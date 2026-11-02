Börstopparna säljer aktier för miljardbelopp – här är affärerna

NCAB:s styrelseordförande Christian Salamon sålde den 29 oktober 400 000 aktier i mönsterkorttillverkaren för 35,7 miljoner kronor. Efter försäljningen äger han drygt 3,5 miljoner aktier, motsvarande 1,9 procent av bolaget, enligt Privata Affärer.

Samma dag sålde Nordnets styrelseledamot och tidigare vd Lars-Åke Norling 30 163 aktier för drygt 9,9 miljoner kronor, rapporterar Privata Affärer.

I medicinteknikbolaget Stille sålde dotterbolagschefen Markus Spingler drygt 23 000 aktier för 5,8 miljoner kronor. Försäljningarna gjordes den 28 och 29 oktober, enligt affärstidningen.

Miljardaffärer bland storägarna

Försäljningarna är betydligt större hos några av börsens mer namnkunniga ägare.

Staffan Saléns ägarbolag Salénia sålde sammanlagt 2,1 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget Sagax mellan den 26 och 28 oktober. Affärerna var värda omkring 353,6 miljoner kronor. Staffan Salén är styrelseordförande i Sagax och näst största ägare, enligt EFN.

Även Investor har genomfört en stor avyttring. Investmentbolaget sålde 2 miljoner A-aktier i SEB den 23 oktober för 449 miljoner kronor, enligt Placera.

Affären genomfördes genom lösen av ett terminskontrakt. Investor är bankens största ägare och har gjort liknande försäljningar vid flera tillfällen under året.

I fastighetsbolaget Logistea sålde M2 Asset Management hela sitt innehav på 55,9 miljoner B-aktier för cirka 690 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande den 22 oktober. Försäljningen motsvarade knappt 11 procent av kapitalet och rösterna.

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M2 kontrolleras av Rutger Arnhult och uppgav att pengarna ska användas för att betala av lån och renodla portföljen.