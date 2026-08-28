Vetepriset når nya rekordnivåer – stor oro över attacker vid Svarta havet

På Chicago Board of Trade steg vetekontrakten med 1,7 procent på torsdagen till 7,61 dollar per bushel.

Det är den högsta stängningskursen sedan juli 2023. Sedan bottennivån i slutet av juni har priset stigit omkring 30 procent.

Står för stor del av exporten

Exporten från regionen har bromsat in kraftigt efter en rad attacker mot både spannmålsfartyg och exportterminaler, skriver Wall Street Journal.

Samtidigt finns det fortfarande gott om spannmål i regionen, vilket innebär att problemet främst handlar om att få ut varorna från hamnarna.

Ryssland och Ukraina står tillsammans för omkring en fjärdedel av världens veteproduktion och är centrala aktörer på den globala spannmålsmarknaden.

Exporten från området har redan störts sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men problemen har förvärrats under juli när striderna i Svarta havet intensifierats.

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