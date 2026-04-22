Investors jätteinnehav rusar på börsen

Folkaktien Investors största innehav ABB rusar på börsen efter en kanonrapport där en enorm tillväxt inom datacenter särskilt sticker ut.
Aktien rusar med plus 6 procent i börsöppningen och får även ägaren Investors (börskurs Investors) aktie att lyfta.
Läs även: Akta dig för att försöka tajma freden på börsen – Dagens PS
Alla affärsområden går starkt
Kraft- och automationstekniksföretaget ABB (börskurs ABB) levererade en rapport för den första kvartalet 2026 som föll marknaden mycket väl i smaken.
”Orderingången låg på en rekordhög nivå och ökade med 24 procent på jämförbar basis, med stöd från alla tre affärsområden”, skriver vd Morten Wierod i sitt vd-ord och konstaterar;
”Den övergripande efterfrågan förblev stark under hela perioden”.
Nu skriver ABB också upp prognoserna framåt för resten av 2026.
Investor äger en fjärdedel
ABB är ett av Sveriges största börsbolag och utgör nära en fjärdedel av Investors totala portfölj.
En rusning i börskursen för ABB blir därmed också en god affär för de 720 000 småsparare som äger Wallenbergs invstmentbolag.
ABB:s elmotor slår allt – siffrorna är enastående
En teknisk landvinning från ABB är på väg att revolutionera energieffektiviteten inom industrin, och första stoppet är ett indiskt stålverk. Denna nya
Ett område sticker särskilt ut i siffrorna.
”Datacenter är det som drar mycket av tillväxten, det är tresiffrig tillväxt”, säger ABB:s vd till DiTV på morgonen om affärsområdet som utgör runt 10 procent av verksamheten.
Nytt kursrekord
Till följd av den starka rapporten och framtidsutsikterna sätter ABB nytt kursrekord på onsdagsmorgonen.
Drygt 921 kronor var styckepriset på Investors största innehav uppe i som mest.
Även Investors egen aktie steg något, om än marginellt till 384 kronor vilket även det är i faggorna av all-time-high.
Läs även: Investor varnar för Kina: ”If we snooze we lose” – Dagens PS