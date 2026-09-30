Tysk kolgruva brinner under jord – kan fortsätta flera år

På platsen låg tidigare en brunkolsgruva. Kvar finns kolhaltiga lager och rester från den gamla gruvverksamheten. Där fortsätter materialet att glöda.

Svårt att komma åt

I dag syns knappt några lågor ovan jord. Däremot stiger fortfarande rök upp ur marken. Enligt Euronews bedömer experter att det kan ta flera år att släcka branden helt.

Den gamla brunkolsgruvan ställer till det i brandarbetet. Det handlar om en så kallad glödbrand. Till skillnad från en vanlig brand brinner materialet långsamt med begränsad tillgång till syre. Det gör att elden kan sprida sig under marken och vara mycket svår att komma åt.

Måste översvämma området

Vanliga brandbekämpningsmetoder fungerar därför dåligt. Helikoptrar kan exempelvis bara bekämpa det som brinner på ytan. Räddningsinsatsen har pågått sedan den 27 juni. Enligt det tyska gruvbolaget LMBV är planen bland annat att först minska rök och lukt genom att fukta området.

Nästa steg är att lägga området under vatten för att helt få bort syret. Men det är en enorm process, och kan inte börja förrän flera pipelines har byggts och nya brunnar har borrats. Översvämningen är planerad till senast januari 2027.

”Vi arbetar intensivt för att genomföra åtgärderna så snabbt som möjligt”, säger Bernd Sablotny, talesperson för LMBV:s företagsledning till Euronews.

Enligt de ansvariga myndigheterna förväntas ingen påverkan på grundvattnet. Boende har däremot redan klagat på luftvägsirritation och dålig lukt, beroende på vindriktning påverkas flera olika samhällen. Myndigheterna mäter nu luftkvaliteten regelbundet i området och närliggande samhällen.

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