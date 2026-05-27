Det är dyrt att bo i Stockholm, inte minst för den som vill äga sin bostad. Kan man tänka sig att flytta till en pendlingsort kan man komma betydligt billigare undan.
Flytta hit och spara över 5 miljoner kronor på bostaden
Samtliga av Sveriges topp tio dyraste adresser finns i Stockholm, konstaterade PS i april.
Bostadspriserna i huvudstaden har dessutom stigit och ligger nu, för första gången, över nivåerna från pristoppen 2022.
I dag kostar en trea på 75 kvadratmeter i snitt nästan 6,6 miljoner kronor i Stockholms kommun.
Men den som kan tänka sig att lämna huvudstaden kan komma betydligt billigare undan.
Här är skillnaden störst
Bostadsrätterna har kartlagt prisskillnaderna mellan kommuner som ligger max 20 mils avstånd från Stockholm.
Störst skillnad hittar vi i Nyköping.
Där kostar en trea på 75 kvadratmeter i snitt 1,4 miljoner kronor. Det är över 5,1 miljoner kronor mindre än motsvarande bostad i Stockholms kommun.
I Stockholm krävs dessutom en kontantinsats på drygt 658 000 kronor, räknat på 10 procent. I Nyköping landar den på drygt 141 000 kronor.
Det innebär en skillnad på mer än en halv miljon kronor – bara i pengar som måste fram innan köpet.
Så mycket billigare är trean jämfört med Stockholm:
- Håbo: 4 359 750 kronor
- Knivsta: 4 442 325 kronor
- Enköping: 4 949 700 kronor
- Uppsala: 3 848 850 kronor
- Trosa: 4 190 025 kronor
- Strängnäs: 4 643 925 kronor
- Nyköping: 5 170 950 kronor
- Västerås: 5 004 750 kronor
- Norrköping: 4 845 975 kronor
- Eskilstuna: 4 853 475 kronor
- Gävle: 4 915 950 kronor
- Örebro: 4 660 725 kronor
- Linköping: 4 567 425 kronor
”Det är det inte alla som kan”
”För att ha råd med trean i Stockholm krävs det nästan att du säljer något med vinst och kan betala kontantinsatsen på drygt 658 000 kronor. Det är det inte alla som kan. Jag tänker speciellt på barnfamiljer som behöver större bostad”, konstaterar Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna.
Hon pekar också på att en flytt till en mindre kommun kan göra vardagen lättare.
”Tar man steget och flyttar till en mindre kommun kan även livspusslet bli lättare i och med att avstånden inte är så stora och trafiksituationen lättare. Dessutom kan det lägre inköpspriset möjliggöra att det går att köpa en bostad som är så pass stor att alla får plats”, fortsätter hon.
Billigare – men inte gratis
Det är dock inte bara bostadspriset som avgör om flytten blir en bra affär.
Den som lämnar Stockholm men behåller jobbet där måste räkna på pendlingen. Resor, restid och tillgången till kollektivtrafik kan förändra kalkylen, påpekar Wörmann.
”Man ska addera kostnaden för resorna och noga kartlägga pendlingsmöjligheterna inför sin flytt. Har man möjlighet att helt eller delvis arbeta hemifrån är det förstås något att ta i beräkningen”, säger hon.
