Trots kriget i Iran har världens börser snabbt vänt upp till världsrekord – drivet av AI-optimism och minskad riskpremie.
Världsrekord på börsen – studsar upp efter kriget som inte är slut
De globala aktiemarknaderna har snabbt återhämtat de förluster som utlöstes av kriget i Iran och handlas nu på eller över nivåerna före krigsutbrottet, rapporterar CNBC.
Uppgången drivs av att investerare avvecklar skydd mot geopolitiska risker och i stället riktar fokus mot tillväxtmöjligheter kopplade till AI.
2 procent högre än före kriget
Det breda världsindexet MSCI World föll drygt 3 procent veckan efter att konflikten bröt ut, men indexet ligger nu omkring 2 procent över nivån från början av mars, då oroligheterna tog fart. Det innebär nytt rekord.
Den snabba återhämtningen har överraskat eftersom konflikten fortfarande är olöst och en bräcklig vapenvila står inför annalkande tidsfrister.
”Återhämtningen har drivits av en snabb nedgång i krigsriskpremien som fanns för aktier, olja och dollarn vid konfliktens kulmen, snarare än en fundamental återställning”, säger Billy Leung, investeringsstrateg på Global X ETFs till CNBC.
Investerarna ”gjorde en ganska tidig bedömning att detta skulle förbli en begränsad, bilateral konflikt”, säger Zavier Wong, marknadsanalytiker på eToro.
”När den uppfattningen väl fick fäste såg utförsäljningen i huvudsak ut som en överreaktion”
Marknaden tror på ”Taco”
På måndagen hotade USA:s president Donald Trump om ”massor av bomber” om Iran inte något avtal nåtts innan den skakiga vapenvilan löper ut den här veckan.
Trots hoten verkar inte marknaden tro på ett långvarigt krig. Snarare räknar börsen med att USA kommer att backa, enligt devisen ”Taco” (Trump always chickens out).
”Jag tror att marknaden har rätt i att Trump avser att avsluta det förr snarare än senare, och att världsekonomin, som har varit anmärkningsvärt motståndskraftig de senaste åren, kommer att förbli så”, säger marknadsstrategen Ed Yardeni.
Men signalerna från olika marknader går isär. Medan aktier stiger, indikerar obligationsmarknaden fortsatt oro för ekonomisk avmattning och risken för stagflation vid ett långvarigt energichockscenario.
