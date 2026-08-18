Ny spartrend – så får du mer pengar kvar varje månad

Det kan innebära att man säger upp onödiga abonnemang, utnyttjar bonuspoäng, flyttar sparpengarna till ett konto med bättre ränta eller att man automatiserar sitt månadssparande.

Bakom det nya uttrycket döljer sig alltså gamla och välbekanta råd om privatekonomi.

”Det är inget nytt, men det ger ett nytt ansikte åt det som människor redan har gjort”, säger finansrådgivaren Felicia Greenwald till Yahoo Finance.

Hon jämför fenomenet med FIRE-rörelsen, där målet är att bli ekonomiskt oberoende och kunna lämna arbetslivet tidigt. Skillnaden är att moneymaxxing är mer spelifierat och gör sparandet till något av en utmaning.

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Sparsamhet har blivit coolt

Trenden växer samtidigt som många unga amerikaner har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Mer än hälften av alla millennials och 72 procent av generation Z får fortfarande ekonomiskt stöd av sina föräldrar. I genomsnitt räknar unga vuxna inte med att vara ekonomiskt självständiga förrän vid 37 års ålder.

Det är mot den bakgrunden moneymaxxing har fått fäste.

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”Det är sparsamhet som blivit coolt igen – jag älskar det”, säger psykologen och finansrådgivaren Brad Klontz till CNBC.

Tanken är inte att man ska sluta spendera eller leva så billigt som möjligt. Enligt finansrådgivaren Winnie Sun handlar det om att vara mer aktiv, påhittig och medveten för att få ut mer av sina pengar.

Hon beskriver trenden som en kulturell förändring – inte som ett sätt att nöja sig med mindre.

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