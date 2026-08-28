Priset på vete ser bara ut att fortsätta att stiga. Kriget mellan Ryssland och Ukraina har satt käppar i hjulet för exporten.
Vetepriset når nya rekordnivåer – stor oro över attacker vid Svarta havet
Vetepriserna har stigit till den högsta nivån på tre år efter att det fortsatt våldsamma kriget mellan Ryssland och Ukraina har slagit mot spannmålsexporten från Svarta havet.
På Chicago Board of Trade steg vetekontrakten med 1,7 procent på torsdagen till 7,61 dollar per bushel.
Det är den högsta stängningskursen sedan juli 2023. Sedan bottennivån i slutet av juni har priset stigit omkring 30 procent.
Står för stor del av exporten
Exporten från regionen har bromsat in kraftigt efter en rad attacker mot både spannmålsfartyg och exportterminaler, skriver Wall Street Journal.
Samtidigt finns det fortfarande gott om spannmål i regionen, vilket innebär att problemet främst handlar om att få ut varorna från hamnarna.
Ryssland och Ukraina står tillsammans för omkring en fjärdedel av världens veteproduktion och är centrala aktörer på den globala spannmålsmarknaden.
Exporten från området har redan störts sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men problemen har förvärrats under juli när striderna i Svarta havet intensifierats.
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Vill inte ha vapenvila
Exportörer försöker hitta alternativa transportvägar, men bedömare räknar med att dessa inte fullt ut kan ersätta den kapacitet som gått förlorad i bland annat Odessa och Novorossijsk.
Priserna började stiga kraftigt i början av veckan efter att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgett att Ryssland motsatt sig en vapenvila som skulle stoppa attacker mot spannmålsfartyg i Svarta havet.
Vetepriset är nu på väg mot den största månadsuppgången sedan februari 2022, då Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina.
Även andra faktorer bidrar till prisuppgången. Väderrelaterade risker kopplade till El Niño pressar marknaden, samtidigt som kriget mellan USA och Iran skapar ytterligare osäkerhet kring den globala livsmedels- och råvarumarknaden.
Förra veckan sänkte International Grains Council dessutom sin prognos för den globala veteproduktionen 2026–2027, bland annat på grund av ihållande värme i Europa.
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