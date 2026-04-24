Rött på börsen efter rekord – har vändningen kommit?

Varningar från flera håll

Det kommer sedan varningarna om att börsfesten ska ta slut snart kommer från flera håll. Ett exempel är den så kallade Buffett-indikatorn som slår larm om att en krasch på börsen kan vara hotande nära.

Amerikanerna ser pessimistiskt på nuläget och framtiden visar nya undersökningar, det går inte som det skulle – där många väljare känner sig svikna av Donald Trump sedan valkampanjen.

Manipulerar marknaden

Många tror att Trump manipulerar marknaden och att hans familj skor sig på de tvära kasten som presidenten gör, och hur utspelen påverkar börsen.

Den senaste utvecklingen pekar nu på att marknaden går in i en mer osäker fas där en nedgång bedöms som mer sannolik än fortsatt uppgång.

Omkring en femtedel av världens leveranser av olja och gas är stoppade sedan Iran stängt Hormuzsundet till följd av USA:s och Israels attack mot landet i februari. Arkivbild Foto: AP/TT

Techbolagen tynger indexen

Börsen har under en längre tid drivits av starka teknikbolag, men i den senaste handeln är det just techbolagen som tynger indexen. Bland de största förlorarna finns flera av “Magnificent Seven”-bolagen, där både Microsoft och Tesla haft tydliga nedgångar efter blandade rapporter och osäkerhet kring framtida tillväxt.

Efter flera veckor av rekordnivåer för både S&P 500 och Nasdaq har sentimentet på marknaden förändrats. Investerare börjar nu ifrågasätta hur länge den starka uppgången kan fortsätta och på torsdagen förvandlades det frågetecknet till röda siffror på Wall Street.

