Samuelsson erkänner – tar på sig skulden för Volvos USA-fiasko

”Självklart, jag tror det är våra egna beslut som har lett oss dit vi är”, sa vd Håkan Samuelsson när han fick frågan om hur mycket av krisen som beror på bolagets egna misstag.

Uttalandet återges av amerikanska elbilssajten Inside EVs som beskriver hur Volvo pressas av en kombination av handelstullar, svag efterfrågan och en elbilsmarknad som utvecklas långsammare än väntat.

”USA har visat sig vara en svår marknad att uppnå lönsamhet på”, sa försäljningschefen Erik Severinson under presentationen.

Han pekade också på att det amerikanska konsumentförtroendet befinner sig på sin lägsta nivå på 50 år.

Elbilsraset förvärrar läget

Försäljningssiffrorna visar hur tufft läget är.

Under tredje kvartalet sålde Volvo Cars 23 766 bilar i USA – en minskning med 8,7 procent jämfört med samma period i fjol.

För de helt elektriska modellerna var utvecklingen betydligt sämre. Försäljningen föll med 41,1 procent till 1 787 bilar, enligt bolaget.

Det innebär att de helt elektriska bilarnas andel av den amerikanska försäljningen sjönk från cirka 11,7 till 7,5 procent på ett år. En minskning med drygt fyra procentenheter.

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Volvo Cars har också drabbats av att de amerikanska tullarna gjort importen dyrare. Bolaget borde ha förutsett utvecklingen och byggt upp en större lokal produktion tidigare, medger Samuelsson.

”Vi borde också ha insett tidigare att tullarna kunde komma och att vi därför behövde tillverka mer i USA”, säger vd enligt svenska bilsajten Carup.