Hög utdelning, större kurspotential eller bredare riskspridning. Det finns flera sätt att bygga en portfölj för löpande kassaflöde från börsen. Här är tre alternativ – med förväntade direktavkastningar på upp till 7,4 procent.
3 sätt att bygga en stabil utdelningsportfölj
En utdelningsportfölj kan ge löpande inkomster utan att investeraren behöver sälja sina aktier. Återinvesteras utdelningarna kan antalet aktier dessutom växa över tid, vilket i sin tur kan öka framtida utdelningar.
Men hög direktavkastning är inte samma sak som låg risk. Vilka bolag som väljs får stor betydelse för både kassaflödet och den möjliga totalavkastningen.
Börssajten Placera har utgått från 19 svenska aktier med en förväntad direktavkastning över 5 procent kommande år och satt ihop tre olika portföljer.
Fokus på kursuppgång
Den första strategin riktar in sig på aktier där analytikernas riktkurser ligger klart över dagens kurser.
Portföljen består av Cibus Real Estate, PPI Public Property Invest, Coor, Cheffelo, Björn Borg och AFRY. Den genomsnittliga direktavkastningen är 6,4 procent medan den genomsnittliga uppsidan till analytikernas riktkurser är 31,8 procent.
Cibus sticker ut med både högst direktavkastning – 8,4 procent – och en beräknad uppsida på 37,5 procent. PPI, Coor och Cheffelo har också beräknade uppsidor på över 30 procent.
Här är alltså fokus inte bara på utdelningen. En stor del av den potentiella totalavkastningen ska i stället komma från stigande aktiekurser.
Högsta möjliga utdelning
För den som prioriterar kassaflödet finns en annan variant.
Den portföljen innehåller Meren Energy, Cibus, Duni, Cheffelo, Handelsbanken, Tele2 och Bokusgruppen. Den genomsnittliga förväntade direktavkastningen är 7,4 procent.
Med 100 000 kronor fördelade lika mellan de sju aktierna motsvarar det omkring 7 400 kronor i årlig utdelning baserat på prognoserna.
Meren Energy toppar med 9,4 procent följt av Cibus på 8,4 procent och Duni på 7,3 procent.
Den höga utdelningen innebär dock inte automatiskt lägre risk. För Meren Energy och Bokusgruppen saknas analytikerprognoser för kursutvecklingen. Handelsbanken har dessutom en beräknad nedsida på 12,2 procent trots en direktavkastning på 6,6 procent.
Hög utdelning kan vara en varningssignal
Det är en viktig påminnelse om att direktavkastningen bara är en del av analysen.
Morningstar har i en egen analys pekat på att höga utdelningsnivåer ibland kan vara en varningssignal. En aktie som faller kraftigt får automatiskt en högre direktavkastning om utdelningen ligger kvar. Det kan i sin tur bero på att marknaden ser problem i bolagets verksamhet eller finanser.
Morningstars genomgång av globala utdelningsbolag för perioden 2005–2025 visar dessutom att bolag med höga utdelningsandelar oftare sänkte sina utdelningar. Utdelningsandelen visar hur stor del av vinsten som betalas ut till aktieägarna.
Det gör vinstutveckling, kassaflöde och utdelningsandel till viktiga faktorer för den som vill bygga ett långsiktigt utdelningssparande.
En aktie från varje bransch
Det tredje alternativet fokuserar mer på riskspridning.
Här finns Duni, Tele2, AFRY, Hacksaw, Björn Borg, PPI Public Property Invest och Coor – ett bolag från vardera av sju branscher. Den genomsnittliga direktavkastningen är 6,2 procent och den genomsnittliga uppsidan 24,7 procent bland bolagen där analytikerprognos finns.
Tanken är att problem i en enskild sektor får mindre genomslag på hela portföljen.
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