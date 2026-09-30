Varningen: Fler svenska sågverk kan tvingas stänga

”Det kommer att läggas ned fler sågverkslinjer, det kan vi nog vara helt säkra på”, säger den oberoende seniora rådgivaren Johan Freij till tidningen Skogen.

Investerades stort – sedan dök priserna

Under hösten har en rad besked skakat den nordiska sågverksindustrin. Stora Enso stänger sågverket Veitsiluoto i Finland, Moelven lägger ned sin verksamhet i Årjäng och både Holmen och Södra har aviserat personalneddragningar. Tidigare under året har även Vida stängt sågverken i Urshult och Orrefors. Bergkvist Siljan har dessutom lagt ned verksamheten i Mora efter mer än 130 år.

”När dessa investeringar väl rullade ut på marknaden dök trävarupriserna brutalt”, säger Freij enligt Skogen.

Problemet är att råvaran inte blivit billigare. Virkespriserna har tvärtom stigit, medan trävarupriserna varit fortsatt pressade. Till det kommer en svag internationell byggkonjunktur, med bland annat ett pressat amerikanskt byggande.

Men Freij pekar också på ett mer långsiktigt problem, väntande brist på virke i förhållande till sågverkens kapacitet. Skogen beskriver situationen som en strukturell obalans där det finns fler produktionsmöjligheter än råvara att såga.

Skräckscenariot som oroar

Det är dock inte de gamla och ineffektiva anläggningarna som oroar Freij mest. Att omoderna, ineffektiva såglinjer slås ut under lågkonjunkturer är både naturligt och förväntat, enligt honom.

Hans farhåga är att även moderna sågverk, som nyligen investerat stora summor i ny kapacitet, ska tvingas ge upp när räntorna stiger vilket ökar kapitalkostnaderna.

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”Det som inte får hända, och det som jag är lite orolig för, är att det är välinvesterade sågverk som kastar in handduken. Det hade varit fruktansvärt illa”, säger han till Skogen.

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