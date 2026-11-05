Rysk diesel skulle rädda USA:s pressade bränslemarknad. Men nu vänder tankfartygen bort från amerikanska hamnar – och lasten söker nya köpare.
Rysk diesel nobbas i USA – tankfartygen flyr till nya marknader
Fartyget Leruo har ändrat kurs mot Brasilien, medan Talisman har gått in i Medelhavet och befinner sig utanför Algeriets kust.
Det tredje fartyget, grekiskägda Agioi Fanendes, uppges fortfarande vara på väg mot New York, men har ännu ingen bekräftad lossningshamn. Fartyget signalerar att lasten är tillgänglig för beställning, rapporterar Financial Times och flera andra medier.
Lasterna styrs om
Enligt FT finns det en stor politisk osäkerhet kring Donald Trumps uppgörelse med Vladimir Putin kring dieselleveranserna från den 9 oktober. Sanktionerna mot ryska aktörer och fartyg innebär fortfarande betydande risker för köpare, och många amerikanska politiker har ifrågasatt beslutet. Efter att Trumps republikaner förlorade mellanårsvalet riskerar trycket att öka.
Både demokratiska och republikanska politiker har ifrågasatt uppgörelsen och varnat för att lättnaderna i praktiken innebär att Ryssland får nya intäkter trots kriget i Ukraina.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har också kritiserat beslutet. Han har varnat för att de ryska bränsleintäkterna bidrar till att finansiera invasionen.
Osäkerheten har gjort det svårare att hitta amerikanska köpare till leveranserna.
Har hotat hamnarna
Enligt råvaruanalytikern Matt Smith på Kpler har två av de tre ursprungligen USA-destinerade lasterna nu styrts om till andra destinationer, uppger Financial Times.
Det skapar risker för hamnar, terminaloperatörer, försäkringsbolag och andra företag som hanterar transporterna, samt köparna förstås.
New Jerseys guvernör Mikie Sherrill har exempelvis varnat hamn- och terminaloperatörer för att ta emot ryska diesellaster och hotat med kännbara påföljder.
Ett fjärde fartyg, Beast, som lastade diesel i den ryska hamnen Primorsk den 27 oktober, är också på väg mot USA Atlantkust. Även den transporten kan påverkas av osäkerheten kring vem som är beredd att ta emot lasten.
Första leveransen blev betydligt mindre än utlovat
Den första ryska dieseltransporten till USA genomfördes i slutet av oktober. Agioi Fanendes lastade omkring 40 000 ton i Primorsk och satte kurs mot New York.
Det motsvarar bara omkring 13 procent av de drygt 300 000 ton som Trump inledningsvis hade talat om att släppa ut på marknaden.
Enligt Financial Times har de amerikanska dieselreserverna samtidigt sjunkit under 100 miljoner fat, den lägsta nivån på mer än 20 år.
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