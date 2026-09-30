Litiumpriset i Kina har fallit 22 procent på en månad efter oro för efterfrågan på batterier. Råvaran finns i varje litiumjonbatteri, och i Sverige är nästan varannan ny personbil en elbil.
Litiumpriset rasar 22 procent: Så påverkas ditt nästa elbilsköp
Litiumkarbonat kostade 123 400 yuan per ton, motsvarande 184 061 kronor den 29 september. Det är den lägsta noteringen hittills i år efter ett fall på 2,3 procent under dagen och 22 procent på en månad, enligt Trading Economics. Samtidigt ligger priset 68 procent högre än för ett år sedan.
Bakgrunden är att man nu har ett större lager än väntat och har startat om sin produktion. Kinesiska CATL återstartade gruvan Jianxiawo i slutet av juni, och australiska producenter har följt efter, vilket väntas öka utbudet under 2027, skriver Mining.com.
Så mycket kostar batteriet i bilen
Frågan för en svensk bilköpare är vad det gör med prislappen. Dagens PS har beskrivit hur elbilsbatterierna väntas nå rekordlåga priser i år. Snittpriset för ett batteripaket föll till 108 dollar per kilowattimme i fjol, och prognosen för i år är 105 dollar, knappt 1 050 kronor.
Räknat på ett batteri om 75 kilowattimmar blir det omkring 7 900 dollar, knappt 79 000 kronor. Samma batteri innehåller omkring 7,5 kilo litium, räknat på en materialåtgång på 0,1 kilo per kilowattimme för LFP-celler som Faraday Institution angav 2022, enligt Dagens PS beräkningar.
Litium är dock bara en av flera råvaror som krävs. Koboltpriset steg 124 procent mellan januari och oktober i fjol efter att Kongo-Kinshasa införde exportrestriktioner, vilket drar åt andra hållet.
Nästan varannan ny bil är en elbil
I augusti registrerades 10 069 nya elbilar i Sverige av totalt 22 584 personbilar, alltså 44,6 procent, enligt Allt om Elbil. Ett år tidigare var elbilsandelen 34 procent, skriver Börskollen.
Batterikostnaden påverkar alltså en stor del av den svenska nybilsmarknaden.
Låga priser gör samtidigt konkurrerande teknik mindre attraktiv. Ett kinesiskt forskningsinstitut har tagit fram ett flödesbatteri av järn, som innehar ett grundämne som kostar omkring en åttiondel av priset för rått litium. Batteriet har klarat över 6 000 laddcykler utan mätbar kapacitetsförlust, skriver Realtid. Sådana lösningar försvinner i periferin när priserna på litium sänks.
PS analys
Efterfrågan faller inte i dag då Kinas produktion av fordons- och lagringsbatterier är fortsatt hög. I maj var den 191,7 gigawattimmar, mer än 55 procent högre än ett år tidigare.
Råvarupriset slår igenom med fördröjning, eftersom fabrikerna köper på kontrakt och biltillverkarna prissätter en modellårgång i taget. Den som väntar på att litiumraset ska synas i prislappen bör räkna med nästa modellår snarare än nästa månad. Jämför i stället garantitiden på batteriet i de bilar du tittar på.
Läs även: ARN-beslutet: Leasingkunder kan kräva tillbaka 24 400 kronor
Läs även: Ryskt kärnvapenkapabelt Tu-95 flygplan störtade – sex döda