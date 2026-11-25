Ebita på 12 miljoner exklusive leasing

Kedjan omsatte 3 113 miljoner kronor under tolv månader till och med september, enligt pressmeddelandet. Exklusive leasing enligt redovisningsreglerna IFRS 16 var den justerade ebitan 12 miljoner, en marginal på 0,4 procent.

Utan kedjan stiger Ratos justerade ebitamarginal, också exklusive leasing, från 10,5 till 12,4 procent, och leasingskulden krymper med 1 691 miljoner kronor.

Ratosaktien steg med drygt 2 procent på onsdagsförmiddagen, enligt Nyhetsbyrån Direkt på Placera. Pareto bedömer att förutsättningarna för en omvärdering av aktien “nu är betydligt bättre”, trots att analyshuset kallar villkoren “ofördelaktiga”.

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Elva svenska butiker stängdes

När kedjan ansökte om företagsrekonstruktion i augusti 2024 sa Ratos dåvarande vd och koncernchef Jonas Wiström:

De åtgärder som presenteras idag är nödvändiga för att omvandla Plantasjen till en finansiellt livskraftig verksamhet framöver och bedöms vara till fördel för bolaget och dess intressenter. Rekonstruktionen är avsedd att säkra en långsiktigt stabil lönsamhet på sista raden.

Kedjan stängde 36 butiker, varav 11 i Sverige, och Dagens PS har listat de svenska butikerna som stängde.

Ratos pekade i våras ut Plantagen, KVD och Oase Outdoors som bolag att sälja, har Dagens PS rapporterat. KVD är redan sålt och nu återstår danska Oase, skriver Börsvärlden. Salford säger till Di:

Vi har fokuserat och prioriterat främst Plantagen och KVD, för de är signifikant större än bolaget Oase.

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