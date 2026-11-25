Finland vill bli Europas nya råvarucentrum. Med tillgångar på litium, kobolt och nickel hoppas landet locka miljardinvesteringar.
Grannlandet sitter på Europas råvaruskatt – vill locka 165 miljarder
Det nordiska grannlandet Finland har fått ett strategiskt försprång i kampen om de mineraler som behövs för elektrifieringen. Nu ska tillgångarna omsättas i industriella investeringar och stärka Europas försörjning av kritiska råvaror.
Enligt franska Le Figaro har Finland elva av de 93 strategiska råvaruprojekt som EU identifierat. Fem av projekten finns i hamnstaden Karleby, eller Kokkola, vid Bottenviken.
Ny batteristrategi ska locka miljarderna
Finlands uppdaterade nationella batteristrategi sträcker sig till 2030 och har ett tydligare industriellt fokus än den tidigare planen.
Målet är att landet ska dra nytta av sina tillgångar inom batterimineraler och metallförädling. Under nästa mandatperiod bedöms strategin kunna sätta igång investeringar på minst 15 miljarder euro, motsvarande cirka 165 miljarder kronor, i gruvor, metallförädling och batterivärdekedjan.
Det framgår av ett pressmeddelande från Karleby stad som presenterade strategin under materialindustrikonferensen Kokkola Material Week.
”Finland har möjlighet att inleda med minst 15 miljarder euro i investeringar”, skriver staden om den nya strategin.
Flera industriprojekt på gång
Det finns redan konkreta investeringar bakom ambitionerna.
I den finländska hamnstaden Kotka har bygget av Finlands första fabrik för aktiva katodmaterial inletts. Investeringen uppgår till omkring 800 miljoner euro och produktionen är planerad att starta 2027, enligt det statliga Finnish Minerals Group.
Även litiumprojektet Keliber i Mellersta Österbotten är strategiskt viktigt. Projektet drivs av det sydafrikanska gruvbolaget Sibanye-Stillwater, som är noterat i Johannesburg och New York, och ska producera litiumhydroxid för den europeiska batterimarknaden.
EU vill minska beroendet av Kina
Finlands satsning ligger i linje med EU:s ambition att säkra tillgången till kritiska råvaror och minska beroendet av enskilda leverantörsländer.
Enligt EU:s förordning om kritiska råvaror ska unionen till 2030 kunna utvinna minst 10 procent av sin årliga förbrukning av strategiska råvaror inom unionen. Förädlingen ska nå 40 procent och återvinningen 25 procent.
EU-kommissionen har hittills utsett 106 strategiska projekt inom ramen för regelverket.
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