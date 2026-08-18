Altcoins är döda utan möjlighet att konkurrera, men bitcoin kommer att komma igen i höst. Det spår vd:n Cory Klippsten.
Alternativa kryptovalutor döms ut helt: "I praktiken döda"
Bitcoin kan falla till omkring 53 000 dollar innan kryptovalutan vänder uppåt igen.
Det bedömer Cory Klippsten, vd för bitcoinbolaget Swan Bitcoin.
Han dömer samtidigt ut de flesta alternativa kryptovalutor som framtida konkurrenter till bitcoin.
Tror på återhämtning
Bitcoin nådde en rekordnivå på över 126 000 dollar i början av oktober 2025. Sedan dess har kryptovalutan tappat kraftigt och handlas omkring 28 procent lägre sedan årsskiftet.
Klippsten räknar med att nedgången kan fortsätta fram till oktober. Bedömningen bygger på att bitcoin historiskt har nått botten omkring tolv månader efter toppen i tidigare uppgångscykler, skriver CoinTelegraph.
Han betonar samtidigt att underlaget är begränsat eftersom bitcoin bara har genomgått ett fåtal sådana cykler.
I ett mer pessimistiskt scenario kan priset falla till 57 000 dollar och möjligen så lågt som 53 000 dollar. Därefter väntar Klippsten sig en relativt snabb återhämtning.
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Kan inte konkurrera med bitcoin
Inför nästa halvering av bitcoin 2028 bedömer han att priset kan nå omkring 130 000 dollar.
Andra bedömare tror att botten kan komma tidigare. Markus Thielen, grundare av analysföretaget 10x Research, har pekat ut augusti som en möjlig vändpunkt.
En månadsstängning över 63 000 dollar skulle enligt bolagets modeller få flera indikatorer för bitcoins marknadscykel att slå om till positiva.
Samtidigt är Klippsten betydligt mer negativ till andra kryptovalutor. Han anser att så kallade altcoins i praktiken är ”praktiskt taget döda” och har förlorat kampen om att etablera sig som alternativ till bitcoin som pengar.
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Mer reglering att vänta
I stället tror han att delar av kryptobranschen och decentraliserad finans gradvis kommer att integreras i det traditionella finansiella systemet.
Centraliserade kryptoverksamheter väntas då i högre grad regleras och behandlas som exempelvis banker och handelsplattformar.
Klippsten lyfter Hyperliquid som ett exempel. Plattformens token HYPE har stigit omkring 130 procent sedan årsskiftet, samtidigt som bitcoin har fallit 28 procent.
Utvecklingen sammanfaller med en förändring på den bredare kryptomarknaden. Marknadsgaranten Wintermute har tidigare konstaterat att institutionella investerares växande närvaro koncentrerar kapitalet till ett mindre antal kryptotillgångar.
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