Säljaren dog – aktieaffären blev 16 miljoner dyrare

Säljaren avled

I juli 2025, mindre än fyra månader efter att avtalet med Sveaas hade ingåtts, avled Lennart Hero vid 76 års ålder.

De återstående 310 000 aktierna hamnade därmed i hans dödsbo, enligt Finansavisen.

Viking Invest försökte under lång tid få aktierna levererade enligt det ursprungliga avtalet. Men i augusti i år gav bolaget till slut upp och hävde den återstående delen av köpeavtalet.

Sex veckor senare kom nästa besked.

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Sveaas hade köpt exakt 310 000 aktier i Viking Supply Ships – samma antal som fortfarande fanns registrerade i Heros dödsbo.

Det norska investeringsbolaget Kistefos bekräftar för Finansavisen att det handlar om samma aktiepost.

Priset var nu ett helt annat

När den ursprungliga affären ingicks var priset som sagt 123,50 kronor per aktie. Den här gången fick Sveaas betala 175 kronor.

De 310 000 aktierna kostade därmed cirka 54,3 miljoner svenska kronor.

Med det ursprungliga priset skulle notan ha stannat på cirka 38,3 miljoner kronor.

Priset var därmed 16 miljoner kronor dyrare.

Bindande betyder inte avslutat

Affären visar hur snabbt förutsättningarna kan förändras när ett aktieköp drar ut på tiden. Ett bindande avtal betyder inte att affären är avslutad – aktierna ska också levereras.

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När säljaren avlider innan det har skett går dennes rättigheter och skyldigheter normalt över till dödsboet, vilket kan göra processen mer komplicerad.

I Sveaas fall hävdes till slut den återstående delen av det gamla avtalet. När samma aktier senare köptes i en ny affär hade kursen hunnit stiga rejält – och prislappen blivit 16 miljoner kronor högre.

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