Ny vendetta: Nu pressar Norge britterna för mer olja

Har redan satsat miljarder

Anders Opedal säger att han väntar sig att Storbritannien ska godkänna både Jackdaw och Rosebank och att ett nej skulle innebära ”ett stort bakslag” som skulle få både hans bolag och andra att ifrågasätta nya brittiska satsningar.

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Företagen har satsat miljarder på att utveckla de två fälten i Nordsjön, påpekar The Times.

Uttalanden är en varning till Storbritanniens regering, som förbereder sig för att fatta beslut om fälten.

Adura är den näst största producenten i den brittiska delen av Nordsjön och Equinor har investerat även i andra brittiska projekt, bland annat den stora havsbaserade vindkraftsparken Dogger Bank.

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Godkända – men stoppade

Båda fälten har godkänts – Jackdaw 2022 och Rosebank 2023, men godkännandena upphävdes 2025 av en domare, med hänvisning till att besluten inte tagit hänsyn till de utsläpp som skulle uppstå vid förbränning av den olja och gas fälten ska producera.

Adura hävdar nu att projekten totalt innebär investeringar på 10,8 miljarder pund och skapar hundratals jobb.

Sedan domstolen tillät företagen att fortsätta bygga fälten under tillståndsprocessen är Jackdaw nu till ”99,9 procent” färdigställt och kan leverera gas redan före vintern.

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Demonstration mot ny olja och gas ur Nordsjön. Storbritannien har duckat för miljövännerna, men hotas nu av oljebolagen. Arkivbild. (Foto: Frank Augstein /AP-TT)

Har fler kort – kan köpa BP:s fält

Vid Rosebank är borrningarna i full gång och ett flytande fartyg för produktion, lagring och avlastning finns redan på plats.

Vid full kapacitet kan fältet producera 69 000 fat olja per dag, motsvarande tio procent av den väntade produktionen i brittiska delen av Nordsjön.

Adura har dessutom pekats ut som en potentiell budgivare på BP:s fält i brittiska delen av Nordsjön.

Efter att ha varit aktivt i Nordsjön i 60 lade BP i augusti ut sin verksamhet i Nordsjön till försäljning.

Equinor och Shell genom samägda Adura pekades omedelbart ut som den troligaste köparen. Nu är det ytterligare ett kort att spela ut mot den brittiska regeringen.

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