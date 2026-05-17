Gödsel fast i Hormuz – här hotas jordbruket redan

Farlig kedjereaktion

Den norska konstgödseljätten Yara International larmar om en global gödselkris som riskerar att slå mot de mest sårbara.

Det viktigaste vi kan göra nu är att slå larm om vad vi ser: att det finns en risk för ett globalt priskrig på gödsel som innebär att det blir oöverkomligt för de mest utsatta, sade vd:n Svein Tore Holsether till The Guardian tidigare i maj.

Kriget har triggat en farlig kedjereaktion vid helt fel tillfälle, konstaterar hjälporganisationen Mercy Corps biträdande chef Melaku Yirga till AP.

Människor köper mindre mat, minskar eller hoppar över måltider, säljer tillgångar och tar större risker för att överleva. Mammor tvingas ta smärtsamma beslut om vem som får äta den lilla mat som finns.

Gödsling kan ske vid sådd eller i växande bestånd. Det är bland annat nödvändigt för att ersätta näring som skörd, utlakning och avdunstning avlägsnar från marken.

Gödsel kan ha organiskt eller icke-organiskt ursprung.

De oorganiska gödselmedlen domineras av handelsgödselmedel, även kallat konst- eller mineralgödsel, som innehåller kväve, kalium och/eller fosfor.

Ett mycket vanligt kvävegödselmedel är urea (även kallat karbamid), som bland annat används till odling av baslivsmedel som ris, vete och majs. Iran och Qatar är två av världens största exportörer av urea och Irankriget och blockaden av Hormuzsundet har slagit hårt mot leveranserna.

Kriget i Sudan står mellan två rivaliserande militärer och har rasat sedan april 2023.

På ena sidan står den reguljära armén, ledd av general Abd al-Fattah al-Burhan och med maktbas i ett etablissemang kring huvudstaden Khartum och Nilen i öst.

På den andra sidan står de så kallade RSF-styrkorna, ledda av Mohammed Hamdan Dagalo (kallad Hemedti). De har sitt ursprung i de så kallade janjawidmiliser som den tidigare diktatorn Omar al-Bashir lejde för att brutalt slå ned ett uppror i den förödande och etniskt präglade Darfurkonflikten i början av 2000-talet.

al-Bashir störtades i en folklig protestvåg år 2019. Men drygt två år senare tog de två arméer som han hade lämnat efter sig – den vanliga militären och RSF – makten i en gemensam militärkupp. Rivaliteten växte inom deras gemensamma juntastyre och till sist bröt fullt krig ut mellan dem.

Tiotusentals människor har dödats och ett tiotal miljoner har drivits på flykt, varav många till fattiga grannländer. I Darfurregionen larmas det på nytt om etnisk rensning.

Militären bedöms få stöd från Egypten, Saudiarabien och Qatar. RSF bedöms få stöd från Förenade arabemiraten.