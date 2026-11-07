Nvidias vd hade relation med misstänkt spion – Sverige har 233 miljarder i aktien

New York Times berättade redan i oktober att hon stått Jensen Huang nära. Det nya är förhållandet och att det beskrivs i ett memo som FT känner till, och som enligt tidningens anonyma källor gick till en liten grupp högt uppsatta personer i Trumps administrationen före Donald Trumps Kinaresa i maj.

Nvidia vill inte kommentera memot eller påståendet om ett förhållande.

”Möten med kunder är en del av en vd:s jobb. Jensen pratar med tusentals chefer på kundföretagen varje år”, skrev bolaget efter New York Times text, och en intern utredning har enligt Nvidia inte hittat bevis för smuggling. Kinas utrikesministerium kallade oktoberuppgifterna grundlösa på sin presskonferens.

Svenska fonder äger Nvidia för 233 miljarder

Spionuppgifterna rör även bolagets affärer, eftersom försäljningen av avancerade chip till Kina kräver tillstånd från Washington, och Jensen Huang har personligen lobbat för dem hos Trump, något som enligt FT frustrerat amerikanska säkerhetstjänstemän.

Enligt Finansinspektionens fondregister ägde 150 svenska fonder Nvidia-aktier för 233,5 miljarder kronor den 30 juni. AP7 Aktiefond stod för 73,2 miljarder, 4,51 procent av fonden, vilket var dess största innehav. Hos Nordnet äger 108 006 kunder aktien direkt, enligt nätmäklarens aktiesida.

Räknat på junivärdet motsvarar varje procents nedgång i aktien 2,3 miljarder kronor för fondspararna. Nvidia stod då för knappt en tredjedel av de 774 miljarder kronor som fonderna hade i åtta chipjättar.

Aktien ligger 22 procent under rekordet från den 6 oktober. I torsdags, dagen före FT:s avslöjande, föll den 9,26 procent till 181,60 dollar när AI-aktierna rasade efter demokraternas valseger, och på fredagen steg den 2,78 procent till 186,64 dollar.