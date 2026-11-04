En av världens största producenter av ädelmetaller anklagas för att systematiskt ha manipulerat metalltester under tio år. Omkring 450 kunder världen över ska ha fått för lite betalt. Nu växer skandalen.
Ädelmetallsjätte i blåsväder – systematisk manipulation avslöjad
Heraeus ska under mer än ett decennium ha redovisat lägre halter av ädelmetaller än de faktiska i material som kunder lämnat in för bearbetning. Det visar en oberoende granskning som offentliggjorts efter en utredning av den tyska koncernen.
Enligt Financial Times berör misstankarna omkring 450 kunder världen över. Manipulationen ska ha pågått från 2015 till slutet av 2025 och inneburit att kunderna fått mindre pengar eller raffinerad metall tillbaka än de haft rätt till.
Avdragen låg generellt under en procent. För vissa kunder kan de samlade beloppen ändå uppgå till miljontals euro efter ett decennium.
”Avdragen var inte tillräckligt transparenta i vissa av våra kundavtal”, säger vd Frank Stietz till Financial Times.
Han medger också att avdragen ”varierade på sätt som är svåra att motivera vetenskapligt”.
Ny miljardreserv efter tidigare bedrägeriutredning
Heraeus har avsatt 170 miljoner euro för de nya ersättningskraven. Beloppet är en del av en betydligt större ekonomisk härva som redan har tvingat fram omfattande reserveringar, vilket innebär att bolaget har avsatt pengar i bokföringen för att täcka väntade ersättningskrav och andra kostnader.
Redan i årsredovisningen för 2024 redovisade bolaget reserveringar på 457,7 miljoner euro för risker kopplade till oegentligheter i verksamheten. Efter uppgörelser med kunder uppgår de kvarvarande reserverna nu till omkring 300 miljoner euro. I den summan ingår de nya 170 miljoner euro som bokfördes i räkenskaperna för 2025.
Den tidigare utredningen gäller misstankar om att anställda behållit ädelmetaller som blivit kvar i produktionsutrustning efter bearbetning, trots att metallerna tillhörde kunderna. Detta har tidigare rapporterats av Reuters och Bloomberg.
Frankfurts åklagarmyndighet utreder misstänkt bedrägeri och förskingring. Totalt 16 nuvarande och tidigare anställda omfattas av utredningen. Även tidigare vd Jan Rinnert uppges vara misstänkt.
Branschorganisationen granskar Heraeus
Skandalen riskerar också att skada Heraeus anseende på den internationella ädelmetallmarknaden.
I februari 2026 inledde London Bullion Market Association, LBMA, en särskild granskning av Heraeus Precious Metals efter tidigare uppgifter om misstänkt bedrägeri i bolagets återvinningsverksamhet i tyska Hanau.
Enligt LBMA senaste redogörelse pågår granskningen fortfarande. Heraeus behåller dock sin status som godkänd raffinör på organisationens Good Delivery-lista.
Heraeus uppger att bolaget samarbetar med myndigheterna och har genomfört omfattande förändringar i sin organisation och sina kontrollsystem. Koncernen har också lovat att förhandla individuella ersättningar med de 450 berörda kunderna.
”Vi har inte förlorat några kundrelationer”, säger Frank Stietz till Financial Times.