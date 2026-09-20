Tesla: Här är Model Y 64 procent billigare än Stockholm

Så mycket kostar den i Sverige

I Sverige börjar Model Y på 499 990 kronor för instegsversionen Standard, enligt Vi Bilägare. Skillnaden mot Tokyo är 280 500 kronor. Det gör den japanska bilen 56 procent billigare.

Tesla justerar priserna dock löpande. Dagens PS rapporterade i april att bolaget höjde priset på Model Y med 5 000 kronor. Det är alltså alltid en god idé att jämföra aktuella priser när man ska köpa bil.

Tar man i stället Model Y Premium med bakhjulsdrift, som kostar 612 990 kronor, enligt Tesla Club Sweden, växer skillnaden till 393 500 kronor och 64 procent.

Även före bidrag är Japan billigare. Det japanska listpriset på 5,6 miljoner yen motsvarar cirka 341 000 kronor, alltså 32 procent under det svenska instegspriset. Skillnaden överdrivs dock något av skatterna, eftersom det svenska priset innehåller 25 procents moms och det japanska 10 procents konsumtionsskatt.

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Det svenska stödet fungerar dessutom annorlunda. Elbilspremien betalas ut månadsvis under flera år och kräver att man uppfyller en rad kriterier.

Detta krävs för att fynda i Japan

Det japanska priset på 3,6 miljoner yen förutsätter att köparen uppfyller reglerna om bosättning och registrering i Japan och Tokyo, enligt Teslanorth. Den som importerar betalar listpriset på 5,6 miljoner yen, och till det kommer kostnader för frakt och import.

Uppfyller man inte dessa regler kan man alltså inte fynda Teslan för drygt halva priset.

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