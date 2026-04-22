Är du en av de drygt 720 000 personer som äger aktier i Wallenbergarnas investmentbolag Investor? Grattis – aktien har gått som tåget på senare år men kan det fortsätta uppåt?
Så mycket är dina Investor-aktier värda nu enligt experterna
Efter rapporten som bolaget släppte i går tisdag har flera experter nu kommit med sin dom. Dagens PS har sammanställt samtliga.
Investor har slagit ”världsrekord”
Investor (börskurs Investor) blev världsunik när de som enda börsbolag i världen överträffad sitt index 15 år på raken vid årsskiftet.
”Inget annat bolag har 2011–2025 överträffat index under lika många år i sträck”, skrev Di.
Och med tanke på hur 2026 har startat så ser det ut som att sviten kan hålla i sig.
Aktien är upp drygt 15 procent att jämföra med cirka 10 procent för Stockholmsbörsen i stort.
Ett analyshus tycker aktien ska ned
Frågan är om det finns ännu mer att ge?
Efter rapporten har det nu trillat in flera nya analyser där börsexperterna försöker besvara just den frågan.
Wallenberg har lyckats med det omöjliga
HELGKRÖNIKA Den femte generationen Wallenberg har med rätta fått mycket beröm för sitt utomordentliga värdeskapande på börsen som också kommit
I skrivande byter Investors B-aktie ägare för 381 kronor.
Alldeles för högt tycker norska analyshuset Pareto Securities som sätter en riktkurs på 355 kronor med rådet behåll enligt Placera.
Kan gå upp till över 400 kronor
Det är dock de enda rådet hittills som har lagt sig under den nuvarande kursen.
Fyra andra börsexperter tycker tvärtom att Investor har mer potential för sina hundratusentals svenska småsparare.
396 kronor säger SEB. 400 kronor jämnt tycker däremot Handelsbanken Danske bank ser 413 kronor som rimlig värdering.
Högst riktkurs – och den enda expert som just nu har köpråd till skillnad mot övriga som rekommenderar behåll – har DNB Carnegie. 415 kronor mot tidigare 375 kronor är analyshusets åsikt.
