Oracle-grundaren Larry Ellison har sett sin förmögenhet krympa med omkring 100 miljarder kronor efter ett kraftigt kursras i teknikjätten. En rabatterad miljardemission har spätt på marknadens oro för hur bolaget ska finansiera sina enorma AI-satsningar.
Larry Ellison förlorar 100 miljarder – AI-notan svider
Oracle är ett amerikanskt teknikbolag som utvecklar databaser, affärssystem och molntjänster. Bolaget har på senare år blivit en allt viktigare aktör inom AI-infrastruktur genom sina omfattande investeringar i datacenter och beräkningskapacitet.
Nu får grundaren Larry Ellison betala ett högt pris på börsen för expansionen.
När Oracle presenterade en kapitalanskaffning på totalt 20 miljarder dollar, motsvarande omkring 190 miljarder kronor, föll aktien med 8,8 procent på måndagen.
Enligt Bloomberg ska bolaget sälja nya aktier för 10 miljarder dollar med en rabatt på 11,2 procent mot den senaste stängningskursen.
Kursraset slog direkt mot Ellisons privata förmögenhet.
Enligt Forbes minskade hans uppskattade förmögenhet med 11 miljarder dollar, motsvarande drygt 100 miljarder kronor, under måndagen. Den landade därmed på omkring 160 miljarder dollar.
Äger nära 40 procent av Oracle
Ellison är en av världens rikaste personer och har en mycket stor exponering mot Oracle-aktien.
Enligt bolagets senaste ägarredovisning kontrollerar han drygt 1,15 miljarder aktier, motsvarande 38,2 procent av bolaget, enligt bolagets fullmaktsrapport till amerikanska finansmyndigheten SEC.
Detta gör att varje större kursrörelse får ett betydande genomslag på hans förmögenhet.
Aktien stängde på 119,22 dollar på måndagen efter ett fall på 8,8 procent, enligt Reuters.
Det kan jämföras med 130,67 dollar vid föregående stängning.
Med Ellisons aktieinnehav motsvarar kursnedgången en värdeminskning på omkring 13,3 miljarder dollar, eller cirka 125 miljarder kronor. Det är en beräknad värdeförändring på aktieinnehavet och inte en realiserad förlust.
AI-satsningen kräver nytt kapital
Bakom finansieringsbehovet finns Oracles aggressiva expansion inom AI. Bolaget har stora åtaganden kopplade till utbyggnaden av datacenter och molninfrastruktur där OpenAI är en viktig kund.
Kapitalanskaffningen består av 10 miljarder dollar i nya aktier och lika mycket i obligationslån. Enligt Reuters hade Oracle vid utgången av augusti skulder på drygt 125 miljarder dollar.
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