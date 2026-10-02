Marknaden häpnar över Petter Stordalens blunder i affären med Norwegian

Utvecklingen visar att det kan bli ännu värre för de inblandade parterna när affären ska slutföras under det andra halvåret, enligt en börskrönika i norska Dagens Næringsliv.

En ovanlig och högriskfylld aktieklausul

Avtalet innehåller en mycket speciell klausul som konstruerades för säljarnas räkning. Den anger att säljarna ska tilldelas upp till 30 miljoner norska aktier extra om Norwegians aktiekurs stiger till vissa bestämda nivåer under en specifik tidsperiod. En aktiekurs på 17,1 norska kronor skulle ge en miljon extra aktier. För varje tio öre som kursen stiger därutöver tillkommer ytterligare en miljon aktier med ett tak på 30 miljoner aktier vid en kurs på 20 norska kronor.

Den tidsram som satts upp för detta kurslyft är den magiska perioden mellan den 16 november och den 11 december. Marknaden ställer sig frågande till exakt vad som gör dessa datum speciella men det finns uppenbarligen en tanke bakom ur säljarnas perspektiv.

Hittills handlas Norwegian-aktierna till 12,50 norska kronor efter en nedgång på nästan 30 procent under året. Oljepriset har stigit kraftigt från 60 till 100 dollar per fat vilket pressar flygbolagen hårt. Investerare har dessutom visat ett tydligt missnöje mot köpet av Nordic Leisure Group eftersom det spädde ut Norwegian-aktierna från att vara en renodlad flygbolagsaktie.

Earn-out kontra spekulativa prismål

Traditionella affärer brukar ofta använda så kallade earn-out-klausuler. Dessa innebär att säljaren får extra ersättning om specifika finansiella mål uppnås, som exempelvis en viss intäktstillväxt eller ett visst rörelseresultat under en period av ett till fem år efter transaktionen. Sådana uppgörelser utgör ofta det sista och avgörande elementet för att få parterna att nå en slutgiltig överenskommelse.

Det bedöms som mycket rimligt att denna avvikande klausul med strikta prismål var ett direkt krav från säljarnas sida. Petter Stordalen och de övriga säljarna var övertygade om att Norwegians aktie skulle göra en kraftig uppgång så fort marknaden fick se vad de bedömde som en fantastisk affär.

Oljepriset och börsraset sätter stopp

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Verkligheten på börsen har dock blivit en annan och aktierna har fallit brant sedan juni. Som det ser ut nu har säljarnas samlade förluster redan nått 800 miljoner norska kronor.

”Om inte oljepriset kollapsar under de kommande veckorna är det svårt att föreställa sig att Norwegians aktier stiger till ett pris på 20 norska kronor senast den 11 december. Istället borde Petter Stordalen och de andra två säljarna ha säkrat en klausul som angav att de skulle få fler aktier om Norwegians aktiekurs sjönk under månaderna efter transaktionen”, skriver Thor Chr. Jensen i börskommentaren på DN.no.