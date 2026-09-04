Försvaret: Investerade i egna leverantörer – tvingas sälja allt

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

De ekonomiska kopplingarna avslöjades i en intern kartläggning av insiderrisker och opartiskhet, vilket inte tidigare kartlagts.

Avslöjandena har orsakat oro inom försvarsdepartementet, som ju har huvudansvaret för upprustningen av försvarsmakten och regelbundet ger stora kontrakt till försvarsindustrin.

Försvarsskandalen: 638 miljoner och 14 brutna avtal. Dagens PS

Beordrades att sälja aktierna

De anställda blev beordrade att omedelbart sälja alla aktier. Det har därefter ”klargjorts” att ingen får investera i leverantörer, uppger enheten Försvarsmateriel hos Dagens näringsliv.

Tidningen har fått tillgång till en intern PM som gäller ”åtgärder relaterade till opartiskhet och insiderfrågor”. Promemorian sammanfattar vad internrevisionen nu hittat.

26 anställda ägde aktier i försvarsjätten Kongsbergs-gruppen, som bland annat fått ett kontrakt med norska försvaret värt 2,6 miljarder norska kronor några år tidigare.

Sju anställda investerade i Nordic Unmanned. Företaget utvecklar drönarteknik och fick 2020 ett ramavtal med norska försvaret värt 30 miljoner norska kronor.

”Försvarsmakten saknar helt kontroll”. Dagens PS