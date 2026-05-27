Flytta hit och spara över 5 miljoner kronor på bostaden

I dag kostar en trea på 75 kvadratmeter i snitt nästan 6,6 miljoner kronor i Stockholms kommun.

Men den som kan tänka sig att lämna huvudstaden kan komma betydligt billigare undan.

Här är skillnaden störst

Bostadsrätterna har kartlagt prisskillnaderna mellan kommuner som ligger max 20 mils avstånd från Stockholm.

Störst skillnad hittar vi i Nyköping.

Där kostar en trea på 75 kvadratmeter i snitt 1,4 miljoner kronor. Det är över 5,1 miljoner kronor mindre än motsvarande bostad i Stockholms kommun.

I Stockholm krävs dessutom en kontantinsats på drygt 658 000 kronor, räknat på 10 procent. I Nyköping landar den på drygt 141 000 kronor.

Det innebär en skillnad på mer än en halv miljon kronor – bara i pengar som måste fram innan köpet.

Så mycket billigare är trean jämfört med Stockholm:

Håbo: 4 359 750 kronor

Knivsta: 4 442 325 kronor

Enköping: 4 949 700 kronor

Uppsala: 3 848 850 kronor

Trosa: 4 190 025 kronor

Strängnäs: 4 643 925 kronor

Nyköping: 5 170 950 kronor

Västerås: 5 004 750 kronor

Norrköping: 4 845 975 kronor

Eskilstuna: 4 853 475 kronor

Gävle: 4 915 950 kronor

Örebro: 4 660 725 kronor

Linköping: 4 567 425 kronor

