Nvidia var i somras det största innehavet i AP7 Aktiefond, premiepensionens förval. Nu uppger Financial Times att amerikansk underrättelsetjänst tror att vd:n Jensen Huang haft ett romantiskt förhållande med en misstänkt kinesisk spion, och uppgifterna kom efter att börsen stängt på fredagen, så måndagen blir första handelsdagen med informationen på bordet.
Nvidias vd hade relation med misstänkt spion – Sverige har 233 miljarder i aktien
Den utpekade kvinnan har varit chef hos Singaporebolaget Megaspeed, en Nvidia-kund som USA nu granskar för misstänkt smuggling av AI-chip till Kina.
Enligt FT:s källor tror underrättelsetjänsten att hon värvats av Kinas säkerhetsministerium.
New York Times berättade redan i oktober att hon stått Jensen Huang nära. Det nya är förhållandet och att det beskrivs i ett memo som FT känner till, och som enligt tidningens anonyma källor gick till en liten grupp högt uppsatta personer i Trumps administrationen före Donald Trumps Kinaresa i maj.
Nvidia vill inte kommentera memot eller påståendet om ett förhållande.
”Möten med kunder är en del av en vd:s jobb. Jensen pratar med tusentals chefer på kundföretagen varje år”, skrev bolaget efter New York Times text, och en intern utredning har enligt Nvidia inte hittat bevis för smuggling. Kinas utrikesministerium kallade oktoberuppgifterna grundlösa på sin presskonferens.
Svenska fonder äger Nvidia för 233 miljarder
Spionuppgifterna rör även bolagets affärer, eftersom försäljningen av avancerade chip till Kina kräver tillstånd från Washington, och Jensen Huang har personligen lobbat för dem hos Trump, något som enligt FT frustrerat amerikanska säkerhetstjänstemän.
Enligt Finansinspektionens fondregister ägde 150 svenska fonder Nvidia-aktier för 233,5 miljarder kronor den 30 juni. AP7 Aktiefond stod för 73,2 miljarder, 4,51 procent av fonden, vilket var dess största innehav. Hos Nordnet äger 108 006 kunder aktien direkt, enligt nätmäklarens aktiesida.
Räknat på junivärdet motsvarar varje procents nedgång i aktien 2,3 miljarder kronor för fondspararna. Nvidia stod då för knappt en tredjedel av de 774 miljarder kronor som fonderna hade i åtta chipjättar.
Aktien ligger 22 procent under rekordet från den 6 oktober. I torsdags, dagen före FT:s avslöjande, föll den 9,26 procent till 181,60 dollar när AI-aktierna rasade efter demokraternas valseger, och på fredagen steg den 2,78 procent till 186,64 dollar.
Fyra dagar på sig att svara
Efter New York Times text, men före FT:s, bad ordförandena för tre utskott i representanthuset, alla republikaner, Jensen Huang i ett brev att komma till en sluten utfrågning den 18 november. De vill ha besked senast den 11 november och svar om hans kontakter med kvinnan och Nvidias skydd mot spionage.
”Det är avgörande att kongressen fastställer hur stor risk USA:s nationella säkerhet har utsatts för”, skriver de.
Till CNBC ville Nvidia inte säga om Jensen Huang tackar ja. Den demokratiska senatorn Elizabeth Warren har redan krävt att Jensen Huang och Nvidias styrelse svarar inför kongressen, och hennes parti tar över båda kamrarna i januari.
Kvartalsrapporten kommer den 17 november, dagen före utfrågningen.
Trumps stöd har fått ett villkor
Jensen Huang sitter i presidentens vetenskapsråd. Memot gick ut strax innan Trump i maj flög till Peking, och när presidenten fick veta att Jensen Huang inte var med på planet ringde han själv upp honom. Nvidias vd flög till Alaska och klev ombord under ett stopp, och det framgår inte om Trump hade läst memot.
På halloweenfesten på Mar-a-Lago den 31 oktober, två dagar efter New York Times text, fick Trump frågan om Jensen Huang får sitta kvar i rådet.
”Jag skulle vilja säga ja, jag menar, såvida vi inte får veta något annat”, svarade presidenten och lade till att ”vi ska kolla upp det mycket noga”.
Om rapporterna om Nvidia och kinesiska underrättelseoperationer sa han ”jag kände inte till just den saken”. Enligt New York Times fick han en genomgång av underrättelseuppgifterna om kvinnan för ungefär ett år sedan.