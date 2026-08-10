Danske Bank: Rimligt att höja räntan nu

Tror på räntehöjning först 2028

Omvänt är Swedbank mest duvaktig och bedömer att räntan inte höjs vare sig i år eller 2027 utan att det sker någon gång under 2028.

ANNONS

Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, säger till Handelsbankens ekonomikanal att den svenska centralbanken kan bli en av dem som är ”sist ut” att höja räntan.

Han ser inga skäl till att brådska fram räntehöjningar och menar att inflationsoron till följd av konflikten i Mellanöstern kan vara överdriven.

Han pekar på att oljepriset inte alls stuckit i väg upp som befarat utan tvärt om har varit motståndskraftigt.

Swedbank: Liten påverkan på oss

”Om man tittar på oljepriset i dag ligger det omkring 80 dollar, och terminspriserna pekar mot att det ska sjunka. Om det blir så bedömer jag att inflationseffekterna på svensk ekonomi nästa år blir väldigt små”, säger Wallström till EFN.

Inflationen har, som Dagens PS rapporterat, stigit något. Siffran för juli var högre men lägre än väntat, enligt den preliminära SCB-statistiken.

Prisökningstakten ligger klart under Riksbankens målintervall och enligt Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman är förklaringen regeringens politik med sänkt matmoms och sänkta skatter på bränsle.

Det här gör att inflationen är så låg, konstaterar Nyman men påpekar att effekten i stort sett upphör helt nästa år. Hon ser fortsatt inflationsrisk mot bakgrund av händelserna i Mellanöstern.

Läs även: Bedömare: Hoppet ute att Riksbanken sänker räntan DagensPS

ANNONS

SHB: Då höjer Riksbanken räntan

Handelsbanken spår att det kommer en räntehöjning från Riksbanken först i mars 2027, framgår det, och att det är kopplat till en svagare arbetsmarknad än väntat vid sidan av en begränsat inflationstryck.

SEB räknar med att det kommer en höjning i slutet av 2027, men håller dörren öppen för att den kan komma tidigare om inflationen överraskar.

Avhängigt är också, enligt banken, om ekonomin fortsätter växa med en starkare BNP och arbetsmarknad.

Läs också: Warsh-chocken: Därför föll börsen trots oförändrad ränta DagensPS

SEB välkomnar olika prognoser

Då, resonerar SEB:s chefsekonom Jens Magnusson, ”är tröskeln för Riksbanken att höja räntan betydligt lägre”.

Med en sådan utveckling ökar risken för en inflation driven av efterfrågan.

Han anser för övrigt att det är sunt att bedömarna göra egna analyser av ränteläget och inte har samma prognos.

ANNONS

Läs vidare: Fler än hälften tror alltjämt på stigande bopriser DagensPS

Läs mer: ECB varnar för hög inflation – kan höja räntan igen Realtid