Litiumpriset rasar 22 procent: Så påverkas ditt nästa elbilsköp

Bakgrunden är att man nu har ett större lager än väntat och har startat om sin produktion. Kinesiska CATL återstartade gruvan Jianxiawo i slutet av juni, och australiska producenter har följt efter, vilket väntas öka utbudet under 2027, skriver Mining.com.

Så mycket kostar batteriet i bilen

Frågan för en svensk bilköpare är vad det gör med prislappen. Dagens PS har beskrivit hur elbilsbatterierna väntas nå rekordlåga priser i år. Snittpriset för ett batteripaket föll till 108 dollar per kilowattimme i fjol, och prognosen för i år är 105 dollar, knappt 1 050 kronor.

Räknat på ett batteri om 75 kilowattimmar blir det omkring 7 900 dollar, knappt 79 000 kronor. Samma batteri innehåller omkring 7,5 kilo litium, räknat på en materialåtgång på 0,1 kilo per kilowattimme för LFP-celler som Faraday Institution angav 2022, enligt Dagens PS beräkningar.

Litium är dock bara en av flera råvaror som krävs. Koboltpriset steg 124 procent mellan januari och oktober i fjol efter att Kongo-Kinshasa införde exportrestriktioner, vilket drar åt andra hållet.