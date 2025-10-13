Den så kallade Buffett-indikatorn har nått en historisk topp på 217 procent, vilket väcker oro för att aktiemarknaden är kraftigt övervärderad. Men samtidigt höjs röster om att måttet har blivit föråldrat och missvisande för dagens globala ekonomi.
Buffett-indikatorn på rekordnivå – men experter dömer ut den
Indikatorn, som mäter det totala börsvärdet i USA mot landets BNP, passerade nyligen 200 procent. Det är långt över den nivå som Warren Buffett själv en gång beskrev som att “leka med elden”.
I en artikel från 2001 kallade Buffett måttet för “förmodligen det bästa sättet att bedöma värderingar vid varje given tidpunkt”.
Men enligt Erik Hansén, marknadsanalytiker på Neuroquant, bygger hela indikatorn på ett missuppfattat citat och har aldrig använts av Buffett i praktiken.
“Warren Buffett själv har aldrig använt indikatorn i sina investeringsbeslut. Den har i stället blivit en favorit bland permabjörnar och domedagsprofeter”, säger han till Dagens industri.
Buffett-indikatorn blinkar rött – är börskraschen nära?
Warren Buffetts favoritindikator för att värdera börsen har nått sin högsta nivå någonsin. Nu varnar experter för att investerare kan ha gått för långt.
Flera anledningar till att indikatorn inte är användbar
Hansén pekar på flera strukturella förändringar som gör indikatorn irrelevant. En av dess är globaliseringen som innebär att amerikanska bolag tjänar stora delar av sina intäkter utomlands, vilket inte syns i USA:s BNP men påverkar börsvärdet.
Dessutom domineras ekonomin nu av teknikbolag och immateriella tillgångar som knappt återspeglas i BNP-siffror.
Trots rekordnivån menar Hansén att flera faktorer talar för fortsatt börsuppgång. AI-narrativet driver optimismen, bolagens vinster fortsätter överraska positivt och det tekniska momentumet är starkt.
“Vi ser inga tecken på att marknaden är i en ‘blow-off-top'”, säger han.
En chock kan alltid drabba marknaden dock menar Hansén. Men det finns ingen “magisk indikator” som kan förutse när en krasch kan ske menar han.
Inte ensam om att kritisera Buffetts indikator
Även andra bedömare har ifrågasatt indikatorns relevans för dagens kunskapsbaserade ekonomi, där innovation och datanätverk skapar värde på helt andra sätt än traditionell industri.
Enligt en analys från Morgan Stanley som kom förra året är måttet inte relevant utifrån samma resonemang som det Hansén för, skriver Business Insider. Även Blackrock förhåller sig skeptiska till indikatorn.
“Aktiemarknadens förändrade sektorsammansättning återspeglar den omvandling som tar fäste. Att jämföra dagens index med det förflutna är som att jämföra äpplen och apelsiner”, skriver bolaget i en analys.
Warren Buffett själv har inte kommenterat indikatorn på åratal, men hans Berkshire Hathaway sitter på en kontantkassa om 344 miljarder dollar och har varit nettosäljare av aktier under elva kvartal i rad, en position som inte går obemärkt förbi när värderingsmåttet når extrema nivåer.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
