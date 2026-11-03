Försökte fuska sig till läkarleg med spionkamera – frias

Tredje försöket klara provet

I Umeå gjorde mannen, tidigare specialistläkare i sitt hemland, nu sitt tredje försök att klara kunskapsprovet, något han säger sig ha varit nära de två första gångerna.

Totalt har man fem försök på den teoretiska delen och måste sedan få godkänt på en praktisk del, för att få en svensk läkarlegitimation.

Ett par månader efter läkarprovet gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad i södra Sverige.

Där hittade man mängder av teknikprylar, bland annat en mindre hörsnäcka med ett tillhörande verktyg för att få ut snäckan ur hörselgången.

Polisen fann även ett headset, batteriet och en kamera med ”en anmärkningsvärt liten lins”.

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Polisen beslagtog ytterligare en vattenflaska med ett hål som passade kameran med den lilla linsen.

I bostaden fanns även manualer från en hemsida som marknadsför sig som försäljare av spionutrustning för tentor och prov.

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Kamerahålet på flaskan. Spionutrustning på det prov han behövde klara – så skulle 45-åringen fixa sin svenska läkarlegitimation. (Foto: Polisens förundersökning)

25 minuter långt samtal

I mannens telefon såg de sedan samtalshistoriken från den aktuella provdagen. Mannen hade ringt flera samtal under provet i Umeå, ett av dem drygt 25 minuter långt.

45-åringen åtalades, misstänkt för grov osann försäkran, eftersom han skrivit under ett papper från universitetet där han försäkrade att han inte skulle använda några otillåtna hjälpmedel vid provet.

Då kom nästa underlighet. Vid rättegången i Umeå tingsrätt uppstod en märklig situation, enligt VK.

Domstolen kunde inte döma mannen för att ha fuskat, trots att det var belagt att han gjort det.

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Åklagaren kunde inte hänvisa till någon lag eller författning som säger att det är brottsligt att bryta den försäkran mannen skrivit under inför provet.

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Flera av dem i närheten reagerade över att det ”lät som en radio” runt 45-åringen. Det var hans spionutrustning för att klara dagens prov de hörde. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Inga regler för läkarprov – heller

Vid högskoleprovet finns en tydlig reglering. Det gjorde att en man 2021 kunde dömas i HD för att ha använt spionutrustning under ett högskoleprov.

Men för exempelvis kunskapsprovet för läkare saknas motsvarande regelverk – och utan någon regel att bryta mot kunde ju inte ens åklagaren hävda att något brott begåtts.

Totalt genomförs kunskapsprov för ett 20-tal olika yrkeslegitimationer – tandläkare, psykolog, dietist, sjuksköterska och i det här fallet läkare.

Men enligt Socialstyrelsen och enhetschef Åsa Wennberg har man inte sett problemet tidigare.

”Därför har vi helt enkelt inte insett behovet av att reglera det här. Vi behöver hitta ett sätt​ för att se till att den här straffbestämmelsen blir tillämplig så att man kan använda den”, säger Wennberg hos VK.

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Nu kan ändå inte den fuskande 45-åringen bli läkare i Sverige. Socialstyrelsen har beslutat att han förverkat sin chans till en giltig läkarlegitimation i Sverige.

”Vår bedömning är att han är uppenbart olämplig”, säger Åsa Wennberg.

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