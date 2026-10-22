Fonderna fick stryk av börsen – personalen tog ut 200 miljoner

Aktivt förvaltade fonder halkar efter index

Det är de aktivt förvaltade aktiefonderna som tynger resultatet. Enligt Finansinspektionens register flyttades bolagets indexfonder från Xact Kapitalförvaltning under 2020. Vid utgången av 2025 stod de för 60 procent av kapitalet i aktiefonderna.

Men skillnaden i avkastning är stor. Mellan juli 2020 och januari 2026 gav indexfonderna en årlig avkastning på 12,3 procent, enligt Dagens PS:s beräkningar. De aktivt förvaltade fonderna nådde bara 7,8 procent per år.

ANNONS

Stockholmsbörsen steg med 12,4 procent per år och världsindex med 14,2 procent.

Indexfonderna släpar efter – avgifterna pressar spararna

Även indexfonderna gav lägre avkastning än sina jämförelseindex. Handelsbanken Global Index Criteria, bolagets största fond med ett förvaltat kapital på 179,5 miljarder kronor, gav en årlig avkastning på 13,0 procent. Det var 1,2 procentenheter mindre än världsindexets 14,2 procent.

Handelsbanken Sverige Index Criteria gav 11,3 procent per år jämfört med Stockholmsbörsens 12,4 procent.

Avgifterna är också en faktor. Global Index Criteria tar 0,40 procent om året i sin vanliga andelsklass, medan Sverige Index Criteria tar 0,65 procent, enligt bolagets rapportering till Finansinspektionen. Som jämförelse tar statliga AP7 Aktiefond, som ingår i premiepensionen, 0,05 procent.

Finansinspektionen betonar vikten av avkastning efter avgifter.

”Det viktiga är inte bara om fonden har gått bra ett enskilt år, utan om den över tid har gett ett tillräckligt bra resultat efter avgifter”, skriver konsumentskyddsekonomen Moa Langemark i en genomgång av fondavgifter som myndigheten publicerade i augusti.

I Finansinspektionens räkneexempel innebär en skillnad på en procentenhet i avgift nästan 250 000 kronor i extra avgifter under ett långsiktigt sparande.

Fem bolag under båda indexen

ANNONS

Handelsbanken är ett av fem fondbolag i genomgången där aktiefonderna gav sämre avkastning än både Stockholmsbörsen och världsindex under respektive vd:s tid.

De övriga är Nordea, AMF, Lannebo och Carnegie. Swedbank Robur, landets största fondbolag med ett förvaltat kapital på drygt 2 358 miljarder kronor, låg däremot i princip i nivå med världsindex.

Roburs aktiefonder gav en årlig avkastning på 16,0 procent mellan januari 2019 och september 2026. Världsindex steg med 16,1 procent per år under samma period.

Liza Jonson har varit vd för Swedbank Robur sedan 2017. Eftersom Finansinspektionens register börjar i december 2018 räknas avkastningen i genomgången från den tidpunkten.

AP7 förvaltar mer med färre

Handelsbanken Fonder betalade ut knappt 202 miljoner kronor i ersättning till 157 personer under 2025. Det motsvarar i snitt 1,29 miljoner kronor per person. Av summan var 15 miljoner kronor rörlig ersättning, enligt fondernas årsberättelser.

Statliga AP7 förvaltade vid halvårsskiftet drygt 1 807 miljarder kronor – mer kapital än Handelsbanken Fonder. Verksamheten hade i snitt 64 anställda och betalade ut 86,1 miljoner kronor i löner och arvoden, enligt årsredovisningen.

AP7:s aktiefond slog både världsindex och Handelsbanken. Från juni 2023, då Pål Bergström blev vd för AP7, till september 2026 gav AP7 Aktiefond en årlig avkastning på 19,0 procent. Det kan jämföras med 16,8 procent för världsindex och 11,8 procent för Handelsbankens aktiefonder.

Jämförelsen har dock en viktig begränsning. AP7 Aktiefond använder derivat för att få större aktieexponering än det egna kapitalet medger. I årsredovisningen för 2025 skriver AP7 att hävstången ”står för den stora överavkastningen mot index”.

ANNONS

Wahlqvist Alveskog lämnade vd-posten på egen begäran den 21 januari. Samma dag tog Emma Viotti över som tillförordnad vd. Styrelseordföranden Carl Cederschiöld tackade då för hennes företrädares insatser och skrev att Wahlqvist Alveskog ”under lång tid med sin erfarenhet och kompetens bidragit till att utveckla Handelsbanken Fonder”.

I maj utsågs tidigare AP1-chefen Kristin Magnusson Bernard till ny vd med tillträde den 1 augusti. I ett pressmeddelande från Handelsbanken Fonder sa hon sig vara ”stolt över förtroendet att få leda Handelsbanken Fonders framgångsrika verksamhet in i nästa fas”.

Aktiefondernas avkastning under vd:n – procent per år

Fondbolag Vd och mätperiod Förvaltat 30 juni 2026, kr Aktiefonder Stockholmsbörsen (SIXPRX) Världsindexet (MSCI ACWI) Swedbank Robur Liza Jonson, jan 2019 till sep 2026¹ 2 358 215 000 000 16,0 13,6 16,1 AP7 Pål Bergström, jun 2023 till sep 2026 1 807 934 000 000 19,0 12,3 16,8 Handelsbanken Fonder Magdalena Wahlqvist Alveskog, nov 2019 till jan 2026 1 501 244 000 000 9,4 11,1 11,8 SEB Funds Katarina Höller, maj 2024 till sep 2026 642 492 000 000 9,9 9,8 15,3 Storebrand Mia Nyberg, jun 2023 till sep 2026 562 723 000 000 15,2 12,3 16,8 Länsförsäkringar Åsa Wallenberg, jul 2023 till sep 2026 507 068 000 000 13,5 12,1 15,8 Nordea Funds Josefin Degerholm, feb 2024 till sep 2026 397 746 000 000 11,2 12,0 17,0 AMF Fonder Katarina Romberg, nov 2024 till sep 2026 257 547 000 000 10,2 10,8 15,0 Lannebo Jamal Abida Norling, jan 2025 till sep 2026 195 070 000 000 9,3 12,6 13,1 Skandia Fonder Anneli Enquist, jan 2019 till sep 2026¹ 190 340 000 000 15,4 13,6 16,1 Carnegie Fonder Andreas Uller, apr 2021 till sep 2026 160 681 000 000 5,3 7,7 14,2 Avanza Fonder Jesper Bonnivier, apr 2019 till mar 2026 145 023 000 000² 10,9 11,0 12,0

¹ Vd sedan 2017 respektive 2012, registret börjar i december 2018. ² Specialfonderna Avanza 75 och Avanza Auto ingår inte. Maria Wärn är vd sedan 1 maj 2026.

Personal och ersättning 2025

Fondbolag Förvaltat 30 juni 2026, kr Anställda Löner och ersättningar, kr Per anställd, kr AP7 1 807 934 000 000 64 i snitt 86 132 000 1 345 813 Handelsbanken Fonder 1 501 244 000 000 157 som fått ersättning 201 956 000 1 286 344 Swedbank Robur 2 358 215 000 000 295 i Sverige och Litauen 291 578 000 988 400

Så har vi räknat. Kapitalet är fondernas förmögenhet i Finansinspektionens kvartalsregister från december 2018 till juni 2026. Avkastningen är Morningstars utdelningsjusterade dagsvärden efter avgifter, mätt till den 30 september 2026. Varje kvartal har kapitalet vid kvartalets början multiplicerats med fondens avkastning, så pengar som flödat in eller ut under kvartalet räknas inte. Metoden ger 55,3 miljarder kronor för AP7 Aktiefond 2025 där AP7 själv redovisar 53,6 miljarder kronor. Medianfonden är medianen av de svenskregistrerade fonderna i samma Morningstar-kategori. Med en annan avgränsning av jämförelsefonderna blir Handelsbankens underskott upp till 39,3 miljarder kronor för hela perioden. Därför anger vi det lägre beloppet och skriver minst.

Indexfonder är fonder med index i namnet. Spiltan ingår inte eftersom bolagets största fond är en specialfond som saknas i registret, Alfred Berg inte eftersom de flesta av bolagets fonder saknar historik före 2022 och Nordnet inte eftersom vd:ns tillträdesdag inte är publicerad.

ANNONS

Personaluppgifterna kommer från AP7:s årsredovisning och ersättningsredovisningarna i Handelsbankens och Roburs fondårsberättelser. SEB, Storebrand och Nordea har förvaltningen i andra koncernbolag och AMF Fonder förvaltar också AMF:s pensionskapital. Därför går deras personalsiffror inte att jämföra.

Läs mer: Förvaltarens skräckscenario framåt: Börsras som i finanskrisen