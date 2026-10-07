Ny vendetta: Nu pressar Norge britterna för mer olja

Norska Equinor hotar med att Storbritannien ”kanske inte längre är attraktivt för investeringar” om ny olja och gas stoppas.
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Det kan bli lite dålig stämning mellan Norge och Storbritannien framöver. Orsaken är rent konkret Anders Opedal, vd för Equinor.
Equinor är alltså tidigare Statoil, ett av världens största energibolag med fokus på olja och naturgas men även på förnybar energi som havsbaserad vindkraft. Ägare är norska staten till 67 procent.
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”Inte längre attraktivt”
Nu handlar det om Jackdaw och Rosebank, två nya stora fält i Nordsjön. Jackdaw handlar om gas, Rosebank om olja.
De två fält som väntar på att utvinning ska tillåtas, ägs av norska Equinor tillsammans med Shell i samriskbolaget Adura.
Nu säger Equinors vd Anders Opedal att ett nej till de två fälten, skulle strida både mot mål om säker energi och skapande av jobb.
Storbritannien kanske inte längre är ”attraktivt för investeringar” om regeringen stoppar de två, nya stora fälten i Nordsjön, varnar norrmannen.
Har redan satsat miljarder
Anders Opedal säger att han väntar sig att Storbritannien ska godkänna både Jackdaw och Rosebank och att ett nej skulle innebära ”ett stort bakslag” som skulle få både hans bolag och andra att ifrågasätta nya brittiska satsningar.
Företagen har satsat miljarder på att utveckla de två fälten i Nordsjön, påpekar The Times.
Uttalanden är en varning till Storbritanniens regering, som förbereder sig för att fatta beslut om fälten.
Adura är den näst största producenten i den brittiska delen av Nordsjön och Equinor har investerat även i andra brittiska projekt, bland annat den stora havsbaserade vindkraftsparken Dogger Bank.
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Godkända – men stoppade
Båda fälten har godkänts – Jackdaw 2022 och Rosebank 2023, men godkännandena upphävdes 2025 av en domare, med hänvisning till att besluten inte tagit hänsyn till de utsläpp som skulle uppstå vid förbränning av den olja och gas fälten ska producera.
Adura hävdar nu att projekten totalt innebär investeringar på 10,8 miljarder pund och skapar hundratals jobb.
Sedan domstolen tillät företagen att fortsätta bygga fälten under tillståndsprocessen är Jackdaw nu till ”99,9 procent” färdigställt och kan leverera gas redan före vintern.
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Har fler kort – kan köpa BP:s fält
Vid Rosebank är borrningarna i full gång och ett flytande fartyg för produktion, lagring och avlastning finns redan på plats.
Vid full kapacitet kan fältet producera 69 000 fat olja per dag, motsvarande tio procent av den väntade produktionen i brittiska delen av Nordsjön.
Adura har dessutom pekats ut som en potentiell budgivare på BP:s fält i brittiska delen av Nordsjön.
Efter att ha varit aktivt i Nordsjön i 60 lade BP i augusti ut sin verksamhet i Nordsjön till försäljning.
Equinor och Shell genom samägda Adura pekades omedelbart ut som den troligaste köparen. Nu är det ytterligare ett kort att spela ut mot den brittiska regeringen.
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