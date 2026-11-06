VECKANS VINNARE. Guldpriset har återhämtat sig kraftigt efter höstens ras. En svagare dollar och fallande amerikanska räntor har gett ädelmetallen en rejäl skjuts. Nu går guldet mot sin bästa börsvecka sedan augusti.
Veckans vinnare: Guldets revansch – bästa veckan på månader
Efter en turbulent period har guldet åter blivit en av veckans stora vinnare på råvarumarknaden. Spotpriset steg omkring 5 procent under veckan och handlades kring 4 070 dollar per uns på fredagen.
Det är den starkaste veckoutvecklingen på mer än två månader, rapporterar Reuters.
Vändningen kommer efter att guldpriset fallit till omkring 3 870 dollar per uns i slutet av förra veckan. Under onsdagen steg priset med närmare 3,4 procent – den kraftigaste dagsuppgången sen den 19 augusti.
USA-valet ger guldet medvind
Den politiska utvecklingen i USA har bidragit till omsvängningen.
Demokraternas framgångar i mellanårsvalet har fått investerare att räkna med en förändrad politisk maktbalans i Washington. Det har pressat både dollarn och amerikanska obligationsräntor.
Båda faktorerna brukar gynna guld.
Eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande ränta blir den mer attraktiv när avkastningen på räntebärande tillgångar sjunker. En svagare dollar gör dessutom guldet billigare för investerare med andra valutor.
”För tillfället bygger en stor del av marknadsreaktionen fortfarande på förväntningar snarare än konkreta politiska förändringar”, säger Christopher Wong, strateg på Oversea-Chinese Banking Corp, till Bloomberg.
På torsdagen nådde guldpriset sin högsta nivå på drygt två veckor – efter att ha stigit mer än 250 dollar under veckan, skriver Reuters.
Återhämtningen har dock inte varit spikrak. På fredagen backade spotpriset omkring 0,4 procent till 4 070 dollar per uns.
Enligt Reuters har stigande oljepriser åter väckt inflationsoro och bidragit till förväntningar om högre räntor i USA. Det är en motvind för guldet.
Centralbankerna fortsätter köpa
Det finns också ett mer långsiktigt stöd för guldpriset. Centralbankerna fortsätter att bygga upp sina reserver.
Enligt den internationella branschorganisationen för guld World Gold Councils nya rapport köpte centralbankerna netto 321 ton guld under tredje kvartalet. Det var 42 procent mer än under motsvarande period i fjol.
Under årets första nio månader uppgick nettoköpen till 675 ton.
Även guldfonderna har fått tillbaka investerarnas intresse. De fysiskt uppbackade guldfonderna ökade sina innehav med 211 ton under kvartalet och de samlade innehaven nådde rekordnivån 4 256 ton.
”Centralbankerna förblev en viktig grundpelare för efterfrågan”, säger Louise Street, marknadsanalytiker på World Gold Council.
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