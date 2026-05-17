Gödsel fast i Hormuz – här hotas jordbruket redan
Stängningen av Hormuzsundet har strypt flödet av gödningsmedel. Afrikas sköra livsmedelssystem kan bli den stora förloraren.
För jordbrukare i Sudan – ett land redan plågat av hunger och konflikt – har Irankriget påverkat allt.
Sudans inbördeskrig tvingade Omer al-Hassan att överge sin mark. När han nu återvänt hotar en ny konflikt att än en gång förstöra allt.
Med hackor och valkiga händer bänder han och andra lantbrukare upp lök ur jorden i Omdurman nära Sudans huvudstad Khartum. Det är svåra tider – kriget slår hårt, säger männen till nyhetsbyrån AP.
Det har påverkat precis allt som har med jordbruket att göra, säger al-Hassan, som utöver lök även odlar potatis och tomater.
Mohammed al-Badri hade bara råd att odla på halva sin mark på grund av stigande priser på bland annat gödsel.
Inget blir kvar, säger han till AP.
Miljoner riskerar hungersnöd
Allt dyrare gödsel och bränsle till jordbruksutrustning innebär ökade priser på flera stapelvaror som växer i den sudanesiska myllan: durra, hirs, sesam.
I mars varnade FN:s livsmedelsprogram (WFP) för att 45 miljoner människor – utöver de 320 miljoner som redan lider av livsmedelsbrist – riskerar hungersnöd och svält om inte gödsel släpps igenom Hormuzsundet innan sommaren.
Det skulle höja den globala hungernivån till rekordnivåer – och det är en fruktansvärd, fruktansvärd tanke, sade svenske WFP-toppen Carl Skau i Genève.
För redan nödställda, krigshärjade länder som Sudan är läget extra alarmerande. Länder kring Persiska viken, där hundratals fartyg suttit fast i veckor till följd av kriget, står för över hälften av Sudans gödningsmedel som importeras via havet. Subsahariska Afrika importerar runt 80 procent av allt sitt gödsel.
Farlig kedjereaktion
Den norska konstgödseljätten Yara International larmar om en global gödselkris som riskerar att slå mot de mest sårbara.
Det viktigaste vi kan göra nu är att slå larm om vad vi ser: att det finns en risk för ett globalt priskrig på gödsel som innebär att det blir oöverkomligt för de mest utsatta, sade vd:n Svein Tore Holsether till The Guardian tidigare i maj.
Kriget har triggat en farlig kedjereaktion vid helt fel tillfälle, konstaterar hjälporganisationen Mercy Corps biträdande chef Melaku Yirga till AP.
Människor köper mindre mat, minskar eller hoppar över måltider, säljer tillgångar och tar större risker för att överleva. Mammor tvingas ta smärtsamma beslut om vem som får äta den lilla mat som finns.
Gödsling kan ske vid sådd eller i växande bestånd. Det är bland annat nödvändigt för att ersätta näring som skörd, utlakning och avdunstning avlägsnar från marken.
Gödsel kan ha organiskt eller icke-organiskt ursprung.
De oorganiska gödselmedlen domineras av handelsgödselmedel, även kallat konst- eller mineralgödsel, som innehåller kväve, kalium och/eller fosfor.
Ett mycket vanligt kvävegödselmedel är urea (även kallat karbamid), som bland annat används till odling av baslivsmedel som ris, vete och majs. Iran och Qatar är två av världens största exportörer av urea och Irankriget och blockaden av Hormuzsundet har slagit hårt mot leveranserna.
Kriget i Sudan står mellan två rivaliserande militärer och har rasat sedan april 2023.
På ena sidan står den reguljära armén, ledd av general Abd al-Fattah al-Burhan och med maktbas i ett etablissemang kring huvudstaden Khartum och Nilen i öst.
På den andra sidan står de så kallade RSF-styrkorna, ledda av Mohammed Hamdan Dagalo (kallad Hemedti). De har sitt ursprung i de så kallade janjawidmiliser som den tidigare diktatorn Omar al-Bashir lejde för att brutalt slå ned ett uppror i den förödande och etniskt präglade Darfurkonflikten i början av 2000-talet.
al-Bashir störtades i en folklig protestvåg år 2019. Men drygt två år senare tog de två arméer som han hade lämnat efter sig – den vanliga militären och RSF – makten i en gemensam militärkupp. Rivaliteten växte inom deras gemensamma juntastyre och till sist bröt fullt krig ut mellan dem.
Tiotusentals människor har dödats och ett tiotal miljoner har drivits på flykt, varav många till fattiga grannländer. I Darfurregionen larmas det på nytt om etnisk rensning.
Militären bedöms få stöd från Egypten, Saudiarabien och Qatar. RSF bedöms få stöd från Förenade arabemiraten.