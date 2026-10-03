3 sätt att bygga en stabil utdelningsportfölj

Men hög direktavkastning är inte samma sak som låg risk. Vilka bolag som väljs får stor betydelse för både kassaflödet och den möjliga totalavkastningen.

Börssajten Placera har utgått från 19 svenska aktier med en förväntad direktavkastning över 5 procent kommande år och satt ihop tre olika portföljer.

Fokus på kursuppgång

Den första strategin riktar in sig på aktier där analytikernas riktkurser ligger klart över dagens kurser.

Portföljen består av Cibus Real Estate, PPI Public Property Invest, Coor, Cheffelo, Björn Borg och AFRY. Den genomsnittliga direktavkastningen är 6,4 procent medan den genomsnittliga uppsidan till analytikernas riktkurser är 31,8 procent.

Cibus sticker ut med både högst direktavkastning – 8,4 procent – och en beräknad uppsida på 37,5 procent. PPI, Coor och Cheffelo har också beräknade uppsidor på över 30 procent.

Här är alltså fokus inte bara på utdelningen. En stor del av den potentiella totalavkastningen ska i stället komma från stigande aktiekurser.