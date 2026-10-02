33 miljarder dollar rikare på ett år – utan att sitta i styrelsen

Världens rikaste kvinna kan nu se sin totala förmögenhet närma sig närmare 120 miljarder dollar efter en uppgång på cirka 33 miljarder dollar på bara ett år.

Superrik utan operativa poster

Värt att notera är att Alice Walton inte är en företagsledare som driver eller sitter i styrelsen för den gigantiska detaljhandelsjätten Walmart. Hennes enorma tillgångar är i stället knutna till familjestrukturerna och aktieinnehaven som förvaltas gemensamt.

Det skriver Times of India och enligt uppgifter från Forbes har hennes andelar ökat kraftigt i värde i takt med att börskursen har utvecklats positivt. Hon äger därtill miljontals aktier direkt i sitt eget namn men den absoluta merparten vilar på familjens långsiktiga innehav. Hon har i stället valt att rikta sitt fulla fokus mot helt andra områden än detaljhandel.

Konst och filantropi i centrum

Nu för tiden handlar Alice Waltons offentliga liv om kultur, filantropi och ett brinnande intresse för framtidens sjukvård. Hon har tidigare grundat Crystal Bridges Museum of American Art i sin hemstad Bentonville i Arkansas för att tillgängliggöra konst och kultur. Det filantropiska engagemanget har dock tagit ett nytt och mycket större kliv in i medicinens värld. Hon har bland annat donerat 250 miljoner dollar för att bygga en helt avgiftsfri läkarutbildning kallad Alice L School of Medicine. Syftet är att förändra hur framtida läkare skolas och tränas i helhetssyn.

Som hon själv har uttryckt det i en kommentar till media gällande brister i dagens system: ”“The real problem with health care is that there’s no incentive in the payment system for doctors to spend time helping you learn what good nutrition is, how important exercise is.””Det verkliga problemet med sjukvården är att det inte finns några incitament i ersättningssystemet för läkare att lägga tid på att hjälpa dig att lära dig vad god nutrition är, eller hur viktigt det är med motion.”

Nytt kapitel för Arkansas hälsovård

Verksamheten har redan tagit emot sina första studenter och skolan har påbörjat sitt andra verksamhetsår med växande elevkullar. Läkarutbildningen är bara en del av en större satsning som nu växer fram i regionen.

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Stiftelsen har nyligen tagit det första spadtaget för ett omfattande hälsocampus i samarbete med etablerade sjukvårdssystem. Projektet syftar till att sammanföra sjukhusvård, specialiserade tjänster och avancerad forskning på en och samma plats.

Inriktningen är tydlig när det gäller att skapa förbättrad tillgång till vård för landsbygdssamhällen i delstaten och de omgivande områdena. Bygget omfattar bland annat ett nytt specialistsjukhus och en cancerresurscentrum där de första färdiga specialistfaciliteterna väntas öppna under 2029.