Så mycket är dina Investor-aktier värda nu enligt experterna

Investor har slagit ”världsrekord”

Investor (börskurs Investor) blev världsunik när de som enda börsbolag i världen överträffad sitt index 15 år på raken vid årsskiftet.

”Inget annat bolag har 2011–2025 överträffat index under lika många år i sträck”, skrev Di.

Och med tanke på hur 2026 har startat så ser det ut som att sviten kan hålla i sig.

Aktien är upp drygt 15 procent att jämföra med cirka 10 procent för Stockholmsbörsen i stort.