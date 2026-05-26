Under de senaste dagarna har priserna på både guld- och silver rört sig kraftigt upp och ner. Det speglar den osäkerhet som råder kring förhandlingarna mellan USA och Iran.
Guld och silver svänger kraftigt efter ökade spänningar mellan USA och Iran
Kriget i Mellanöstern har inneburit skakiga marknader för både guld- och silver.
Ett fredsavtal för Iran skulle vara ”som att släppa handbromsen på guld och silver”, menar analytiker. Efter kriget börjar uppgången igen enligt dem.
Det nya året innebar samtidigt nya rekordpriser för ädelmetallerna, vilket även fick fart på gruvbolagens aktiekurser.
Bräcklig vapenvila just nu
Det är dock en väldigt bräcklig vapenvila som råder i Mellanöstern där Stockholmsbörsen reagerade negativt på tisdagen efter nya bombräder mot Iran.
Det volatila klimatet som råder är inga goda nyheter för den som vill investera i guld- och silver – där priserna nu hoppar upp och ner.
Investerare reagerar snabbt på varje signal om antingen eskalering eller möjliga framsteg i relationerna mellan Washington och Teheran, berättar Business AM.
Volatila guld- och silverpriser
Guldpriset sjönk med ungefär 1 procent under tisdagen. Spotguld handlades kring 3 300 dollar per uns efter att marknaden först hade stigit tidigare under dagen.
Silverpriset föll ännu mer och tappade cirka 2 procent under tisdagen.
Spotpriset på silver sjönk till omkring 35 dollar per uns. Silver påverkas ofta kraftigare än guld vid osäkerhet eftersom metallen både fungerar som säker investering och används inom industrin.
Känsliga för geopolitik
Prisfallen visar hur känsliga ädelmetallmarknaderna är för geopolitisk utveckling och förändringar i investerarnas riskaptit.
Guld- och silverpriserna är därmed fortsatt volatila på grund av spänningarna mellan USA och Iran.
Samtidigt kan vissa svenska sektorer gynnas. Om guldpriset fortsätter att stiga kan exempelvis svenska gruv- och råvarubolag få ökade intäkter.
