Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession.
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Mest läst i kategorin
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Varning: Guld är kanariefågeln i gruvan
Guldpriserna når bara nya rekord och investerare i den ädla metallen kan glädjas åt värdeökningar i sina portföljer. Men guldets glans har en baksida menar experter. Både guld och den amerikanska statsobligationsmarknaden signalerar världens växande oro över Trump-administrationens ekonomiska politik. Detta enligt Desmond Lachman, Senior Fellow vid American Enterprise Institute. Enligt Lachman, tidigare vvd på …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Spotify-vd:ns aktieaffärer förbryllar – på väg bort?
Techinvesteraren Tommy Jacobson tycker att Spotify-chefen Daniel Eks agerande väcker frågan om han tänker göra sorti som vd för den svenska musiksuccén. Handelsbankens ekonomikanal EFN konstaterar att Daniel Ek sålt aktier i Spotify värda 4,4 miljarder kronor det senaste året. Tommy Jacobson: ”Konstiga signaler” Tommy Jacobson, som varit med länge som investerare, numera med fokus …
Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt
Larry Ellison är namnet alla talar om just nu. Hans resa och Oracles utveckling rymmer både hyllade framgångar och en ifrågasatt kultur. Han är miljardären som gång på gång överlevt teknikskiften. Larry Ellison, Oracles grundare, har hyllats som visionär och dragit in gigantiska AI-affärer. Men bakom framgångarna finns också en hård företagskultur och en lång …
Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession.
Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad.
Missa inte: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS
Räntan pressar hushåll och företag
Styrräntan sänktes med en procentenhet till 17 procent, den tredje sänkningen sedan juni. Tidigare hade räntan pressats upp till 21 procent för att kyla av inflationen, men de höga lånekostnaderna har slagit hårt mot både företag och hushåll.
Medan Ryssland länge stått emot västvärldens sanktioner efter Putins invasion av Ukraina 2022, visade centralbankens senaste data mer skada än väntat.
Ett diagram i rapporten pekade på att BNP krympt under både första och andra kvartalet, en utveckling som innebär teknisk recession.
Trots detta förnekade centralbankschefen Elvira Nabiullina enligt Fortune att landet befinner sig i recession. Hon hänvisade i stället till andra tecken på styrka som sysselsättning, inkomster, konsumtion och industriproduktion.
”Vi har verkligen en avkylning av ekonomin. Detta är naturligt när man kommer ut ur överhettningen, när produktionskapaciteten måste komma ikapp efterfrågan”, sa hon på en presskonferens, enligt Reuters.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Varningar om recession
Redan i juni slog ekonomiminister Maxim Reshetnikov fast att Ryssland var ”på randen” till recession och att tillväxten låg nära noll. Oxford Economics gör samma bedömning och varnar för att BNP-tillväxten bromsar in till runt 1,2 procent i år.
”Så det är för tidigt att anta en mer optimistisk syn på den ryska ekonomin, som vi tror står på randen till en recession”, sa Tatiana Orlova, chefsekonom för tillväxtmarknader vid Oxford Economics, tidigare.
German Gref, vd för Sberbank och en av Rysslands högsta bankchefer, har i flera omgångar även han beskrivit ekonomin som ”teknisk stagnation” och varnat för att tillväxten i praktiken avstannat.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Fler problem för Kreml
Till detta kommer en svag skörd som slår mot jordbruket och fallande olje- och gasintäkter, som länge varit statens största inkomstkälla. Enligt Fortune sjönk intäkterna från olja och gas i juli med hela 27 procent.
För att klara budgetunderskottet har Moskva börjat tömma sina reservfonder. Enligt prognoser riskerar de att ta slut redan i år.
”Den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande riskerna för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, säger Peter Frankopan vid International Institute for Strategic Studies till Fortune.
Vidare visar prognoser att Putins ekonomi kan stagnera ytterligare. Tillväxten väntas sjunka till under 1 procent både 2026 och 2027, enligt Oxford Economics.
Läs också: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS
Trump skärper tonen
Samtidigt uppmanade president Donald Trump i helgen Natoländerna att stoppa alla köp av rysk olja. Han vill dessutom införa sekundära tullar på upp till 100 procent mot Kina, en av Rysslands största kunder.
Att göra det skulle bidra till att få ett slut på Ukrainakriget, menade han på sociala medier.
”Kina har stark kontroll, och till och med grepp, över Ryssland”, skrev Trump och tillade att kraftfulla tullar ”kommer att bryta det greppet”.
Frågan är hur länge Kreml kan hålla ekonomin flytande medan kriget i Ukraina fortsätter att kräva resurser.
Rysslandsexperten Anders Åslund menar i Project Syndicate att kriget i Ukraina förr eller senare kommer att hämmas av landets haltande ekonomi.
Läs även: Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar. Dagens PS
Läs även: Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Kivras kommunikationsfiasko ger skrämmande signaler
DEBATT Även om man inte haft oturen att drabbas känner de flesta till hur en ransomware-attack brukar gå till. Du loggar in på datorn och istället för att mötas av Windows- eller Apple-loggan så dyker ett hotfullt meddelande upp på skärmen. ”Vi har tagit kontroll över din dator och dina filer. Betala oss en lösensumma …
Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten
Forskare har upptäckt en dold plastkyrkogård på Medelhavets botten. Nya rön visar hur plast tar sig ner i djupet och stannar under lång tid. Det ser kanske rent ut på ytan men långt under vågorna i Medelhavet har forskare hittat något helt annat. En dold plastkyrkogård har bildats på havsbottnen, fylld med påsar och förpackningar …
Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA
Ett prisfall på olja slår mot USA:s energisektor. Experter varnar för fler nedgångar, samtidigt lanserar bolagsjättar sparpaket. Tusentals jobb försvinner när amerikanska oljeproducenter tvingas dra i nödbromsen. Varslen är de största på flera år och fler kan komma om priserna fortsätter ner. Missa inte: Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid. Dagens PS 6000 …
Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina
Samarbetet mellan Kina och Ryssland har setts som en nödvändig räddningsplanka för Moskva efter invasionen av Ukraina. Men färska siffror pekar på ett tydligt trendbrott. Efter två år av explosiv tillväxt backar Kinas export till Ryssland med över 16 procent på årsbasis. Den totala handeln mellan länderna har fallit i augusti – det största tappet …
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …