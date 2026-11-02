En rad börsprofiler har passat på att sälja aktier för stora belopp under slutet av oktober. Bland dem finns toppar i NCAB, Nordnet och Stille. Men de riktigt stora affärerna återfinns hos flera av börsens mest välkända ägare.
Börstopparna säljer aktier för miljardbelopp – här är affärerna
Under de sista handelsdagarna i oktober har flera insynspersoner och storägare genomfört stora aktieförsäljningar. Affärerna omfattar tillsammans mer än 1,5 miljarder kronor.
NCAB:s styrelseordförande Christian Salamon sålde den 29 oktober 400 000 aktier i mönsterkorttillverkaren för 35,7 miljoner kronor. Efter försäljningen äger han drygt 3,5 miljoner aktier, motsvarande 1,9 procent av bolaget, enligt Privata Affärer.
Samma dag sålde Nordnets styrelseledamot och tidigare vd Lars-Åke Norling 30 163 aktier för drygt 9,9 miljoner kronor, rapporterar Privata Affärer.
I medicinteknikbolaget Stille sålde dotterbolagschefen Markus Spingler drygt 23 000 aktier för 5,8 miljoner kronor. Försäljningarna gjordes den 28 och 29 oktober, enligt affärstidningen.
Miljardaffärer bland storägarna
Försäljningarna är betydligt större hos några av börsens mer namnkunniga ägare.
Staffan Saléns ägarbolag Salénia sålde sammanlagt 2,1 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget Sagax mellan den 26 och 28 oktober. Affärerna var värda omkring 353,6 miljoner kronor. Staffan Salén är styrelseordförande i Sagax och näst största ägare, enligt EFN.
Även Investor har genomfört en stor avyttring. Investmentbolaget sålde 2 miljoner A-aktier i SEB den 23 oktober för 449 miljoner kronor, enligt Placera.
Affären genomfördes genom lösen av ett terminskontrakt. Investor är bankens största ägare och har gjort liknande försäljningar vid flera tillfällen under året.
I fastighetsbolaget Logistea sålde M2 Asset Management hela sitt innehav på 55,9 miljoner B-aktier för cirka 690 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande den 22 oktober. Försäljningen motsvarade knappt 11 procent av kapitalet och rösterna.
M2 kontrolleras av Rutger Arnhult och uppgav att pengarna ska användas för att betala av lån och renodla portföljen.
Nya aktier kan pressa kurserna
En annan potentiell försäljningsvåg väntar i halvledartillverkaren Silex Microsystems.
Den 3 november löper flera storägares inlåsningsavtal ut efter börsnoteringen i maj. Aktien har sedan noteringen stigit drygt 84 procent.
Bland ägarna som får möjlighet att sälja finns EQT-profilen Thomas von Koch, Martin Grens investeringsbolag Grenspecialisten och Staffan Saléns Salénia. Deras sammanlagda innehav är värt omkring 2 miljarder kronor.
Därutöver kan kinesiska Sai Microelectronics begära att Bure säljer aktier motsvarande 19,1 procent av Silex. Enligt avtalet ska Bure i så fall försöka genomföra försäljningen inom 60 bankdagar, rapporterar EFN.
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