Krisen har nu gått in i nästa fas.

LRF:s siffror är svåra att ta in. Med dagens priser på gödsel och diesel förlorar den genomsnittlige spannmålsbonden 2 000 kronor per hektar brödvete, med en negativ vinstmarginal, minus 12 procent. En tredjedel av medlemmarna planerar att minska sin odling.

Organisationen kräver ett akut krisstöd på 2 miljarder kronor.

Så slår det svenskarnas matkasse

När bönderna betalar mer för gödsel och diesel utan att få mer betalt för sitt spannmål, väljer de att odla mindre. Mindre odling ger lägre utbud. Lägre utbud driver upp priserna på vete, korn och raps.

De priserna slår sedan vidare till mjöl, bröd, flingor och kött, eftersom djur utfodras med spannmål. LRF:s ordförande Palle Borgström har själv satt siffror på sambandet: En kostnadsökning på 1 miljard kronor i lantbruket kan motsvara ungefär 1-1,5 procent högre matpriser i butik.

Med en kostnadsökning på drygt 2 miljarder kronor talar vi alltså om potentiellt 2-3 procent högre matpriser, ovanpå de prisnivåer vi redan har. Det är pengar som syns direkt i vardagshandeln.

En svensk familj som lägger 10 000 kronor om året på mat betalar i så fall 200-300 kronor mer, utan att handla något annorlunda.

Höstens inköp blir avgörande för matpriserna

ANNONS

Marknaden stirrar på oljepriset. Handelsbankens strateg Michel Gubel menar att det är fel signal. Vetepriset blir minst lika viktigt framåt.

Många svenska lantbrukare köpte in sin gödsel innan priserna sköt upp. Den bufferten försvinner nu. Under sommaren ska producenter på södra halvklotet köpa in insatsvaror inför höstskördarna. Köper de mindre gödsel faller produktionen. Faller produktionen stiger spannmålspriserna globalt.

Läs även: ”Bakgrunden till ”åkeridöden” – mer än bara dieselpriser bakom konkurserna

Läs även på Realtid: EU anklagas för hyckleri – köper mer ryskt gödsel