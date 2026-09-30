Storbritanniens premiärminister Andy Burnham vill ompröva landets relation med EU. Nu säger han att även ett återinträde i unionen är ett alternativ.
Burnham öppnar dörren för Storbritannien i EU igen: "Kan gå hela vägen"
”Vi skulle kunna stanna som vi är. Det är definitivt ett alternativ”, säger Andy Burnham till BBC.
Men han öppnar också dörren för andra alternativ.
”Vi skulle kunna titta på vad George Osborne har sagt om en tullunion. Vi skulle kunna titta på vad Liberaldemokraterna sade om den inre marknaden, eller så kan vi gå hela vägen”, säger premiärministern.
Den tidigare konservative finansministern George Osborne har argumenterat för en tullunion med EU. Liberaldemokraterna vill gå längre och återföra Storbritannien till EU:s inre marknad. Ett fullt medlemskap är det mest långtgående alternativet.
”Orsakat mer skada än nytta”
Burnham säger enligt Reuters att alternativen måste bedömas utifrån vad som faktiskt går att genomföra och vilka för- och nackdelar de innebär.
Hans parti Labour håller kongress i Liverpool, och under ett tal på onsdagen gick premiärministern till hårt angrepp mot Brexit.
”Jag är väldigt tydlig, och jag säger det rakt: Brexit har orsakat mer skada än nytta”, säger han.
”Så frågan är: Vad gör vi åt det?”
Storbritannien röstade för att lämna EU 2016 efter mer än fyra decennier som medlemsland. Utträdet genomfördes 2020 och har sedan dess varit en central konfliktfråga i brittisk politik.
Toppmöte i november
Burnham ersatte Keir Starmer som premiärminister i juli. Han har tidigare sagt att han hoppas att Storbritannien ska kunna återgå till EU under hans livstid, men har också betonat att landet behöver hitta en långsiktig modell för relationen till Europa.
Nu vill han använda ett planerat toppmöte mellan Storbritannien och EU i november för att lägga fram olika alternativ. Målet är att hitta en långsiktig väg framåt efter ett decennium av Brexit-konflikter.
Det innebär en ny linje från Labourpartiet, och en annan än den de gick till val på 2024. Företrädaren Keir Starmer höll fast vid partiets vallöfte från 2024 om att Storbritannien inte skulle återansluta till EU, den inre marknaden eller tullunionen.
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