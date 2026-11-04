Ädelmetallsjätte i blåsväder – systematisk manipulation avslöjad

Enligt Financial Times berör misstankarna omkring 450 kunder världen över. Manipulationen ska ha pågått från 2015 till slutet av 2025 och inneburit att kunderna fått mindre pengar eller raffinerad metall tillbaka än de haft rätt till.

Avdragen låg generellt under en procent. För vissa kunder kan de samlade beloppen ändå uppgå till miljontals euro efter ett decennium.

”Avdragen var inte tillräckligt transparenta i vissa av våra kundavtal”, säger vd Frank Stietz till Financial Times.

Han medger också att avdragen ”varierade på sätt som är svåra att motivera vetenskapligt”.

Ny miljardreserv efter tidigare bedrägeriutredning

Heraeus har avsatt 170 miljoner euro för de nya ersättningskraven. Beloppet är en del av en betydligt större ekonomisk härva som redan har tvingat fram omfattande reserveringar, vilket innebär att bolaget har avsatt pengar i bokföringen för att täcka väntade ersättningskrav och andra kostnader.

Redan i årsredovisningen för 2024 redovisade bolaget reserveringar på 457,7 miljoner euro för risker kopplade till oegentligheter i verksamheten. Efter uppgörelser med kunder uppgår de kvarvarande reserverna nu till omkring 300 miljoner euro. I den summan ingår de nya 170 miljoner euro som bokfördes i räkenskaperna för 2025.

Den tidigare utredningen gäller misstankar om att anställda behållit ädelmetaller som blivit kvar i produktionsutrustning efter bearbetning, trots att metallerna tillhörde kunderna. Detta har tidigare rapporterats av Reuters och Bloomberg.

Frankfurts åklagarmyndighet utreder misstänkt bedrägeri och förskingring. Totalt 16 nuvarande och tidigare anställda omfattas av utredningen. Även tidigare vd Jan Rinnert uppges vara misstänkt.