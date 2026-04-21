Världsrekord på börsen – studsar upp efter kriget som inte är slut

Uppgången drivs av att investerare avvecklar skydd mot geopolitiska risker och i stället riktar fokus mot tillväxtmöjligheter kopplade till AI.

2 procent högre än före kriget

Det breda världsindexet MSCI World föll drygt 3 procent veckan efter att konflikten bröt ut, men indexet ligger nu omkring 2 procent över nivån från början av mars, då oroligheterna tog fart. Det innebär nytt rekord.

Den snabba återhämtningen har överraskat eftersom konflikten fortfarande är olöst och en bräcklig vapenvila står inför annalkande tidsfrister.

”Återhämtningen har drivits av en snabb nedgång i krigsriskpremien som fanns för aktier, olja och dollarn vid konfliktens kulmen, snarare än en fundamental återställning”, säger Billy Leung, investeringsstrateg på Global X ETFs till CNBC.

Investerarna ”gjorde en ganska tidig bedömning att detta skulle förbli en begränsad, bilateral konflikt”, säger Zavier Wong, marknadsanalytiker på eToro.

”När den uppfattningen väl fick fäste såg utförsäljningen i huvudsak ut som en överreaktion”