Avhandling: Därför nobbar många svenskar ETF:er

Det handlar i grunden om en djupt rotad marknadsstruktur och en historisk förkärlek för det traditionella fondsystemet. Sverige har i decennier haft en välfungerande infrastruktur för vanliga investeringsfonder, understödd av stora aktörer och plattformar som tidigt digitaliserade sparandet. Denna dominans har skapat en hög tröskel för nya, börshandlade alternativ.

PPM-systemet stänger ute ETF:er

”Till exempel så finns en stor marknad inom PPM men börshandlade fonder är utestängda från hela systemet. När det kommer till tjänstepensionen så finns inte möjligheten för ETF:er där heller”, säger avhandlingens författare, svensken Elias Johansson på Pekings universitet men som till vardags är controller på Handelsbanken till Finanswatch, som berättar att Fondbolagens förening bidragit med kommentarer till avhandlingen ”Go-to-market strategies for ETFs: A case study of Handelsbanken’s product launches”.

En av huvudslutsatserna i avhandlingen pekar ut bristen på incitament hos de finansiella rådgivarna och bankerna som en avgörande bromskloss. De traditionella fonderna är ofta uppbyggda kring distributionsmodeller där dolda avgifter och kickbacks styr vad som rekommenderas till kunderna. Eftersom ETF:er handlas direkt över börsen som aktier faller dessa lukrativa distributionsavgifter bort. Det finns helt enkelt inte samma ekonomiska intresse hos rådgivningsjättarna att sälja in produkterna till den breda allmänheten.

