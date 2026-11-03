Larry Ellison förlorar 100 miljarder – AI-notan svider

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Nu får grundaren Larry Ellison betala ett högt pris på börsen för expansionen.

När Oracle presenterade en kapitalanskaffning på totalt 20 miljarder dollar, motsvarande omkring 190 miljarder kronor, föll aktien med 8,8 procent på måndagen.

Enligt Bloomberg ska bolaget sälja nya aktier för 10 miljarder dollar med en rabatt på 11,2 procent mot den senaste stängningskursen.

Kursraset slog direkt mot Ellisons privata förmögenhet.

Enligt Forbes minskade hans uppskattade förmögenhet med 11 miljarder dollar, motsvarande drygt 100 miljarder kronor, under måndagen. Den landade därmed på omkring 160 miljarder dollar.

Äger nära 40 procent av Oracle

Ellison är en av världens rikaste personer och har en mycket stor exponering mot Oracle-aktien.

Enligt bolagets senaste ägarredovisning kontrollerar han drygt 1,15 miljarder aktier, motsvarande 38,2 procent av bolaget, enligt bolagets fullmaktsrapport till amerikanska finansmyndigheten SEC.

Detta gör att varje större kursrörelse får ett betydande genomslag på hans förmögenhet.

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Aktien stängde på 119,22 dollar på måndagen efter ett fall på 8,8 procent, enligt Reuters.

Det kan jämföras med 130,67 dollar vid föregående stängning.

Med Ellisons aktieinnehav motsvarar kursnedgången en värdeminskning på omkring 13,3 miljarder dollar, eller cirka 125 miljarder kronor. Det är en beräknad värdeförändring på aktieinnehavet och inte en realiserad förlust.