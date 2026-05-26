Nvidias nya drag kan krossa Intel – schack matt för chipbranschen

Nu avancerar bolaget framåt med den nya Vera-processorn och ett uttalat mål om 20 miljarder dollar, motsvarande cirka 186 miljarder kronor, i CPU-intäkter under 2026.

Vera-processorn är byggd för agentisk AI

Nvidias Vera-processor är den första CPU:n som bolaget beskriver som byggd specifikt för agentisk AI och förstärkningsinlärning. Prestandan ska vara 50 procent snabbare och dubbelt så energieffektiv som traditionella rack-scale-processorer, enligt Nasdaq.

CFO Colette Kress uppger att CPU-intäkterna kan nå 20 miljarder dollar under 2026. Samtidigt öppnar Vera ett nytt adresserbart marknadsutrymme på 200 miljarder dollar, eller 1 863 miljarder kronor. Samtliga stora hyperscalers och systemtillverkare sägs vara på väg in som partners, enligt TrendForce.

Intel och AMD pressas från två håll

AMD gick under Q1 2026 för första gången om Intel i datacenterintäkter på 5,8 miljarder dollar, cirka 54 miljarder kronor. Intels motsvarighet var 5,1 miljarder dollar, eller 47 miljarder kronor, och drevs av en stark efterfrågan på EPYC-processorer.

Nu riskerar AMD att möta samma öde som Intel: En starkare motståndare med ett helt ekosystem i ryggen kliver om och förbi.

För Intel är detta ett existentiellt hot ovanpå redan existerande existentiella hot. Bolaget har redan tappat marknadsandelar för datacenter till AMD i flera år.

PS analys

Nvidias CPU-satsning är annorlunda jämfört med tidigare utmanare. Bolaget kliver inte in som en startup utan från en position av total infrastrukturkontroll. Om hyperscalers som Amazon, Microsoft och Google breddar användningen av Nvidias CPU-lösningar kan det leda till en strukturell förskjutning i hela branschen.

För svenska tech- och halvledarinvesterare innebär det att exponering mot Intel- och AMD-relaterade positioner bör omprövas. Nvidias satsning är med största sannolikhet här för att stanna, utmana sina konkurrenter, och försvara sin position.

