Den ryska centralbanken har i år sålt nästan 28 ton guld, vilket vid rådande rekordpriser motsvarar intäkter på uppskattningsvis 40 miljarder svenska kronor. Vi analyserar hur det påverkar svenska sparare.
Ryssland toksäljer guld på öppna marknaden
Dagens PS har länge bevakat hur Rysslands krigsekonomi försämrats under sanktionernas tryck. Utvecklingen fortskrider i samma riktning.
Rysslands guldreserver är på den lägsta nivån sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022, enligt Bloomberg. Reserverna understiger nu 2 300 ton.
Störst försäljning sedan 2002
Enligt The Moscow Times var Rysslands guldförsäljning under januari och februari den högsta registrerade sedan 2002. Pengarna går inte till reservuppbyggnad utan direkt till att täcka ett budgetunderskott, drivet av fallande energiintäkter och skenande militärutgifter.
Moskva tvingas nu dessutom sälja på den öppna marknaden i stället för via interna transaktioner. Det är delvis för att skydda landets yuan-innehav, en av de få utländska valutor Ryssland fortfarande har tillgång till, efter att västvärlden beslagtog cirka 300 miljarder dollar i ryska utlandstillgångar.
Volymen i guldtransaktioner steg med över 350 procent jämfört med mars 2025. Mätt i rubel handlar det om en femfaldig ökning till drygt 534 miljarder rubel, eller 69 miljarder svenska kronor.
Ryska hushåll köper också ädelmetaller som en sista utväg för att bevara köpkraften när rubeln försvagas.
Guldpriset handlas i dag kring 4 563 dollar per uns, och analytiker på Deutsche Bank ser fortsatt uppsida mot 8 000 dollar på sikt, enligt Realtid.
Betydelsen för svenska sparare
För svenska investerare med guldexponering är bilden tvetydig.
Rysslands ökade försäljning tillför visserligen mer fysiskt guld på marknaden, vilket teoretiskt kan dämpa prisuppgången något. Men den bakomliggande orsaken: geopolitisk instabilitet, ett utdraget krig och en destabiliserad rysk ekonomi, är i sig prisdrivande.
För Swedish Match, Boliden och andra svenska råvarubolag med indirekta kopplingar till ädelmetallmarknaden innebär ett fortsatt högt guldpris generellt stöd för marginalerna.
Boliden är visserligen primärt en koppar- och zinkproducent, men prissättningen på ädelmetaller smittar av sig på hela råvarusektorn på Stockholmsbörsen.
Den bredare risken för Sverige handlar om att ett ekonomiskt pressat Ryssland är ett svårförutsägbart Ryssland, något som håller riskpremien uppe i hela Östersjöregionen och indirekt påverkar både kronan och svenska räntor.
PS analys
Höga guldpriser ger förvisso bra betalt per uns, men försäljningen signalerar inte styrka utan desperation.
Att Kreml säljer guld i rekordtakt vid historiska toppkurser är ett tecken på att alternativen har tagit slut. Med ett underskott som växer snabbare än energiintäkterna och en förmögenhetsfond som närmar sig golvet, är guldreserverna den sista rörliga bufferten.
Den som följt den ryska krigsekonomin ser inte en stabil krigskassa, utan en som krymper i realtid.
