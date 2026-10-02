Den norske miljardären Christen Sveaas trodde att affären var klar. Men säljaren avled innan aktierna hade levererats. När Sveaas till slut kunde köpa samma aktiepost hade priset stigit med 42 procent – och notan blivit 16 miljoner kronor högre.
Säljaren dog – aktieaffären blev 16 miljoner dyrare
Det blev en ovanligt dyr väntan för den norske finansmannen Christen Sveaas.
I mars 2025 kom hans bolag Viking Invest överens om att köpa 354 000 aktier i det svensknoterade offshorerederiet Viking Supply Ships. Priset sattes till 123,50 svenska kronor per aktie.
Affären gick inte som planerat
Endast 44 000 aktier levererades. Trots upprepade försök lyckades Viking Invest inte få tillgång till de återstående 310 000 aktierna.
Bakgrunden var dramatisk. Säljare var den svenske affärsmannen Lennart Hero, tidigare Ica-handlare och en välkänd investerare. Han hade bland annat byggt upp ett betydande aktieinnehav i Ica och varit storägare och finansiär i den svenska whiskyproducenten Mackmyra.
Hero var dessutom tredje största aktieägare i Viking Supply Ships.
Säljaren avled
I juli 2025, mindre än fyra månader efter att avtalet med Sveaas hade ingåtts, avled Lennart Hero vid 76 års ålder.
De återstående 310 000 aktierna hamnade därmed i hans dödsbo, enligt Finansavisen.
Viking Invest försökte under lång tid få aktierna levererade enligt det ursprungliga avtalet. Men i augusti i år gav bolaget till slut upp och hävde den återstående delen av köpeavtalet.
Sex veckor senare kom nästa besked.
Sveaas hade köpt exakt 310 000 aktier i Viking Supply Ships – samma antal som fortfarande fanns registrerade i Heros dödsbo.
Det norska investeringsbolaget Kistefos bekräftar för Finansavisen att det handlar om samma aktiepost.
Priset var nu ett helt annat
När den ursprungliga affären ingicks var priset som sagt 123,50 kronor per aktie. Den här gången fick Sveaas betala 175 kronor.
De 310 000 aktierna kostade därmed cirka 54,3 miljoner svenska kronor.
Med det ursprungliga priset skulle notan ha stannat på cirka 38,3 miljoner kronor.
Priset var därmed 16 miljoner kronor dyrare.
Bindande betyder inte avslutat
Affären visar hur snabbt förutsättningarna kan förändras när ett aktieköp drar ut på tiden. Ett bindande avtal betyder inte att affären är avslutad – aktierna ska också levereras.
När säljaren avlider innan det har skett går dennes rättigheter och skyldigheter normalt över till dödsboet, vilket kan göra processen mer komplicerad.
I Sveaas fall hävdes till slut den återstående delen av det gamla avtalet. När samma aktier senare köptes i en ny affär hade kursen hunnit stiga rejält – och prislappen blivit 16 miljoner kronor högre.
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