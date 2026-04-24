På torsdagen vände Wall Street och slutade i röda siffror. Nu uppger bedömare att det kan vara vändningen som många befarat.
Rött på börsen efter rekord – har vändningen kommit?
Hormuzsundet förblir stängt och kriget har inte avslutats, utan befinner sig i en utdragen vapenvila.
Investerare gasar dock på och verkar bry sig allt mindre vad Donald Trump säger och gör nuförtiden.
Uppgången drivs av att investerare avvecklar skydd mot geopolitiska risker och i stället riktar fokus mot tillväxtmöjligheter kopplade till AI.
Börsen i New York handlas återigen på rekordnivåer.
Börsfesten fortsatte in på torsdagen, och läget såg likadant ut i Asien, där aktiemarknaderna i Sydkorea och Japan steg till nya rekord.
Vändning på Wall Street
På torsdagskvällen kom dock vändningen på Wall Street som såg sina tre stora index backa med röda siffror, där Nasdaq gick ner med 1,1 procent följt av S&P 500 och Dow Jones som båda minskade med 0,7 procent, enligt Handelsbankens mediakanal EFN.
Varningar från flera håll
Det kommer sedan varningarna om att börsfesten ska ta slut snart kommer från flera håll. Ett exempel är den så kallade Buffett-indikatorn som slår larm om att en krasch på börsen kan vara hotande nära.
Amerikanerna ser pessimistiskt på nuläget och framtiden visar nya undersökningar, det går inte som det skulle – där många väljare känner sig svikna av Donald Trump sedan valkampanjen.
Manipulerar marknaden
Många tror att Trump manipulerar marknaden och att hans familj skor sig på de tvära kasten som presidenten gör, och hur utspelen påverkar börsen.
Den senaste utvecklingen pekar nu på att marknaden går in i en mer osäker fas där en nedgång bedöms som mer sannolik än fortsatt uppgång.
Techbolagen tynger indexen
Börsen har under en längre tid drivits av starka teknikbolag, men i den senaste handeln är det just techbolagen som tynger indexen. Bland de största förlorarna finns flera av “Magnificent Seven”-bolagen, där både Microsoft och Tesla haft tydliga nedgångar efter blandade rapporter och osäkerhet kring framtida tillväxt.
Efter flera veckor av rekordnivåer för både S&P 500 och Nasdaq har sentimentet på marknaden förändrats. Investerare börjar nu ifrågasätta hur länge den starka uppgången kan fortsätta och på torsdagen förvandlades det frågetecknet till röda siffror på Wall Street.
