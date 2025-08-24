Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant

Under mötet med USA:s president Donald Trump i Alaska lyckades den ryske ledaren Vladimir Putin köpa mer tid för sitt krig med Ukraina, och åtminstone tillfälligt avvärja amerikanska sanktioner, konstaterar Fortune.

De sanktioner från USA mot Moskva som finns tycks dock kvarstå till dess att kriget upphör, eller till dess att Ryssland accepterar villkoren för ett eldupphör.

USA visar heller inga tecken på att återuppliva det ekonomiska samarbetet med Ryssland i nuläget då osäkerheten är fortsatt stor när en fredlig lösning kan komma till stånd i det utdragna kriget.

Rysslands BNP väntas rasa

”Så det är för tidigt att anta en mer optimistisk syn på den ryska ekonomin, som vi tror står på randen till en recession”, säger Tatiana Orlova, chefsekonom för tillväxtmarknader vid Oxford Economics, i anslutning till den rapport som precis offentliggjorts om tillståndet i Rysslands ekonomi.

Tatiana Orlova bekräftar, skriver Fortune, prognosen om att Rysslands BNP-tillväxt i år bromsar in kraftigt till 1,2 procent.

Förra året växte den ryska bruttonationalprodukten med 4,3 procent som en jämförelse.