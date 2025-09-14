Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Varningar om recession

Den ryske ekonomi “står på randen till en recession”, varnade tidigare Oxford Economics. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Redan i juni slog ekonomiminister Maxim Reshetnikov fast att Ryssland var ”på randen” till recession och att tillväxten låg nära noll. Oxford Economics gör samma bedömning och varnar för att BNP-tillväxten bromsar in till runt 1,2 procent i år.

”Så det är för tidigt att anta en mer optimistisk syn på den ryska ekonomin, som vi tror står på randen till en recession”, sa Tatiana Orlova, chefsekonom för tillväxtmarknader vid Oxford Economics, tidigare.

German Gref, vd för Sberbank och en av Rysslands högsta bankchefer, har i flera omgångar även han beskrivit ekonomin som ”teknisk stagnation” och varnat för att tillväxten i praktiken avstannat.

Fler problem för Kreml

Till detta kommer en svag skörd som slår mot jordbruket och fallande olje- och gasintäkter, som länge varit statens största inkomstkälla. Enligt Fortune sjönk intäkterna från olja och gas i juli med hela 27 procent.

För att klara budgetunderskottet har Moskva börjat tömma sina reservfonder. Enligt prognoser riskerar de att ta slut redan i år.

”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande riskerna för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.

Vidare visar prognoser att Putins ekonomi kan stagnera ytterligare. Tillväxten väntas sjunka till under 1 procent både 2026 och 2027, enligt Oxford Economics.

Trump skärper tonen

Samtidigt uppmanade president Donald Trump i helgen Natoländerna att stoppa alla köp av rysk olja. Han vill dessutom införa sekundära tullar på upp till 100 procent mot Kina, en av Rysslands största kunder.

Att göra det skulle bidra till att få ett slut på Ukrainakriget, menade han på sociala medier.

”Kina har stark kontroll, och till och med grepp, över Ryssland”, skrev Trump och tillade att kraftfulla tullar ”kommer att bryta det greppet”.

Frågan är hur länge Kreml kan hålla ekonomin flytande medan kriget i Ukraina fortsätter att kräva resurser.

Rysslandsexperten Anders Åslund menar i Project Syndicate att kriget i Ukraina förr eller senare kommer att hämmas av landets haltande ekonomi.

