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Sveriges 20 rikaste – och deras förmögenheter

Forbes redovisar Sveriges rikaste och deras förmögenheter

Fartyg, fastigheter, musik, billiga kläder och annat. Det har skapat förmögenheter som gör dem till Sveriges 20 rikaste.

Områdena är många och spänner över allt från sjöfart till fastigheter, via musiktjänster, dagligvaror och billiga kläder.

I de allra flesta fall handlar det om en grund i en ärvd förmögenhet eller i att skickligt ha utnyttjat fenomen i samtiden.

När Forbes presenterar sin klassiska lista över världens rikaste har Sverige en mängd representanter på den. Här är Sveriges 20 rikaste, enligt Forbes.

1. Stefan Persson

Sveriges rikaste person är H&M:s Stefan Persson, som toppar listan med en förmögenhet på cirka 21,1 miljarder dollar, över 200 miljarder svenska kronor. På Forbes lista över världens rikaste är han nummer 126.

2. Antonia Ax:son Johnson med familj

Sveriges rikaste kvinna, Antonia Ax:son Johnson har en förmögenhet på 13,4 miljarder dollar, närmare 130 miljarder svenska kronor. Hon är fjärde generationens huvudägare i Axel Johnson AB, som äger Axfood med Willys och Hemköp.

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Förpackningar för miljarder

3. Finn Rausing, Kirsten Rausing och Jörn Rausing

Tetra Pak-arvingarna har en förmögenhet på 11,6 miljarder dollar vardera, motsvarande 112 miljarder svenska kronor.

4. Martin Lorentzon

Martin Lorentzon grundade Spotify tillsammans med Daniel Ek 2006. Sedan har världens artister spelat ihop en förmögenhet på 10,8 miljarder dollar, drygt 104 miljarder svenska kronor, till honom enligt Forbes.

5. Carl Bennet

Industrimannen Carl Bennets förmögenhet är 9,8 miljarder dollar, nästan 95 miljarder svenska kronor.

6. Daniel Ek

Spotify-grundare nummer två och med en förmögenhet på 9,6 miljarder dollar, cirka 93 miljarder svenska kronor.

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Stora investeringar

7. Fredrik Lundberg

Fredrik Lundbergs förmögenhet på 9,3 miljarder dollar, cirka 90 miljarder kronor, finns i egna investmentbolaget Lundbergs, tunga ägare i Industrivärden, skogsbolaget Holmen, Sandvik och Handelsbanken.

8. Frederik Paulsen

Frederik Paulsens förmögenhet uppgår till 7,6 miljarder dollar, 73,5 miljarder svenska kronor. Paulsen ärvde Ferring Pharmaceuticals som hans pappa grundade.

9. Ali Ghodsi

Ali Ghodsi är medgrundare och vd för mjukvaruföretaget Databricks och har en förmögenhet på 5,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 53 miljarder svenska kronor.

10. Carl Douglas

Carl Douglas, son till Gustaf Douglas har en förmögenhet på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor. Familjens investmentbolag Wasatornet är bland annat storägare till investmentbolaget Latour.

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Industriprofilen Carl Bennet går in som nummer 5 på listan över Sveriges rikaste och deras förmögenheter. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)

Grundade oljejätten

11. Torbjörn Törnqvist

Torbjörn Törnqvist är medgrundare av globala energi- och råvarukoncernen Gunvor och även hans förmögenhet landar på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor.

12. Eric Douglas

Även Eric är son till Gustaf Douglas och sitter i styrelsen för Wasatornet. Han värderas till 5,1 miljarder dollar, ungefär 49,5 miljarder svenska kronor.

13. Sofia Högberg Schörling och Märta Schörling Andreen

Döttrar till Melker Schörling med en förmögenhet på 4,9 miljarder dollar vardera, knappt 48 miljarder svenska kronor. Familjens ägarbolag, Schörling, kontrollerar stora aktieinnehav i bland annat Assa Abloy, AAK, Nibe, Securitas och Hexagon.

14. Roger Samuelsson

Roger Samuelsson grundade medicinteknikjätten SHL Group. Han är god för 4,1 miljarder dollar, nästan 40 miljarder svenska kronor.

Fastigheter och fartyg

15. Erik Selin

Erik Selin är grundare och storägare i fastighetskoncernen Balder. Selins förmögenhet uppskattas av Forbes till 3,9 miljarder dollar, nästan 38 miljarder svenska kronor, enligt Forbes.

16. Dan Sten Olsson

Huvudägare och koncernchef i Stena-koncernen. Dan Sten Olsson har en förmögenhet på 4 miljarder dollar, knappt 39 miljarder svenska kronor, enligt Forbes. Även hans syskon Stefan Olsson och Madeleine Olsson Eriksson finns på Forbes lista.

17. Lottie Tham med familj

Lottie Tham äger drygt 5 procent av modekedjan H&M och är syster till Stefan Persson. Hennes förmögenhet noteras till 2,8 miljarder dollar, drygt 27 miljarder svenska kronor.

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