Dagens PS har tidigare rapporterat om hur den svenska elbilspremien styr vilka bilar som säljs. I Tokyo är stödet så stort att Model Y blir billigare än någon annanstans i världen.
Tesla: Här är Model Y 64 procent billigare än Stockholm
Tesla listar Model Y till 5,6 miljoner yen, motsvarande 341 000 kronor, i Japan. En köpare i Tokyo som uppfyller villkoren för både det nationella och det kommunala stödet kan komma ner till 3,6 miljoner yen, eller cirka 220 000 kronor, tack vare bidrag på sammanlagt omkring 2 miljoner yen, enligt Japan Times.
De två miljonerna i bidrag motsvarar ungefär 121 000 kronor, enligt samma omräkning. Samma upplägg pressar Model 3 till omkring 3,3 miljoner yen, eller strax över 200 000 kronor, enligt Teslanorth.
Billigare än både USA och Kina
Tokyopriset ligger under både Kina och Kalifornien. I Kina kostar en Model Y från 263 500 yuan, eller 377 000 kronor och uppåt. I Kalifornien ligger priset kvar över 36 000 dollar, eller cirka 345 000 kronor, även efter delstatliga stöd på upp till 3 500 dollar för förstagångsköpare av elbil, enligt Teslanorth.
Model Y var Japans mest importerade bilmodell under första halvåret. Bilen som säljs där byggs i Shanghai, och är alltså billigare i Japan än i Kina där den tillverkas. Den Model Y som säljs i Sverige tillverkas däremot i Teslas fabrik utanför Berlin, enligt Vi Bilägare.
Så mycket kostar den i Sverige
I Sverige börjar Model Y på 499 990 kronor för instegsversionen Standard, enligt Vi Bilägare. Skillnaden mot Tokyo är 280 500 kronor. Det gör den japanska bilen 56 procent billigare.
Tesla justerar priserna dock löpande. Dagens PS rapporterade i april att bolaget höjde priset på Model Y med 5 000 kronor. Det är alltså alltid en god idé att jämföra aktuella priser när man ska köpa bil.
Tar man i stället Model Y Premium med bakhjulsdrift, som kostar 612 990 kronor, enligt Tesla Club Sweden, växer skillnaden till 393 500 kronor och 64 procent.
Även före bidrag är Japan billigare. Det japanska listpriset på 5,6 miljoner yen motsvarar cirka 341 000 kronor, alltså 32 procent under det svenska instegspriset. Skillnaden överdrivs dock något av skatterna, eftersom det svenska priset innehåller 25 procents moms och det japanska 10 procents konsumtionsskatt.
Det svenska stödet fungerar dessutom annorlunda. Elbilspremien betalas ut månadsvis under flera år och kräver att man uppfyller en rad kriterier.
Detta krävs för att fynda i Japan
Det japanska priset på 3,6 miljoner yen förutsätter att köparen uppfyller reglerna om bosättning och registrering i Japan och Tokyo, enligt Teslanorth. Den som importerar betalar listpriset på 5,6 miljoner yen, och till det kommer kostnader för frakt och import.
Uppfyller man inte dessa regler kan man alltså inte fynda Teslan för drygt halva priset.
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