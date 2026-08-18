Alternativa kryptovalutor döms ut helt: "I praktiken döda"

Han dömer samtidigt ut de flesta alternativa kryptovalutor som framtida konkurrenter till bitcoin.

Tror på återhämtning

Bitcoin nådde en rekordnivå på över 126 000 dollar i början av oktober 2025. Sedan dess har kryptovalutan tappat kraftigt och handlas omkring 28 procent lägre sedan årsskiftet.

Klippsten räknar med att nedgången kan fortsätta fram till oktober. Bedömningen bygger på att bitcoin historiskt har nått botten omkring tolv månader efter toppen i tidigare uppgångscykler, skriver CoinTelegraph.

Han betonar samtidigt att underlaget är begränsat eftersom bitcoin bara har genomgått ett fåtal sådana cykler.

I ett mer pessimistiskt scenario kan priset falla till 57 000 dollar och möjligen så lågt som 53 000 dollar. Därefter väntar Klippsten sig en relativt snabb återhämtning.

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