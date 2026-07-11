Fartyg, fastigheter, musik, billiga kläder och annat. Det har skapat förmögenheter som gör dem till Sveriges 20 rikaste.
Sveriges 20 rikaste – och deras förmögenheter
Områdena är många och spänner över allt från sjöfart till fastigheter, via musiktjänster, dagligvaror och billiga kläder.
I de allra flesta fall handlar det om en grund i en ärvd förmögenhet eller i att skickligt ha utnyttjat fenomen i samtiden.
När Forbes presenterar sin klassiska lista över världens rikaste har Sverige en mängd representanter på den. Här är Sveriges 20 rikaste, enligt Forbes.
1. Stefan Persson
Sveriges rikaste person är H&M:s Stefan Persson, som toppar listan med en förmögenhet på cirka 21,1 miljarder dollar, över 200 miljarder svenska kronor. På Forbes lista över världens rikaste är han nummer 126.
2. Antonia Ax:son Johnson med familj
Sveriges rikaste kvinna, Antonia Ax:son Johnson har en förmögenhet på 13,4 miljarder dollar, närmare 130 miljarder svenska kronor. Hon är fjärde generationens huvudägare i Axel Johnson AB, som äger Axfood med Willys och Hemköp.
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Förpackningar för miljarder
3. Finn Rausing, Kirsten Rausing och Jörn Rausing
Tetra Pak-arvingarna har en förmögenhet på 11,6 miljarder dollar vardera, motsvarande 112 miljarder svenska kronor.
4. Martin Lorentzon
Martin Lorentzon grundade Spotify tillsammans med Daniel Ek 2006. Sedan har världens artister spelat ihop en förmögenhet på 10,8 miljarder dollar, drygt 104 miljarder svenska kronor, till honom enligt Forbes.
5. Carl Bennet
Industrimannen Carl Bennets förmögenhet är 9,8 miljarder dollar, nästan 95 miljarder svenska kronor.
6. Daniel Ek
Spotify-grundare nummer två och med en förmögenhet på 9,6 miljarder dollar, cirka 93 miljarder svenska kronor.
Stora investeringar
7. Fredrik Lundberg
Fredrik Lundbergs förmögenhet på 9,3 miljarder dollar, cirka 90 miljarder kronor, finns i egna investmentbolaget Lundbergs, tunga ägare i Industrivärden, skogsbolaget Holmen, Sandvik och Handelsbanken.
8. Frederik Paulsen
Frederik Paulsens förmögenhet uppgår till 7,6 miljarder dollar, 73,5 miljarder svenska kronor. Paulsen ärvde Ferring Pharmaceuticals som hans pappa grundade.
9. Ali Ghodsi
Ali Ghodsi är medgrundare och vd för mjukvaruföretaget Databricks och har en förmögenhet på 5,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 53 miljarder svenska kronor.
10. Carl Douglas
Carl Douglas, son till Gustaf Douglas har en förmögenhet på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor. Familjens investmentbolag Wasatornet är bland annat storägare till investmentbolaget Latour.
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Grundade oljejätten
11. Torbjörn Törnqvist
Torbjörn Törnqvist är medgrundare av globala energi- och råvarukoncernen Gunvor och även hans förmögenhet landar på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor.
12. Eric Douglas
Även Eric är son till Gustaf Douglas och sitter i styrelsen för Wasatornet. Han värderas till 5,1 miljarder dollar, ungefär 49,5 miljarder svenska kronor.
13. Sofia Högberg Schörling och Märta Schörling Andreen
Döttrar till Melker Schörling med en förmögenhet på 4,9 miljarder dollar vardera, knappt 48 miljarder svenska kronor. Familjens ägarbolag, Schörling, kontrollerar stora aktieinnehav i bland annat Assa Abloy, AAK, Nibe, Securitas och Hexagon.
14. Roger Samuelsson
Roger Samuelsson grundade medicinteknikjätten SHL Group. Han är god för 4,1 miljarder dollar, nästan 40 miljarder svenska kronor.
Fastigheter och fartyg
15. Erik Selin
Erik Selin är grundare och storägare i fastighetskoncernen Balder. Selins förmögenhet uppskattas av Forbes till 3,9 miljarder dollar, nästan 38 miljarder svenska kronor, enligt Forbes.
16. Dan Sten Olsson
Huvudägare och koncernchef i Stena-koncernen. Dan Sten Olsson har en förmögenhet på 4 miljarder dollar, knappt 39 miljarder svenska kronor, enligt Forbes. Även hans syskon Stefan Olsson och Madeleine Olsson Eriksson finns på Forbes lista.
17. Lottie Tham med familj
Lottie Tham äger drygt 5 procent av modekedjan H&M och är syster till Stefan Persson. Hennes förmögenhet noteras till 2,8 miljarder dollar, drygt 27 miljarder svenska kronor.