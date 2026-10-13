Flygreklam och annan ”fossil reklam” förbjuds – men alla berörda hinner vänja sig. Det blir förbud – men det gäller inte förrän 2035.
Reklam för flyg förbjuds i Stockholm och Helsingfors
Nu har politikerna i Helsingfors stad beslutat förbjuda flyg- och kryssningsreklam, liksom reklam för exempelvis bensinbilar på Helsingfors stads reklamytor.
Beslutet fattades av 53 ledamöter som röstade för förbud, medan 29 röstade emot.
De gröna, Vänsterförbundet, Centern och majoriteten av SDP, Socialdemokraterna, ville se ett förbud medan högern i form av nästan hela Samlingspartiet och Sannfinländarna var emot.
SFP, Svenska folkpartiet – ungefär motsvarigheten till Liberalerna, utmärkte sig genom att en ledamot röstade för, en emot och övriga blankt.
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”Helt huvudlöst”
”Det är helt huvudlöst att staden i en tid av ekokris skulle påskynda konsumtionen av produkter som förvärrar klimatkrisen”, sade vänsterledamoten Maj Kivelä i debatten.
Initiativet kommer efter att städer som Amsterdam och Haag redan har beslutit sig för att förbjuda fossilreklam.
”Det är väldigt motsägelsefullt att vi beslutsfattare kräver att konsumenterna ska minska sin användning av fossila bränslen, men samtidigt säljer vi stadens reklamplatser till dem som fortsätter att uppmuntra till att man fortsätter som förut”, påpekade De grönas ledamot Riina Bhatia.
”Vi kan inte bromsa och gasa samtidigt”, tillägger hon refererad av HBL.
Stockholm: ”Striktaste förbudet”
I Stockholm har det rödgröna styret tagit fram en policy för reklam som nu är ute på remiss.
”Stockholm har ett ambitiöst klimatarbete där vi jobbar hårt för att pressa ner stadens och stockholmarnas utsläpp”, konstaterar Åsa Lindhagen, miljöpartist och miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.
”Det är kontraproduktivt att samtidigt upplåta stadens mark och fastigheter för att göra reklam för klimatskadliga produkter och tjänster. Nu går vi vidare med Europas striktaste förbud mot fossilreklam”, tillägger hon.
Den nya policyn omfattar reklamytor Stockholms stad har ansvar för, men även reklam på stadens fastigheter samt sponsring med mera.
”Vi kan inte tillåta reklam som göder extremvärmen, bränderna och torkan vi sett runt om i Europa och världen den här sommaren”, slår Åsa Lindhagen fast.
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Tar tio år i Helsingfors
Stockholms förbud kan träda i kraft i början av nästa år. Då kommer flygbolag inte längre att få annonsera för en helg i Paris, liksom rederierna inte får berätta om höstlovskryssningar till Helsingfors, konstaterar HBL.
Bensinmackar, gräsklippare som går på bensin och hybridbilar får heller inte synas där.
I Helsingfors dröjer det dock innan invånarna ser någon skillnad. Ett förbud i Finlands huvudstad kan nämligen inte träda i kraft förrän tidigast våren 2035.
Det beror på att staden tecknat långa avtal för sina reklamplatser och inte kan göra ändringar mitt i avtalsperioden.
De nuvarande avtalen, i allmänhet tioåriga, beräknas ge staden 100 miljoner euro i inkomster, en dryg miljard i svenska kronor. Förbud mot fossilreklam alltså – men innan dess en miljard i intäkter på bland annat sådan.
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