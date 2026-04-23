Ett möjligt genombrott för svensk försvarsindustri kan vara nära. Uppgifter pekar på att Nato står inför ett strategiskt val som kan förändra balansen på marknaden för luftövervakning.
Saab nära jätteaffär med Nato – kan bli miljardgenombrott
Saab kan stå inför en av sina största affärer någonsin.
Enligt uppgifter planerar Nato att ersätta sitt nuvarande övervakningsflyg med det svenskutvecklade systemet Globaleye.
Det skulle innebära ett tydligt skifte bort från amerikanska Boeing, vars E-3 Sentry i dag utgör ryggraden i Natos luftövervakning.
Saab har dock inte bekräftat affären.
”Vi är övertygade om att Globaleye skulle passa Natos behov men har i nuläget inga ytterligare kommentarer att ge”, uppger bolagets presschef Mattias Rådström för Di.
Samtidigt visar tidigare uppgifter att Saabs väg till en stor Natoaffär långt ifrån varit självklar.
Bolaget har tidigare varit nära liknande upphandlingar men tappat dem i slutskedet till konkurrerande system, ofta från amerikanska tillverkare.
En affär i miljardklassen
Om uppgifterna stämmer handlar det om betydande summor.
När Sverige beställde ett tredje Globaleye-plan 2024 låg priset på cirka 2,6 miljarder kronor per enhet.
En affär omfattande sex flygplan skulle därmed kunna överstiga 15 miljarder kronor, beroende på utrustning och serviceavtal. Det placerar affären i kategorin strategiska försvarsinvesteringar snarare än enskilda upphandlingar.
Bakgrunden är att Nato tidigare skrotat planerna på att köpa E-7 Wedgetail från Boeing, vilket öppnat dörren för alternativa lösningar.
Strategiskt skifte inom Nato
Valet av Globaleye skulle signalera mer än en teknisk uppgradering.
Det handlar om hur Nato positionerar sig i en tid av ökade geopolitiska spänningar. Systemet kombinerar luftburen radar med lång räckvidd och hög flexibilitet, vilket gör det attraktivt i moderna konfliktmiljöer.
För Saab innebär det också en möjlighet att stärka sin roll som europeisk leverantör av avancerad försvarsteknik.
Marknaden växer snabbt
Efterfrågan på övervakningssystem har ökat kraftigt i takt med att säkerhetsläget i Europa försämrats.
Länder investerar i kapacitet som kan upptäcka hot på längre avstånd och i realtid.
Samtidigt pågår en tydlig omställning där fler länder vill minska beroendet av enskilda leverantörer. Den möjliga affären kommer i ett läge där försvarsindustrin generellt visar stark tillväxt.
Enligt Reuters fortsätter försvarsbudgetar att öka i stora delar av världen, drivet av säkerhetspolitiska spänningar och teknologiska skiften.
Det skapar gynnsamma förutsättningar för bolag som Saab.
Om affären med Nato blir verklighet skulle den inte bara innebära ett kommersiellt genombrott. Den skulle också cementera Sveriges roll som en central aktör i Europas försvarsindustri.
