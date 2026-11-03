En man åtalades efter att ha fuskat med spionutrustning på ett prov för att få svensk läkarlegitimation. Nu har han friats i tingsrätten.
Försökte fuska sig till läkarleg med spionkamera – frias
Mannen fuskade med avancerad spionutrustning på ett läkarprov i skrivsalen på Umeå universitet. Bevisen på fusk var tydliga och han åtalades – men trots det kan han inte dömas. Så här gick det till.
Mannen hade placerat en stor, svart vattenflaska framför datorn, så pass stor att mannen behövde sitta ganska snett för att se skärmen.
Personalen noterade att flaskan såg ”onaturligt lätt ut” – och dessutom drack ju aldrig mannen ur flaskan.
En annan deltagare i provet uppmärksammade ”hörlursljud” från mannens plats, skriver VK.
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”Lät lite som radio”
Personal noterade att det lät märkligt runt honom och han då och då ”tryckte till vid vänster öra”.
”Det lät lite som radio runt honom. Någon form av ljud eller röst, jag vet inte hur man ska beskriva det”, sade en ur personalen senare i ett polisförhör.
Efter 1,5 timme av provet noterade en salsvakt att vattenflaskan hos mannen hade ”en ovanlig grop” på ena sidan.
När hon öppnade den kunde hon se att i flaskan fanns en powerbank, som via USB var kopplad till ytterligare ett föremål.
”I muggen fanns det avancerad kamerautrustning, en liten kamera. Muggen hade på ena sidan en liten öppning där kameralinsen satt”, berättar en anställd vid universitetet hos VK.
45-åringen blev avvisad och lämnade universitetet. Han skulle sedan neka till att ha haft någon gömd kamera, utan i stället säga att han haft med sig sin sons ”lyckovattenflaska”, en flaska med en inmonterad röd lysdiod.
Tredje försöket klara provet
I Umeå gjorde mannen, tidigare specialistläkare i sitt hemland, nu sitt tredje försök att klara kunskapsprovet, något han säger sig ha varit nära de två första gångerna.
Totalt har man fem försök på den teoretiska delen och måste sedan få godkänt på en praktisk del, för att få en svensk läkarlegitimation.
Ett par månader efter läkarprovet gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad i södra Sverige.
Där hittade man mängder av teknikprylar, bland annat en mindre hörsnäcka med ett tillhörande verktyg för att få ut snäckan ur hörselgången.
Polisen fann även ett headset, batteriet och en kamera med ”en anmärkningsvärt liten lins”.
Polisen beslagtog ytterligare en vattenflaska med ett hål som passade kameran med den lilla linsen.
I bostaden fanns även manualer från en hemsida som marknadsför sig som försäljare av spionutrustning för tentor och prov.
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25 minuter långt samtal
I mannens telefon såg de sedan samtalshistoriken från den aktuella provdagen. Mannen hade ringt flera samtal under provet i Umeå, ett av dem drygt 25 minuter långt.
45-åringen åtalades, misstänkt för grov osann försäkran, eftersom han skrivit under ett papper från universitetet där han försäkrade att han inte skulle använda några otillåtna hjälpmedel vid provet.
Då kom nästa underlighet. Vid rättegången i Umeå tingsrätt uppstod en märklig situation, enligt VK.
Domstolen kunde inte döma mannen för att ha fuskat, trots att det var belagt att han gjort det.
Åklagaren kunde inte hänvisa till någon lag eller författning som säger att det är brottsligt att bryta den försäkran mannen skrivit under inför provet.
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Inga regler för läkarprov – heller
Vid högskoleprovet finns en tydlig reglering. Det gjorde att en man 2021 kunde dömas i HD för att ha använt spionutrustning under ett högskoleprov.
Men för exempelvis kunskapsprovet för läkare saknas motsvarande regelverk – och utan någon regel att bryta mot kunde ju inte ens åklagaren hävda att något brott begåtts.
Totalt genomförs kunskapsprov för ett 20-tal olika yrkeslegitimationer – tandläkare, psykolog, dietist, sjuksköterska och i det här fallet läkare.
Men enligt Socialstyrelsen och enhetschef Åsa Wennberg har man inte sett problemet tidigare.
”Därför har vi helt enkelt inte insett behovet av att reglera det här. Vi behöver hitta ett sätt för att se till att den här straffbestämmelsen blir tillämplig så att man kan använda den”, säger Wennberg hos VK.
Nu kan ändå inte den fuskande 45-åringen bli läkare i Sverige. Socialstyrelsen har beslutat att han förverkat sin chans till en giltig läkarlegitimation i Sverige.
”Vår bedömning är att han är uppenbart olämplig”, säger Åsa Wennberg.
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