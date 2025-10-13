Buffett-indikatorn på rekordnivå – men experter dömer ut den

Indikatorn, som mäter det totala börsvärdet i USA mot landets BNP, passerade nyligen 200 procent. Det är långt över den nivå som Warren Buffett själv en gång beskrev som att “leka med elden”.

I en artikel från 2001 kallade Buffett måttet för “förmodligen det bästa sättet att bedöma värderingar vid varje given tidpunkt”.

Men enligt Erik Hansén, marknadsanalytiker på Neuroquant, bygger hela indikatorn på ett missuppfattat citat och har aldrig använts av Buffett i praktiken.

“Warren Buffett själv har aldrig använt indikatorn i sina investeringsbeslut. Den har i stället blivit en favorit bland permabjörnar och domedagsprofeter”, säger han till Dagens industri.

Flera anledningar till att indikatorn inte är användbar

Hansén pekar på flera strukturella förändringar som gör indikatorn irrelevant. En av dess är globaliseringen som innebär att amerikanska bolag tjänar stora delar av sina intäkter utomlands, vilket inte syns i USA:s BNP men påverkar börsvärdet.

Dessutom domineras ekonomin nu av teknikbolag och immateriella tillgångar som knappt återspeglas i BNP-siffror.

Trots rekordnivån menar Hansén att flera faktorer talar för fortsatt börsuppgång. AI-narrativet driver optimismen, bolagens vinster fortsätter överraska positivt och det tekniska momentumet är starkt.

“Vi ser inga tecken på att marknaden är i en ‘blow-off-top'”, säger han.

En chock kan alltid drabba marknaden dock menar Hansén. Men det finns ingen “magisk indikator” som kan förutse när en krasch kan ske menar han.