Reklam för flyg förbjuds i Stockholm och Helsingfors

Beslutet fattades av 53 ledamöter som röstade för förbud, medan 29 röstade emot.

De gröna, Vänsterförbundet, Centern och majoriteten av SDP, Socialdemokraterna, ville se ett förbud medan högern i form av nästan hela Samlingspartiet och Sannfinländarna var emot.

SFP, Svenska folkpartiet – ungefär motsvarigheten till Liberalerna, utmärkte sig genom att en ledamot röstade för, en emot och övriga blankt.

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”Helt huvudlöst”

”Det är helt huvudlöst att staden i en tid av ekokris skulle påskynda konsumtionen av produkter som förvärrar klimatkrisen”, sade vänsterledamoten Maj Kivelä i debatten.

Initiativet kommer efter att städer som Amsterdam och Haag redan har beslutit sig för att förbjuda fossilreklam.

”Det är väldigt motsägelsefullt att vi beslutsfattare kräver att konsumenterna ska minska sin användning av fossila bränslen, men samtidigt säljer vi stadens reklamplatser till dem som fortsätter att uppmuntra till att man fortsätter som förut”, påpekade De grönas ledamot Riina Bhatia.

”Vi kan inte bromsa och gasa samtidigt”, tillägger hon refererad av HBL.

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