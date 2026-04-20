KOMMENTAR: Svängningarna på börsen vid minst antydan till fred eller fortsatt konflikt i Iran kan förföriskt locka till att försöka göra smarta aktieklipp. Men akta dig för det.
Akta dig för att försöka tajma freden på börsen
Inte bara är det i princip omöjligt att tajma rätt. Det kan också bli oerhört dyrt att missa de bästa uppgångsdagarna.
Läs även: Är börskraschernas tid förbi? – tre lärdomar från veckan – Dagens PS
Svänger rejält
Såväl onsdagen som fredagen förra veckan stängde över plus 2 procent på Stockholmsbörsen.
Det var några av de bästa börsdagarna på länge.
I dag öppnar börsen i Stockholm istället ned över en procent efter helgens negativa utveckling.
Bakom svängningarna ligger såklart rykten och fakta i en salig röra om utvecklingen kring Iran och Hormuzsundet.
Svår ekvation att tajma rätt
Den stora volatiliteten i index får det säkert att klia i mångas fingrar för att försöka tajma köp- och säljlägen.
Det är förståeligt. En ”missad” röd dag kan spara många sköna kronor i portföljen liksom det går att tjäna storkovan om man istället ligger rätt inför en kraftigt grön börsdag.
”163 skäl till att börsen inte rasar”
KOMMENTAR Fredssamtalen har brutit samman, oljepriset rusar och den ekonomiska osäkerheten tilltar. Ändå backade börsen här i Stockholm endast marginellt
Den typen av ”strategi”- brukar dock sällan sluta väl.
Händelseutvecklingen är helt enkelt alldeles för oförutsägbar. Det säger sig själv när ekvationen innehåller Trump, Iranska diktaturen och en börs som tenderar att reagera mer på rykten än bekräftad fakta.
Så viktiga är börsens tio bästa dagar
Även om man får rätt här och där kan det ändå bli oerhört kostsamt om du missar dagen med stort F. Alltså den dagen som börsen bestämmer sig för att det är fred på riktigt.
Forskning visar nämligen att en stor del av börsens uppgång årliga uppgång egentligen sker inom ramen för ett fåtal enskilda handelsdagar.
Enligt analyser från J.P. Morgan halveras avkastningen i princip om investerare missar de tio bästa dagarna under ett år.
Istället för 9-10 procent (studien tittade på USA) så var det nere på drygt 4 procent.
Freden kommer – men när?
En av dessa topp-10 dagar på börsen kan med stor sannolikhet ligga framför oss kommande veckor när någon form av positiv nyhet om Iran kablas ut.
Problemet är bara att vi inte vet när.
Innan och efter den dagen kan det också lura flera illröda dagar beroende på hur samtalet går.
Den slitna klyschan – sitt still i båten är därför ingen dum idé för den som har pengar placerade på börsen som den inte behöver i närtid.
Läs även: Kontrollfrågan du bör ställa dig i börsraset – Dagens PS