Volvo Cars har missbedömt den amerikanska marknaden. Nya tullar och en svagare elbilsefterfrågan har slagit hårt mot försäljningen. Nu medger vd Håkan Samuelsson att bolagets egna strategiska beslut har förvärrat krisen.
Samuelsson erkänner – tar på sig skulden för Volvos USA-fiasko
Volvo Cars har fått allt svårare att tjäna pengar i USA.
Under bolagets senaste kvartalspresentation erkände ledningen att flera av problemen hade kunnat undvikas.
”Självklart, jag tror det är våra egna beslut som har lett oss dit vi är”, sa vd Håkan Samuelsson när han fick frågan om hur mycket av krisen som beror på bolagets egna misstag.
Uttalandet återges av amerikanska elbilssajten Inside EVs som beskriver hur Volvo pressas av en kombination av handelstullar, svag efterfrågan och en elbilsmarknad som utvecklas långsammare än väntat.
”USA har visat sig vara en svår marknad att uppnå lönsamhet på”, sa försäljningschefen Erik Severinson under presentationen.
Han pekade också på att det amerikanska konsumentförtroendet befinner sig på sin lägsta nivå på 50 år.
Elbilsraset förvärrar läget
Försäljningssiffrorna visar hur tufft läget är.
Under tredje kvartalet sålde Volvo Cars 23 766 bilar i USA – en minskning med 8,7 procent jämfört med samma period i fjol.
För de helt elektriska modellerna var utvecklingen betydligt sämre. Försäljningen föll med 41,1 procent till 1 787 bilar, enligt bolaget.
Det innebär att de helt elektriska bilarnas andel av den amerikanska försäljningen sjönk från cirka 11,7 till 7,5 procent på ett år. En minskning med drygt fyra procentenheter.
Volvo Cars har också drabbats av att de amerikanska tullarna gjort importen dyrare. Bolaget borde ha förutsett utvecklingen och byggt upp en större lokal produktion tidigare, medger Samuelsson.
”Vi borde också ha insett tidigare att tullarna kunde komma och att vi därför behövde tillverka mer i USA”, säger vd enligt svenska bilsajten Carup.
Flyttar produktionen till USA
Nu ska Volvo försöka vända utvecklingen genom att anpassa verksamheten till den amerikanska marknaden.
Fabriken i Charleston i South Carolina utnyttjas enligt Inside EVs till omkring 20 procent av sin kapacitet. Under första kvartalet 2027 ska produktionen av storsäljaren XC60 flyttas dit.
Volvo planerar även en ny modell som ska erbjudas med flera olika drivlinor.
”USA elektrifieras långsammare än resten av världen. Vi behöver en ny bil som också är flexibel i det avseendet med helelektrisk drift, laddhybrid eller hybrid”, säger Samuelsson.
Problemen i USA förvärrar Volvos redan svåra läge i Kina. I tredje kvartalet föll Volvos försäljning i regionen med 40,6 procent.
I den senaste kvartalsrapporten redovisade Volvo Cars en rörelseförlust på 5,6 miljarder kronor. Bolaget har dessutom aviserat ytterligare besparingar på 5 miljarder kronor och 2 500 färre tjänster globalt.
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