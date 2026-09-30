Burnham öppnar dörren för Storbritannien i EU igen: "Kan gå hela vägen"

”Vi skulle kunna titta på vad George Osborne har sagt om en tullunion. Vi skulle kunna titta på vad Liberaldemokraterna sade om den inre marknaden, eller så kan vi gå hela vägen”, säger premiärministern.

Den tidigare konservative finansministern George Osborne har argumenterat för en tullunion med EU. Liberaldemokraterna vill gå längre och återföra Storbritannien till EU:s inre marknad. Ett fullt medlemskap är det mest långtgående alternativet.

”Orsakat mer skada än nytta”

Burnham säger enligt Reuters att alternativen måste bedömas utifrån vad som faktiskt går att genomföra och vilka för- och nackdelar de innebär.

Hans parti Labour håller kongress i Liverpool, och under ett tal på onsdagen gick premiärministern till hårt angrepp mot Brexit.

”Jag är väldigt tydlig, och jag säger det rakt: Brexit har orsakat mer skada än nytta”, säger han.

”Så frågan är: Vad gör vi åt det?”

Storbritannien röstade för att lämna EU 2016 efter mer än fyra decennier som medlemsland. Utträdet genomfördes 2020 och har sedan dess varit en central konfliktfråga i brittisk politik.