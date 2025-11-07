USA har kallat svensken Torbjörn Törnqvists bolag Gunvor för ”Kremls marionett” efter budet på den ryska oljebjässen Lukoils internationella tillgångar. Det får nu Gunvor att dra tillbaka budet.
USA:s hån får svenske oljebaronen att skrota Lukoil-budet
Mest läst i kategorin
Boom för naturgas när AI driver energihunger
Texasjätten Comstock Resources sitter på vad bolaget själv kallar “den heliga graalen” av gasrika marker. Dessa behövs för att driva den allt mer krävande AI-industrin. Det är AI-boomen som skapat den nya guldrushen. När teknikjättar och datacenterutvecklare desperat söker energi har naturgas blivit den snabbaste lösningen. Comstock Resources, vars största ägare är NFL-ikonen Jerry Jones, …
Oljeleveranser rasar – USA:s sanktioner biter
De ryska oljeexporterna till sjöss faller kraftigt efter att USA infört nya sanktioner mot rederier och försäkringsbolag som hanterar rysk olja. Det markerar den största nedgången sedan början av 2024. De senaste siffrorna från Bloomberg visar att Rysslands sjöburna råoljeexport sjönk till 3,58 miljoner fat per dag den 2 november. Det är en minskning med …
Ja till uranbrytning – gruvnäringen jublar
Från och med 1 januari 2026 blir det tillåtet att bryta uran i Sverige. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om att häva förbudet som infördes 2018. Gruvnäringen jublar över beslutet som öppnar för att ta tillvara uranresurser i svensk berggrund. Beslutet innebär att uran klassas som ett koncessionsmineral, vilket gör det möjligt att utvinna …
Dubbelsmäll för koppar – tappar greppet om rekordnivå
Efter solsken kommer regn, brukar det heta – och så även för koppar. Efter all time high faller priset nu tillbaka från rekordnivån. Kopparpriset fick en tung start på veckan. Efter rekordnivåer i oktober backar nu den röda metallen när både Fed och Chile sätter press på marknaden. Missa inte: Koppar stjäl showen av guld …
Ett isberg av olja: När kommer smällen?
Priset på olja har varit relativt stabilt mellan 60 och 65 dollar sedan snart ett halvår. Ett växande överskott hotar att sänka priset avsevärt. Två miljoner fat om dagen, så stort bedöms det dagliga överskottet i produktionen vara nu. Innan det vänder tror prognosmakarna att överskottet kommer att nå fyra miljoner om dagen. Än så …
För ungefär en vecka sedan gick nyheten ut om att Gunvor, som den svenska oljemiljardären Torbjörn Törnqvist står bakom, lagt ett bud på delar av Lukoils verksamhet.
Enligt Lukoil skulle affären inte omfatta några tillgångar i Ryssland eller rysk olja då Gunvor enligt bolaget inte handlar med rysk olja.
Den ryska oljejätten accepterade budet från Gunvor, men det krävdes att affären skulle uppfylla vissa villkor. Bland annat var ett av kraven att USA:s sanktionsmyndighet Ofac skulle godkänna den.
USA häcklar Gunvor och budet nu dras tillbaka
Nu är inte det här längre aktuellt. Bloomberg men även Financial Times rapporterar nämligen att Torbjörn Törnqvists oljebolag skrotar Lukoil-budet sedan det amerikanska finansdepartementet kallat Törnqvists olje- och gasföretag för ”Kremls marionett”.
USA har också deklarerat att Gunvor aldrig skulle få den licens som krävs för verksamheten.
Kommentaren från det amerikanska finansdepartementet har gått ut på sociala medier och Gunvor har svarat med, enligt Bloomberg, att hävda att den information som USA:s finansdepartement fått är fel och ”falsk”. Bolaget förklarar att man ska rätta till ett ”uppenbart misstag”.
Och nu drar alltså olje- och gasbolaget tillbaka sitt bud på de internationella tillgångarna i det sanktionerade Lukoil, som är Rysslands näst största oljebolag.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Svenskens oljebolag: Missförståndet ska korrigeras
USA har svartlistat Lukoil och även den större ryska oljeproducenten Rosneft.
När Gunvor nu överger sina planer på att förvärva Lukoils internationella tillgångar öppnar det för andra ”friare”, skriver Bloomberg.
”Gunvor är och har alltid varit öppen och transparent om sitt ägande och sin verksamhet, och har i mer än ett decennium aktivt distanserat sig från Ryssland, slutat handla i linje med sanktioner, sålt ryska tillgångar och offentligt fördömt kriget i Ukraina. Vi välkomnar möjligheten att se till att detta uppenbara missförstånd korrigeras”, skriver Gunvor i ett uttalande på torsdagen som citeras av nyhetsbyrån.
Lukoil har inte kommenterat uppgifterna om att Gunvor lägger ner budet på oljebolaget, berättar Financial Times.
Läs även: Kris för Moskva när sanktionerna börjar bita DagensPS
Läs vidare: Svenska oljebolaget: Fler sanktioner mot Ryssland stör DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför ska du inte ladda när elen är billigast: "Det är ologiskt"
Nya effektavgifter gör att den som laddar bilen vid fel tidpunkt kan få betala flera hundra kronor extra – även när elpriset egentligen är lågt. Dagens PS har rapporterat om fenomenet tidigare.? Under de senaste åren har elnätsföretagen så sakta börjat införa dessa nya effektavgifter, detta som ett sätt att jämna ut belastningen på elnätet …
Vi listar bästa de krogarna när ni ska fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo. …
Elflyget som skakade om Wall Street
Beta Technologies klev in på börsen med över en miljard dollar i ryggen – och kan nu ta ledningen i kampen om framtidens elflyg. Det pågår just nu ett elektriskt kapplöpning i luften. Framtidens flygmaskiner ska vara tysta, utsläppsfria – och helst starta rakt upp från marken. Nu har amerikanska Beta Technologies tagit ett jättekliv …
EU vill skapa ny miniklass – inspirerad av Japans kei-bilar
EU planerar en ny småbilklass med enklare säkerhetskrav för att pressa priserna och möta konkurrensen från Kina. EU-kommissionen vill öppna för en helt ny fordonstyp som placerar sig någonstans mellan dagens småbilar och mopedbilar. Tanken är att sänka produktionskostnaderna genom att tillåta enklare säkerhetsstandarder – och därmed göra bilar billigare för både tillverkare och köpare. …
Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar
Stockholm är en stad som aldrig slutar att förändras, och just nu är Stureplan epicentrum för en gastronomisk explosion. Grävskoporna har ersatt champagneglasen – men bara tillfälligt. För bakom byggdammet växer framtidens nöjeskvarter fram. En ny era i betong och biff "Det som händer nu kommer att förändra krogvärlden i decennier framåt, fastighetsägarna investerar miljarder …