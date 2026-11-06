Veckans vinnare: Guldets revansch – bästa veckan på månader

Det är den starkaste veckoutvecklingen på mer än två månader, rapporterar Reuters.

Vändningen kommer efter att guldpriset fallit till omkring 3 870 dollar per uns i slutet av förra veckan. Under onsdagen steg priset med närmare 3,4 procent – den kraftigaste dagsuppgången sen den 19 augusti.

USA-valet ger guldet medvind

Den politiska utvecklingen i USA har bidragit till omsvängningen.

Demokraternas framgångar i mellanårsvalet har fått investerare att räkna med en förändrad politisk maktbalans i Washington. Det har pressat både dollarn och amerikanska obligationsräntor.

Båda faktorerna brukar gynna guld.

Eftersom ädelmetallen inte ger någon löpande ränta blir den mer attraktiv när avkastningen på räntebärande tillgångar sjunker. En svagare dollar gör dessutom guldet billigare för investerare med andra valutor.

”För tillfället bygger en stor del av marknadsreaktionen fortfarande på förväntningar snarare än konkreta politiska förändringar”, säger Christopher Wong, strateg på Oversea-Chinese Banking Corp, till Bloomberg.

På torsdagen nådde guldpriset sin högsta nivå på drygt två veckor – efter att ha stigit mer än 250 dollar under veckan, skriver Reuters.

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Återhämtningen har dock inte varit spikrak. På fredagen backade spotpriset omkring 0,4 procent till 4 070 dollar per uns.

Enligt Reuters har stigande oljepriser åter väckt inflationsoro och bidragit till förväntningar om högre räntor i USA. Det är en motvind för guldet.