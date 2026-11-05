Rysk diesel nobbas i USA – tankfartygen flyr till nya marknader

Har hotat hamnarna

Enligt råvaruanalytikern Matt Smith på Kpler har två av de tre ursprungligen USA-destinerade lasterna nu styrts om till andra destinationer, uppger Financial Times.

Det skapar risker för hamnar, terminaloperatörer, försäkringsbolag och andra företag som hanterar transporterna, samt köparna förstås.

New Jerseys guvernör Mikie Sherrill har exempelvis varnat hamn- och terminaloperatörer för att ta emot ryska diesellaster och hotat med kännbara påföljder.

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Ett fjärde fartyg, Beast, som lastade diesel i den ryska hamnen Primorsk den 27 oktober, är också på väg mot USA Atlantkust. Även den transporten kan påverkas av osäkerheten kring vem som är beredd att ta emot lasten.

Första leveransen blev betydligt mindre än utlovat

Den första ryska dieseltransporten till USA genomfördes i slutet av oktober. Agioi Fanendes lastade omkring 40 000 ton i Primorsk och satte kurs mot New York.

Det motsvarar bara omkring 13 procent av de drygt 300 000 ton som Trump inledningsvis hade talat om att släppa ut på marknaden.

Enligt Financial Times har de amerikanska dieselreserverna samtidigt sjunkit under 100 miljoner fat, den lägsta nivån på mer än 20 år.

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