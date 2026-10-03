Torbjörn Törnqvists gamla råvarujätte Gunvor försöker tvätta bort rysstämpeln

Den asiatiska stadsstaten Singapore lockar ofta internationella handelsbolag på grund av dess gynnsamma skatteregler. Konkurrenten Trafigura gjorde samma flytt för 14 år sedan vilket visar att det rör sig om en välbeprövad väg inom branschen.

Centalion kommer dock att behålla sina huvudsakliga handelskontor i Genève i Schweiz och i Houston i Texas där styrelseordföranden och vd:n Gary Pedersen har sin bas. Bolaget betonar att man agerar utifrån en stabil position när den omfattande omorganisationen genomförs.

Törnqvist utpekad som Kremls docka

Bakgrunden till det dramatiska namnbytet och flytten står att finna i de intensiva turer som har omgivet bolagets miljardartade affärer och kopplingar till Moskva, konstaterar Financial Times. Gunvors svenske medgrundare och miljardär Torbjörn Törnqvist – som har utmålats som den ryske presidenten Vladimir Putins kompis – lämnade sin post som vd i december efter 25 år vid rodret.

Hans avgång kom i sviterna av de anklagelser om ryska band som har riktats mot företaget under lång tid. Under Törnqvists ledning försökte Gunvor genomföra en stor affär värd 22 miljarder dollar för att köpa ryskägda oljefält från det sanktionsdrabbade oljebolaget Lukoil.

Den amerikanska administrationen satte dock stopp för transaktionen genom ett kraftfullt blockering. USA:s agerande inkluderade även uttalanden där bolaget stämplades som en Kremldocka vilket ledde fram till att Törnqvist tvingades lämna sin position och sälja sin majoritetspost i företaget.

Framtidsplaner och marknadens läge

Det nya namnet Centalion ska spegla företagets nuvarande identitet och organisation. Vd Gary Pedersen lyfter fram sammanhållningen i den globala energimarknaden. ”Namnet Centalion speglar vilka vi är: ett team som rör sig tillsammans, i hjärtat av den globala energimarknaden”, förklarar han i en officiell kommentar.

Pedersen lyfter fram skälet till beslutet. ”Vi gör den här flytten från en position av styrka.”

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Samtidigt som omstruktureringen rullas ut fortsätter livet på den internationella råvarumarknaden med full kraft för konkurrenterna.

Under fredagen presenterade rivalen Glencore sina senaste prognoser som visar att vinsten för deras handelsverksamhet förväntas överstiga 5 miljarder dollar i år, vilket närmar sig ett all-time high.