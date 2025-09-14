Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"

Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskriver utvecklingen som en "avkylning" snarare än recession.
Centralbankschefen Elvira Nabiullina beskriver utvecklingen som en "avkylning" snarare än recession. (Foto: Russian Central Bank Press Office via AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession.

Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession.

Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad.

Räntan pressar hushåll och företag

Styrräntan sänktes med en procentenhet till 17 procent, den tredje sänkningen sedan juni. Tidigare hade räntan pressats upp till 21 procent för att kyla av inflationen, men de höga lånekostnaderna har slagit hårt mot både företag och hushåll.

Medan Ryssland länge stått emot västvärldens sanktioner efter Putins invasion av Ukraina 2022, visade centralbankens senaste data mer skada än väntat.

Ett diagram i rapporten pekade på att BNP krympt under både första och andra kvartalet, en utveckling som innebär teknisk recession.

Trots detta förnekade centralbankschefen Elvira Nabiullina enligt Fortune att landet befinner sig i recession. Hon hänvisade i stället till andra tecken på styrka som sysselsättning, inkomster, konsumtion och industriproduktion.

”Vi har verkligen en avkylning av ekonomin. Detta är naturligt när man kommer ut ur överhettningen, när produktionskapaciteten måste komma ikapp efterfrågan”, sa hon på en presskonferens, enligt Reuters.

Varningar om recession

Ryssland
Den ryske ekonomi “står på randen till en recession”, varnade tidigare Oxford Economics. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)

Redan i juni slog ekonomiminister Maxim Reshetnikov fast att Ryssland var ”på randen” till recession och att tillväxten låg nära noll. Oxford Economics gör samma bedömning och varnar för att BNP-tillväxten bromsar in till runt 1,2 procent i år.

”Så det är för tidigt att anta en mer optimistisk syn på den ryska ekonomin, som vi tror står på randen till en recession”, sa Tatiana Orlova, chefsekonom för tillväxtmarknader vid Oxford Economics, tidigare.

German Gref, vd för Sberbank och en av Rysslands högsta bankchefer, har i flera omgångar även han beskrivit ekonomin som ”teknisk stagnation” och varnat för att tillväxten i praktiken avstannat.

Fler problem för Kreml

Till detta kommer en svag skörd som slår mot jordbruket och fallande olje- och gasintäkter, som länge varit statens största inkomstkälla. Enligt Fortune sjönk intäkterna från olja och gas i juli med hela 27 procent.

För att klara budgetunderskottet har Moskva börjat tömma sina reservfonder. Enligt prognoser riskerar de att ta slut redan i år.

”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande riskerna för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.

Vidare visar prognoser att Putins ekonomi kan stagnera ytterligare. Tillväxten väntas sjunka till under 1 procent både 2026 och 2027, enligt Oxford Economics.

Trump skärper tonen

Samtidigt uppmanade president Donald Trump i helgen Natoländerna att stoppa alla köp av rysk olja. Han vill dessutom införa sekundära tullar på upp till 100 procent mot Kina, en av Rysslands största kunder.

Att göra det skulle bidra till att få ett slut på Ukrainakriget, menade han på sociala medier.

”Kina har stark kontroll, och till och med grepp, över Ryssland”, skrev Trump och tillade att kraftfulla tullar ”kommer att bryta det greppet”.

Frågan är hur länge Kreml kan hålla ekonomin flytande medan kriget i Ukraina fortsätter att kräva resurser.

Rysslandsexperten Anders Åslund menar i Project Syndicate att kriget i Ukraina förr eller senare kommer att hämmas av landets haltande ekonomi.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

