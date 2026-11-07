EU importerar nu rekordmängder rysk gas inför vintern. Orsaken är det importförbud som träder i kraft vid årsskiftet.
Förbjuds vid nyår: Nu hamstrar EU rekordmängder rysk gas
Protesterna har varit omfattande och tonen hög när Europa kritiserat hur Donald Trump lyft sanktioner mot Ryssland och fyllt på Vladimir Putins krigskassa, för att få mer olja till USA inför det nu ändå förlorade mellanårsvalet.
Frågan är hur högt EU ska protestera. Just nu är importen av rysk gas till EU:s medlemsländer på rekordnivå.
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Förbudet gäller från nyår
Om mindre än två månader, vid årsskiftet, träder EU:s förbud mot import av flytande naturgas, LNG, från Ryssland i kraft.
Det har fått EU-länderna att importera som aldrig förr. LNG-importen har varit rekordhög från EU hittills i år.
Inköpen från EU-länder steg till nästan tio miljoner ton första halvåret i år, en ökning med 18 procent jämfört med första halvåret 2025, konstaterade Financial Times i somras.
Att EU-länderna nu köper så mycket naturgas från Ryssland är inget man är tvingade till, säger Heikki Lindfors, gasexpert på Energiindustrin, hos HBL.
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”Har fyllt lagren inför vintern”
”De europeiska länderna har fyllt upp sina lager inför vintern både med rysk gas och gas från annat håll, den globala marknaden för LNG är väl fungerande och det går att köpa gas från många olika länder”, påpekar Lindfors.
De största köparna av rysk LNG har i år varit Frankrike, Belgien och Spanien, visar siffror från Global LNG-hub. Länderna har betalat närmare sex miljarder euro för sina gasinköp.
Ett skäl till attEU importerat flytande naturgas från Ryssland är att kriget i Iran gjort det näst intill omöjligt med import från Qatar.
”Turen” i våras var att gasleveranserna från Qatar upphörde när de kallaste månaderna i Europa var över, säger Heikki Lindfors.
Det mesta av gasen från Qatar levereras till asiatiska länder, men med USA:s krig mot Iran ökade konkurrensen om norsk gas och gas från Algeriet och USA, samtidigt som världsmarknadspriset steg brant.
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Gäller all gas från Ryssland
EU:s förbud av import av flytande naturgas gäller all gas som har sitt ursprung i Ryssland. Även flytande gas som exporteras indirekt från Ryssland omfattas av förbudet från 1 januari 2027.
Sedan det mesta av importen av fossilgas via rörledningar upphörde efter det ryska anfallet på Ukraina för snart fem år sedan är det bara Ungern, Tjeckien och Slovakien som fortfarande köper gas från Ryssland.
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Västeuropa har byggt ut
Västeuropa har däremot byggt ut terminalkapaciteten för att ta emot LNG samtidigt som USA investerat i sina möjligheter att exportera flytande fossilgas.
Kapaciteten att ta emot flytande naturgas, LNG, är nu betydligt bättre än för fyra år sedan, understryker Lindfors.
”De europeiska länderna har dessutom betalningsförmåga och möjligheter att köpa LNG även om marknadspriset stiger”, påpekar experten.
Priset på gas är en av de faktorer som kan påverka elpriset i vinter eftersom många mellaneuropeiska länder använder gas för att producera el, tillägger han. Men även hur mycket el förnybara energikällor som vind och vatten kan producera inverkar på priset.
”Viktigast för elpriset är kanske ändå temperaturen, hur kall vintern i Europa blir”, avslutar Lindfors.
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