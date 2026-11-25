Vapenföretaget Helsing, med svenskintressen på ägarsidan, är på väg att köpa holländska Destinus, som tillverkar kryssningsrobotar.
Helsing på väg att köpa tillverkare av kryssningsrobotar
Det München-baserade vapenföretaget Helsing är på väg mot en ny storaffär. I oktober gick Helsing in i ett partnerskap med nederländska Destinus, som tillverkar kryssningsrobotar.
Nu uppger fyra källor till tyska Handelsblatt att Helsing är på väg att köpa Destinus och att partnerskapet från oktober var ”en testballong” på vägen till ett uppköp.
Helsing har som bekant svenska intressen i form av Saab (börskurs Saab) som delägare och Daniel Ek som en av de största investerarna.
Daniel Ek, grundare till Spotify, har varit aktiv de senaste åren i att förutom att kapitalisera på musiker även surfa på den våg av vapeninvesteringar som svept över Europa.
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Största affären hittills
Om Helsing faktiskt köper Destinus blir det den största affären hittills för Helsing, som värderas till 18 miljarder dollar.
Experter uppskattar Destinus värde till 3-6 miljarder dollar, men kan inte ge en mer precis värdering än så.
Enligt två källor hos Handelsblatt vill Helsing och Destinus i första hand fokusera på att gemensamt vidareutveckla kryssningsrobotarna ”Ruta” som utvecklats av Destinus.
Genom att köpa Destinus skulle Helsing avsevärt utöka antalet produktionsanläggningar och sin portfölj av hårdvara.
Helsing, grundat i München 2021, startade som en renodlad leverantör av AI-mjukvara, med fokus på tillämpningar för stridsflygplan, drönare och undervattensövervakning.
Företaget har sedan dess expanderat till att producera stridsdrönare och arbetar för närvarande med stridsflygplan och diverse vapensystem.
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Högst värderat i Europa
Efter den senaste finansieringsrundan i juli blev Helsing den högst värderade europeiska startupen inom vapensektorn och den högst värderade startupen totalt i Tyskland.
Med den värdering på 18 miljarder dollar Helsing nu har är det bara USA-baserade Anduril som har en högre värdering bland vapeninriktade startups globalt, skriver Handelsblatt.
I sina offentliga framträdanden döljer inte Helsing-grundarna Gundbert Scherf, Torsten Reil och Niklas Köhler att förvärv är en del av deras affärsstrategi, skriver den tyska affärstidningen.
De har redan visat detta i praktiken vid flera tillfällen: deras hittills största förvärv var den bayerska flygplanstillverkaren Grob, följt av den australiska utvecklaren av undervattensfarkoster Blue Ocean och den spanska tillverkaren av robothundar, Keybotics.
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Avgörande när Krimbron föll
Destinus, som nu är aktuellt, hamnade nyligen i världspressen. Företagets kryssningsrobotar spelade en avgörande roll vid förstörelsen av Krimbron.
Efter en omfattande tvådagarsattack, där över hundra drönare och diverse kryssningsrobotar användes, rasade ett av brons spann ner i havet.
Bron förbinder det ryskockuperade Krim med fastlandet, och enligt Destinus var deras kryssningsrobotar avgörande för förstörelsen.
Destinus uppger på LinkedIn att deras vapen användes under båda dagarna av operationen mot Krimbron.
Det grundades 2021 av Mikhail Kokorich tillsammans med Oleksandr Danylyuk, Ukrainas tidigare finansminister.
Kokorich föddes i Sibirien, där han under lång tid stödde oppositionen. Han har sedn dess avsagt sig sitt ryska medborgarskap.
Många experter, som vill förbli anonyma, menar att hans ryska bakgrund gör en börsnotering av företaget, under hans ledning, i praktiken omöjlig, påpekar Handelsblatt.
Investeringarna i nystartade bolag har redan tredubblats: München har blivit Europas ledande nav för försvarsindustrin.
Uppstartsbolaget utvecklar och tillverkar numera kryssningsrobotar, styrda robotar, ballistiska system och avskärningsrobotar vid anläggningar i Nederländerna, Spanien, Ukraina och Tyskland.
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Tyskt samarbete ifrågasätts
Förra året genomförde Destinus sitt första förvärv, när man köpte det schweiziska mjukvaruföretaget Daedalus, som arbetar med AI, för cirka 200 miljoner euro.
Företaget samarbetar nu med vapentillverkaren Diehl Defence, drönartillverkaren Quantum Systems, Shield AI och Helsing.
Samtidigt uppges ett planerat samarbete med Rheinmetall ha kört fast. Rheinmetalls finanschef Klaus Neumann sade nyligen att partnerskapet mellan Destinus och Helsing skapat osäkerhet om det går att genomföra det planerade samarbetet mellan Rheinmetall och Destinus.
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