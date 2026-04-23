Saab nära jätteaffär med Nato – kan bli miljardgenombrott

Det skulle innebära ett tydligt skifte bort från amerikanska Boeing, vars E-3 Sentry i dag utgör ryggraden i Natos luftövervakning.

Saab har dock inte bekräftat affären.

”Vi är övertygade om att Globaleye skulle passa Natos behov men har i nuläget inga ytterligare kommentarer att ge”, uppger bolagets presschef Mattias Rådström för Di.

Samtidigt visar tidigare uppgifter att Saabs väg till en stor Natoaffär långt ifrån varit självklar.

Bolaget har tidigare varit nära liknande upphandlingar men tappat dem i slutskedet till konkurrerande system, ofta från amerikanska tillverkare.

En affär i miljardklassen

Om uppgifterna stämmer handlar det om betydande summor.

När Sverige beställde ett tredje Globaleye-plan 2024 låg priset på cirka 2,6 miljarder kronor per enhet.

En affär omfattande sex flygplan skulle därmed kunna överstiga 15 miljarder kronor, beroende på utrustning och serviceavtal. Det placerar affären i kategorin strategiska försvarsinvesteringar snarare än enskilda upphandlingar.

Bakgrunden är att Nato tidigare skrotat planerna på att köpa E-7 Wedgetail från Boeing, vilket öppnat dörren för alternativa lösningar.