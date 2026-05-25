Ryssland toksäljer guld på öppna marknaden

Störst försäljning sedan 2002

Enligt The Moscow Times var Rysslands guldförsäljning under januari och februari den högsta registrerade sedan 2002. Pengarna går inte till reservuppbyggnad utan direkt till att täcka ett budgetunderskott, drivet av fallande energiintäkter och skenande militärutgifter.

Moskva tvingas nu dessutom sälja på den öppna marknaden i stället för via interna transaktioner. Det är delvis för att skydda landets yuan-innehav, en av de få utländska valutor Ryssland fortfarande har tillgång till, efter att västvärlden beslagtog cirka 300 miljarder dollar i ryska utlandstillgångar.

Volymen i guldtransaktioner steg med över 350 procent jämfört med mars 2025. Mätt i rubel handlar det om en femfaldig ökning till drygt 534 miljarder rubel, eller 69 miljarder svenska kronor.

Ryska hushåll köper också ädelmetaller som en sista utväg för att bevara köpkraften när rubeln försvagas.

Guldpriset handlas i dag kring 4 563 dollar per uns, och analytiker på Deutsche Bank ser fortsatt uppsida mot 8 000 dollar på sikt, enligt Realtid.