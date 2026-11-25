För tio år sedan betalade Ratos över en miljard kronor för trädgårdskedjan. Vid tillträdet nästa år får investmentbolaget knappt 100 miljoner kontant, och resten är ett lån till köparen.
Plantagen: Säljs 78 procent billigare efter 36 stängda butiker
Köparen av Plantagen, som heter Plantasjen i Norge, är riskkapitalbolaget Accent Equity, skriver Ehandel.se. Rörelsevärdet i affären är 400 miljoner kronor exklusive leasingskulder. Av köpeskillingen på 280 miljoner kronor betalas 98 miljoner när affären slutförs under första kvartalet 2027, enligt Ratos pressmeddelande den 24 november 2026. Övriga 182 miljoner får Ratos först när säljarreversen återbetalas, senast efter åtta år och i förtid om ägandet förändras.
Gustaf Salford, vd för Ratos, säger:
Under de senaste två åren har fokus legat på att förbättra den operativa utvecklingen och skapa en stabil plattform för framtida tillväxt. Plantasjen är nu redo för nästa fas med Accent Equity som ägare.
Köptes för omkring 1,27 miljarder kronor
Ratos köpte kedjan av riskkapitalbolaget Apax år 2016 för omkring 1,2 miljarder norska kronor, enligt Apax. Med Riksbankens kurs den dagen motsvarade det omkring 1,27 miljarder svenska kronor. Den nya köpeskillingen är 22 procent av den summan, eller 78 procent lägre, och kontantdelen knappt 8 procent.
Försäljningen ger en realisationsförlust på omkring 1 miljard kronor. Tillsammans med goodwillnedskrivningen på 1 049 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2025, enligt bokslutskommunikén, blir det omkring 2 miljarder kronor i redovisade förluster från de två posterna. Ingen av dem påverkar kassan.
Ebita på 12 miljoner exklusive leasing
Kedjan omsatte 3 113 miljoner kronor under tolv månader till och med september, enligt pressmeddelandet. Exklusive leasing enligt redovisningsreglerna IFRS 16 var den justerade ebitan 12 miljoner, en marginal på 0,4 procent.
Utan kedjan stiger Ratos justerade ebitamarginal, också exklusive leasing, från 10,5 till 12,4 procent, och leasingskulden krymper med 1 691 miljoner kronor.
Ratosaktien steg med drygt 2 procent på onsdagsförmiddagen, enligt Nyhetsbyrån Direkt på Placera. Pareto bedömer att förutsättningarna för en omvärdering av aktien “nu är betydligt bättre”, trots att analyshuset kallar villkoren “ofördelaktiga”.
Elva svenska butiker stängdes
När kedjan ansökte om företagsrekonstruktion i augusti 2024 sa Ratos dåvarande vd och koncernchef Jonas Wiström:
De åtgärder som presenteras idag är nödvändiga för att omvandla Plantasjen till en finansiellt livskraftig verksamhet framöver och bedöms vara till fördel för bolaget och dess intressenter. Rekonstruktionen är avsedd att säkra en långsiktigt stabil lönsamhet på sista raden.
Kedjan stängde 36 butiker, varav 11 i Sverige, och Dagens PS har listat de svenska butikerna som stängde.
Ratos pekade i våras ut Plantagen, KVD och Oase Outdoors som bolag att sälja, har Dagens PS rapporterat. KVD är redan sålt och nu återstår danska Oase, skriver Börsvärlden. Salford säger till Di:
Vi har fokuserat och prioriterat främst Plantagen och KVD, för de är signifikant större än bolaget Oase.
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