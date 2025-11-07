USA:s hån får svenske oljebaronen att skrota Lukoil-budet

För ungefär en vecka sedan gick nyheten ut om att Gunvor, som den svenska oljemiljardären Torbjörn Törnqvist står bakom, lagt ett bud på delar av Lukoils verksamhet.

Enligt Lukoil skulle affären inte omfatta några tillgångar i Ryssland eller rysk olja då Gunvor enligt bolaget inte handlar med rysk olja.

Den ryska oljejätten accepterade budet från Gunvor, men det krävdes att affären skulle uppfylla vissa villkor. Bland annat var ett av kraven att USA:s sanktionsmyndighet Ofac skulle godkänna den.

USA häcklar Gunvor och budet nu dras tillbaka

Nu är inte det här längre aktuellt. Bloomberg men även Financial Times rapporterar nämligen att Torbjörn Törnqvists oljebolag skrotar Lukoil-budet sedan det amerikanska finansdepartementet kallat Törnqvists olje- och gasföretag för ”Kremls marionett”.

USA har också deklarerat att Gunvor aldrig skulle få den licens som krävs för verksamheten.

Kommentaren från det amerikanska finansdepartementet har gått ut på sociala medier och Gunvor har svarat med, enligt Bloomberg, att hävda att den information som USA:s finansdepartement fått är fel och ”falsk”. Bolaget förklarar att man ska rätta till ett ”uppenbart misstag”.

Och nu drar alltså olje- och gasbolaget tillbaka sitt bud på de internationella tillgångarna i det sanktionerade Lukoil, som är Rysslands näst största oljebolag.