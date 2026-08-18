Det är trendigt att spara. Unga amerikaner kapar kostnader, jagar bättre ränta och maxar bonuspoäng. Fenomenet kallas moneymaxxing – och även svenska sparare kan haka på.
Ny spartrend – så får du mer pengar kvar varje månad
Sociala medier brukar vara bra på att få oss att köpa saker. Den senaste pengatrenden går dock i motsatt riktning.
Spartrenden Moneymaxxing sprids i sociala medier och handlar om att få ut så mycket som möjligt av pengarna man redan har.
Det kan innebära att man säger upp onödiga abonnemang, utnyttjar bonuspoäng, flyttar sparpengarna till ett konto med bättre ränta eller att man automatiserar sitt månadssparande.
Bakom det nya uttrycket döljer sig alltså gamla och välbekanta råd om privatekonomi.
”Det är inget nytt, men det ger ett nytt ansikte åt det som människor redan har gjort”, säger finansrådgivaren Felicia Greenwald till Yahoo Finance.
Hon jämför fenomenet med FIRE-rörelsen, där målet är att bli ekonomiskt oberoende och kunna lämna arbetslivet tidigt. Skillnaden är att moneymaxxing är mer spelifierat och gör sparandet till något av en utmaning.
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Sparsamhet har blivit coolt
Trenden växer samtidigt som många unga amerikaner har svårt att få ekonomin att gå ihop.
Mer än hälften av alla millennials och 72 procent av generation Z får fortfarande ekonomiskt stöd av sina föräldrar. I genomsnitt räknar unga vuxna inte med att vara ekonomiskt självständiga förrän vid 37 års ålder.
Det är mot den bakgrunden moneymaxxing har fått fäste.
”Det är sparsamhet som blivit coolt igen – jag älskar det”, säger psykologen och finansrådgivaren Brad Klontz till CNBC.
Tanken är inte att man ska sluta spendera eller leva så billigt som möjligt. Enligt finansrådgivaren Winnie Sun handlar det om att vara mer aktiv, påhittig och medveten för att få ut mer av sina pengar.
Hon beskriver trenden som en kulturell förändring – inte som ett sätt att nöja sig med mindre.
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Så börjar du med moneymaxxing
Trenden drivs främst av unga amerikaner, men råden fungerar lika bra på den här sidan Atlanten:
- Kartlägg inkomster och återkommande utgifter
Skaffa en tydlig bild av vart pengarna tar vägen.
- Rensa bort onödiga kostnader
Identifiera utgifter och konsumtionsvanor som inte längre stödjer dina ekonomiska mål.
- Sätt ett tydligt och realistiskt mål
Det kan exempelvis vara att minska dina skulder eller bygga upp en buffert.
- Automatisera sparandet
Lägg in automatiska överföringar till sparkontot.
- Betala extra på skulder
Automatisera gärna extra betalningar på utestående skulder.
- Se över bonuspoäng och räntan på sparandet
Använd intjänade bonuspoäng och placera extra pengar på ett sparkonto med högre ränta.
Jack Howard, expert på ekonomiskt välbefinnande och beteendeekonomi vid Ally Bank, rekommenderar att man först granskar kassaflödet. Därefter gäller det att hitta konsumtionsmönster som inte längre hjälper dig att nå dina mål.
”Moneymaxxing handlar om att skapa vardagliga vanor som leder till långsiktig ekonomisk framgång”, säger han.
Se upp för snabba genvägar
Under etiketten moneymaxxing sprids också mer komplicerade upplägg och riskfyllda investeringar i sociala medier. Greenwald varnar särskilt för högljudda profiler som presenterar snabba lösningar som inte passar de flestas ekonomi.
Hennes råd är betydligt mindre spektakulärt: Börja smått, låt pengarna växa över tid och håll dig till planen.
Moneymaxxing är med andra ord ett nytt namn på gamla råd. Men om sociala medier kan göra det lika lockande att öppna sparkontot som att öppna plånboken, kanske trenden ändå har något nytt att erbjuda.
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