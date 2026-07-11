Sveriges 20 rikaste – och deras förmögenheter

Stora investeringar

7. Fredrik Lundberg

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Fredrik Lundbergs förmögenhet på 9,3 miljarder dollar, cirka 90 miljarder kronor, finns i egna investmentbolaget Lundbergs, tunga ägare i Industrivärden, skogsbolaget Holmen, Sandvik och Handelsbanken.

8. Frederik Paulsen

Frederik Paulsens förmögenhet uppgår till 7,6 miljarder dollar, 73,5 miljarder svenska kronor. Paulsen ärvde Ferring Pharmaceuticals som hans pappa grundade.

9. Ali Ghodsi

Ali Ghodsi är medgrundare och vd för mjukvaruföretaget Databricks och har en förmögenhet på 5,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 53 miljarder svenska kronor.

10. Carl Douglas

Carl Douglas, son till Gustaf Douglas har en förmögenhet på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor. Familjens investmentbolag Wasatornet är bland annat storägare till investmentbolaget Latour.

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Industriprofilen Carl Bennet går in som nummer 5 på listan över Sveriges rikaste och deras förmögenheter. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)

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Grundade oljejätten

11. Torbjörn Törnqvist

Torbjörn Törnqvist är medgrundare av globala energi- och råvarukoncernen Gunvor och även hans förmögenhet landar på 5,4 miljarder dollar, drygt 52 miljarder svenska kronor.

12. Eric Douglas

Även Eric är son till Gustaf Douglas och sitter i styrelsen för Wasatornet. Han värderas till 5,1 miljarder dollar, ungefär 49,5 miljarder svenska kronor.

13. Sofia Högberg Schörling och Märta Schörling Andreen

Döttrar till Melker Schörling med en förmögenhet på 4,9 miljarder dollar vardera, knappt 48 miljarder svenska kronor. Familjens ägarbolag, Schörling, kontrollerar stora aktieinnehav i bland annat Assa Abloy, AAK, Nibe, Securitas och Hexagon.

14. Roger Samuelsson

Roger Samuelsson grundade medicinteknikjätten SHL Group. Han är god för 4,1 miljarder dollar, nästan 40 miljarder svenska kronor.

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Fastigheter och fartyg

15. Erik Selin

Erik Selin är grundare och storägare i fastighetskoncernen Balder. Selins förmögenhet uppskattas av Forbes till 3,9 miljarder dollar, nästan 38 miljarder svenska kronor, enligt Forbes.

16. Dan Sten Olsson

Huvudägare och koncernchef i Stena-koncernen. Dan Sten Olsson har en förmögenhet på 4 miljarder dollar, knappt 39 miljarder svenska kronor, enligt Forbes. Även hans syskon Stefan Olsson och Madeleine Olsson Eriksson finns på Forbes lista.

17. Lottie Tham med familj

Lottie Tham äger drygt 5 procent av modekedjan H&M och är syster till Stefan Persson. Hennes förmögenhet noteras till 2,8 miljarder dollar, drygt 27 miljarder svenska kronor.

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