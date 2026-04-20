Akta dig för att försöka tajma freden på börsen

Svår ekvation att tajma rätt

Den stora volatiliteten i index får det säkert att klia i mångas fingrar för att försöka tajma köp- och säljlägen.

Det är förståeligt. En ”missad” röd dag kan spara många sköna kronor i portföljen liksom det går att tjäna storkovan om man istället ligger rätt inför en kraftigt grön börsdag.

Den typen av ”strategi”- brukar dock sällan sluta väl.

Händelseutvecklingen är helt enkelt alldeles för oförutsägbar. Det säger sig själv när ekvationen innehåller Trump, Iranska diktaturen och en börs som tenderar att reagera mer på rykten än bekräftad fakta.

Så viktiga är börsens tio bästa dagar

Även om man får rätt här och där kan det ändå bli oerhört kostsamt om du missar dagen med stort F. Alltså den dagen som börsen bestämmer sig för att det är fred på riktigt.

Forskning visar nämligen att en stor del av börsens uppgång årliga uppgång egentligen sker inom ramen för ett fåtal enskilda handelsdagar.

Enligt analyser från J.P. Morgan halveras avkastningen i princip om investerare missar de tio bästa dagarna under ett år.

Istället för 9-10 procent (studien tittade på USA) så var det nere på drygt 4 procent.

Freden kommer – men när?

En av dessa topp-10 dagar på börsen kan med stor sannolikhet ligga framför oss kommande veckor när någon form av positiv nyhet om Iran kablas ut.

Problemet är bara att vi inte vet när.

Innan och efter den dagen kan det också lura flera illröda dagar beroende på hur samtalet går.

Den slitna klyschan – sitt still i båten är därför ingen dum idé för den som har pengar placerade på börsen som den inte behöver i närtid.

