Matmomsen döljer skenande vetepriser – 42 procent dyrare nu

Från gödselbrist till treårshögsta

Dagens PS rapporterade i maj att svenska bönder betalade för att odla när kostnaderna steg med drygt 2 miljarder kronor.

Därutöver fastnade gödsel i Hormuzsundet. FN:s livsmedelsprogram varnade i mars för att ytterligare 45 miljoner människor riskerade svält om gödseln inte kom igenom sundet före sommaren.

I augusti stängde vetet i Chicago på 7,61 dollar per bushel, den högsta stängningskursen sedan juli 2023. Det motsvarar omkring 2 750 kronor per ton.

Den 21 september handlas vetet i Chicago till 7,28 dollar, motsvarande cirka 2 630 kronor per ton, enligt Chicagobörsen CME. Det är 42 procent högre än för ett år sedan.

Rysslands spannmålsexport till sjöss var 62 procent lägre i augusti än ett år tidigare, enligt Trading Economics. En del av exporten styrs nu om till Östersjöhamnar.