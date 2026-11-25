Nu uppger fyra källor till tyska Handelsblatt att Helsing är på väg att köpa Destinus och att partnerskapet från oktober var ”en testballong” på vägen till ett uppköp.

Helsing har som bekant svenska intressen i form av Saab (börskurs Saab) som delägare och Daniel Ek som en av de största investerarna.

Daniel Ek, grundare till Spotify, har varit aktiv de senaste åren i att förutom att kapitalisera på musiker även surfa på den våg av vapeninvesteringar som svept över Europa.

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Största affären hittills

Om Helsing faktiskt köper Destinus blir det den största affären hittills för Helsing, som värderas till 18 miljarder dollar.

Experter uppskattar Destinus värde till 3-6 miljarder dollar, men kan inte ge en mer precis värdering än så.

Enligt två källor hos Handelsblatt vill Helsing och Destinus i första hand fokusera på att gemensamt vidareutveckla kryssningsrobotarna ”Ruta” som utvecklats av Destinus.

Genom att köpa Destinus skulle Helsing avsevärt utöka antalet produktionsanläggningar och sin portfölj av hårdvara.

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Helsing, grundat i München 2021, startade som en renodlad leverantör av AI-mjukvara, med fokus på tillämpningar för stridsflygplan, drönare och undervattensövervakning.

Företaget har sedan dess expanderat till att producera stridsdrönare och arbetar för närvarande med stridsflygplan och diverse vapensystem.

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