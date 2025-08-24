Dagens PS
Dagensps.se
Makro

Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant

Ryssland
Den ryske presidenten Putins ekonomi "står på randen till en recession", enligt Oxford Economics. (Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Enligt ny rapport från Oxford Ekonomics är Rysslands ekonomi på ättestupan och ”står på randen till en recession”.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Under mötet med USA:s president Donald Trump i Alaska lyckades den ryske ledaren Vladimir Putin köpa mer tid för sitt krig med Ukraina, och åtminstone tillfälligt avvärja amerikanska sanktioner, konstaterar Fortune.

De sanktioner från USA mot Moskva som finns tycks dock kvarstå till dess att kriget upphör, eller till dess att Ryssland accepterar villkoren för ett eldupphör.

USA visar heller inga tecken på att återuppliva det ekonomiska samarbetet med Ryssland i nuläget då osäkerheten är fortsatt stor när en fredlig lösning kan komma till stånd i det utdragna kriget.

Rysslands BNP väntas rasa

”Så det är för tidigt att anta en mer optimistisk syn på den ryska ekonomin, som vi tror står på randen till en recession”, säger Tatiana Orlova, chefsekonom för tillväxtmarknader vid Oxford Economics, i anslutning till den rapport som precis offentliggjorts om tillståndet i Rysslands ekonomi.

Tatiana Orlova bekräftar, skriver Fortune, prognosen om att Rysslands BNP-tillväxt i år bromsar in kraftigt till 1,2 procent.

Förra året växte den ryska bruttonationalprodukten med 4,3 procent som en jämförelse.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Räknar med värre stagnation

Men årets tvärnit är inte det värsta hotet mot de ryska finanserna. Nästa år är bedömningen att Putins ekonomi kommer stagnera ytterligare. Enligt förväntan blir tillväxten nästan obefintlig och sjunker till under 1 procent 2026 och 2027.

ANNONS

”Vi tror också att det finns en betydande sannolikhet för att Rysslands ekonomi glider in i en teknisk recession under de kommande kvartalen”, säger Oxford Ekonomics chefsekonom, enligt Fortune.

Den ryska centralbanken tvingades förra månaden chocksänka räntorna med 200 punkter i ett försök att ruska liv i tillväxten. Åtgärden skedde efter tidigare beslut om tokhöjda räntor i kampen mot inflationen, som får bränsle av Rysslands invasionskrig i grannlandet Ukraina.

Läget blir alltmer prekärt

Rysslands livlina just nu är exporten av spannmål och gödningsmedel, som inte är föremål för sanktioner.

Samtidigt väntas den ryska spannmålsexporten falla dramatiskt till följd av rekordvärme och torka.

För Ryssland kan det betyda katastrof, det blottlägger ”den avslöjar den strukturella bräckligheten i Rysslands krigsekonomi och de växande riskerna för ett system som byggs på finanspolitiska buffertar och fossila bränslen”, enligt Peter Frankopan, biträdande forskare i Ryssland och Eurasien vid International Institute for Strategic Studies, berättar det amerikanska affärsmagasinet.

Putins krigsekonomi kryper

Rysk ekonomi vilar i huvudsak på intäkterna från olja och gas, men även denna buffert krymper nu, framgår det, på bred front.

I juli sjönk intäkterna från dessa fossila bränslen för Ryssland med 27 procent och för ryssarna uppges ha pressats att ta pengar från sin nationella förmögenhetsfond för att klara sig.

ANNONS

Rysslandsexperten Anders Åslund skrev nyligen i en debattartikel i Project Syndicate att Rysslands krig i Ukraina kommer att hämmas av en haltande ekonomi.

Missa inte: Nu är Ryssland fattigare än Kazakstan DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BNPEkonomiKrigKrisRysslandUkrainaVladimir Putin
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS