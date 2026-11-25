Enligt franska Le Figaro har Finland elva av de 93 strategiska råvaruprojekt som EU identifierat. Fem av projekten finns i hamnstaden Karleby, eller Kokkola, vid Bottenviken.

Ny batteristrategi ska locka miljarderna

Finlands uppdaterade nationella batteristrategi sträcker sig till 2030 och har ett tydligare industriellt fokus än den tidigare planen.

Målet är att landet ska dra nytta av sina tillgångar inom batterimineraler och metallförädling. Under nästa mandatperiod bedöms strategin kunna sätta igång investeringar på minst 15 miljarder euro, motsvarande cirka 165 miljarder kronor, i gruvor, metallförädling och batterivärdekedjan.

Det framgår av ett pressmeddelande från Karleby stad som presenterade strategin under materialindustrikonferensen Kokkola Material Week.

”Finland har möjlighet att inleda med minst 15 miljarder euro i investeringar”, skriver staden om den nya strategin.