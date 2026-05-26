Medan den globala marknaden för börshandlade fonder, så kallade ETF:er, fortsätter att växa explosionsartat lyser boomen med sin frånvaro i Sverige.
Avhandling: Därför nobbar många svenskar ETF:er
Svenska sparare tillhör världseliten i traditionellt fondsparande, men när det kommer till ETF:er är intresset mer svalt även om det ökar.
En ny forskningsavhandling ger svar på varför den svenska marknaden har hamnat på efterkälken och varför de stora kapitalförvaltarna tvekar att trycka på startknappen.
Det handlar i grunden om en djupt rotad marknadsstruktur och en historisk förkärlek för det traditionella fondsystemet. Sverige har i decennier haft en välfungerande infrastruktur för vanliga investeringsfonder, understödd av stora aktörer och plattformar som tidigt digitaliserade sparandet. Denna dominans har skapat en hög tröskel för nya, börshandlade alternativ.
Missa inte: Sparrevolution: 200 000 svenskar redo att köpa sin första ETF DagensPS
PPM-systemet stänger ute ETF:er
”Till exempel så finns en stor marknad inom PPM men börshandlade fonder är utestängda från hela systemet. När det kommer till tjänstepensionen så finns inte möjligheten för ETF:er där heller”, säger avhandlingens författare, svensken Elias Johansson på Pekings universitet men som till vardags är controller på Handelsbanken till Finanswatch, som berättar att Fondbolagens förening bidragit med kommentarer till avhandlingen ”Go-to-market strategies for ETFs: A case study of Handelsbanken’s product launches”.
En av huvudslutsatserna i avhandlingen pekar ut bristen på incitament hos de finansiella rådgivarna och bankerna som en avgörande bromskloss. De traditionella fonderna är ofta uppbyggda kring distributionsmodeller där dolda avgifter och kickbacks styr vad som rekommenderas till kunderna. Eftersom ETF:er handlas direkt över börsen som aktier faller dessa lukrativa distributionsavgifter bort. Det finns helt enkelt inte samma ekonomiska intresse hos rådgivningsjättarna att sälja in produkterna till den breda allmänheten.
Läs även: Aktiva ETF:er – nästa steg i fondrevolutionen DagensPS
Litet utbud av börshandlade fonder
Ytterligare en förklaring är den bristande kunskapen och den upplevda komplexiteten. För en genomsnittlig privatsparare känns det tryggt att köpa en fond till en fastställd dagskurs en gång om dagen snarare än att behöva förstå realtidsprissättning, spreadar och marknadsgaranter på börsen. Det skrala utbudet på den svenska marknaden, där endast ett fåtal produkter handlas direkt i svenska kronor, förstärker dessutom den onda cirkeln. Utan volym blir likviditeten sämre, och utan likviditet tvekar förvaltarna att lansera nya produkter.
Samtidigt flaggar avhandlingen för att en förändring kan vara på väg, om än i långsam takt, tack vare en proposition från regeringen som syftar till att stärka den svenska fondmarknaden.
Läs även: ETF-handeln rusar: ”Allt fler upptäcker fördelarna” Realtid
”Egentligen är det en no brainer”
Det ökade fokuset på låga avgifter och transparens pressar samtidigt den traditionella fondindustrin. Om internationella jättar väljer att utmana på allvar och de digitala plattformarna gör tröskeln lägre för privatsparare kan även den svenska ETF-marknaden vakna till liv.
”ETF:er har lägre avgifter, högre likviditet och större transparens. Egentligen är det en ´no brainer´(ett enkelt och självklart val, red.anm)”, säger Elias Johansson till Finanswatch.
Se klippet: Globala börstrenden får fäste Sverige: Har ökat med 67 procent DagensPS
Missa inte: Bra att veta om börshandlade fonder – ETF:er DagensPS