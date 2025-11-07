Dagens PS
USA:s hån får svenske oljebaronen att skrota Lukoil-budet

USA
USA kallar svensken Torbjörn Törnqvists oljebolag för "Kremls marionett". Det får nu Törnqvist att skrota budet på de internationella tillgångarna i den ryska och sanktionerade oljejätten Lukoil. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

USA har kallat svensken Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor för ”Kremls marionett” efter budet på den ryska oljebjässen Lukoils internationella tillgångar. Det får nu Gunvor att dra tillbaka budet.

För ungefär en vecka sedan gick nyheten ut om att Gunvor, som den svenska oljemiljardären Torbjörn Törnqvist står bakom, lagt ett bud på delar av Lukoils verksamhet.

Enligt Lukoil skulle affären inte omfatta några tillgångar i Ryssland eller rysk olja då Gunvor enligt bolaget inte handlar med rysk olja.

Den ryska oljejätten accepterade budet från Gunvor, men det krävdes att affären skulle uppfylla vissa villkor. Bland annat var ett av kraven att USA:s sanktionsmyndighet Ofac skulle godkänna den.

USA häcklar Gunvor och budet nu dras tillbaka

Nu är inte det här längre aktuellt. Bloomberg men även Financial Times rapporterar nämligen att Torbjörn Törnqvists oljebolag skrotar Lukoil-budet sedan det amerikanska finansdepartementet kallat Törnqvists olje- och gasföretag för ”Kremls marionett”.

USA har också deklarerat att Gunvor aldrig skulle få den licens som krävs för verksamheten.

Kommentaren från det amerikanska finansdepartementet har gått ut på sociala medier och Gunvor har svarat med, enligt Bloomberg, att hävda att den information som USA:s finansdepartement fått är fel och ”falsk”. Bolaget förklarar att man ska rätta till ett ”uppenbart misstag”.

Och nu drar alltså olje- och gasbolaget tillbaka sitt bud på de internationella tillgångarna i det sanktionerade Lukoil, som är Rysslands näst största oljebolag.

Svenskens oljebolag: Missförståndet ska korrigeras

USA har svartlistat Lukoil och även den större ryska oljeproducenten Rosneft.

När Gunvor nu överger sina planer på att förvärva Lukoils internationella tillgångar öppnar det för andra ”friare”, skriver Bloomberg.

”Gunvor är och har alltid varit öppen och transparent om sitt ägande och sin verksamhet, och har i mer än ett decennium aktivt distanserat sig från Ryssland, slutat handla i linje med sanktioner, sålt ryska tillgångar och offentligt fördömt kriget i Ukraina. Vi välkomnar möjligheten att se till att detta uppenbara missförstånd korrigeras”, skriver Gunvor i ett uttalande på torsdagen som citeras av nyhetsbyrån.

Lukoil har inte kommenterat uppgifterna om att Gunvor lägger ner budet på oljebolaget, berättar Financial Times.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AffärBudBudgivningOljebolagRysslandSanktionerTorbjörn TörnqvistUSA
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

