Ett antal medarbetare inom försvaret har investerat i aktier i försvarets egna leverantörer, men avslöjats och tvingas nu sälja allt.
Försvaret: Investerade i egna leverantörer – tvingas sälja allt
Ett dussin anställda inom den del av försvaret i Norge som heter ”Försvarsmateriel” har investerat privat i företag som fått stora kontrakt från försvarsdepartementet.
De ekonomiska kopplingarna avslöjades i en intern kartläggning av insiderrisker och opartiskhet, vilket inte tidigare kartlagts.
Avslöjandena har orsakat oro inom försvarsdepartementet, som ju har huvudansvaret för upprustningen av försvarsmakten och regelbundet ger stora kontrakt till försvarsindustrin.
Försvarsskandalen: 638 miljoner och 14 brutna avtal. Dagens PS
Beordrades att sälja aktierna
De anställda blev beordrade att omedelbart sälja alla aktier. Det har därefter ”klargjorts” att ingen får investera i leverantörer, uppger enheten Försvarsmateriel hos Dagens näringsliv.
Tidningen har fått tillgång till en intern PM som gäller ”åtgärder relaterade till opartiskhet och insiderfrågor”. Promemorian sammanfattar vad internrevisionen nu hittat.
26 anställda ägde aktier i försvarsjätten Kongsbergs-gruppen, som bland annat fått ett kontrakt med norska försvaret värt 2,6 miljarder norska kronor några år tidigare.
Sju anställda investerade i Nordic Unmanned. Företaget utvecklar drönarteknik och fick 2020 ett ramavtal med norska försvaret värt 30 miljoner norska kronor.
”Försvarsmakten saknar helt kontroll”. Dagens PS
Sexsiffriga belopp i aktier
Det dokument Dagens näringsliv tagit del av anger inte tidpunkt för aktieköp eller belopp, annat än att flera av de anställda det handlar om investerat mer än 100 000 norska kronor.
””Vi valde att följa upp alla anställda med aktier i Nordic Unmanned och de med aktier värda över 100 000 NOK i Kongsberg. Baserat på träffarna i undersökningen ombads närmaste chef att genomföra en intervju med individen”, står det i promemorian.
Under dessa samtal uppmanades de anställda att sälja aktierna, skriver kommunikationsrådgivaren Per Erlien Dalløkken hos Forsvarsmateriel i ett mejl till Dagens näringsliv.
Han konstaterar att ingen anställd ska ha ägarintressen i företag som myndigheten har avtal med.
Efter 55 dagars rättegång: Affärsman frikänd för journalistmord. Dagens PS
Skärper kraven efter avslöjande
Anställda inom Försvarsmateriel omfattas av de etiska riktlinjerna för statligt anställda.
De slår fast att ingen ska ”äga eller handla med finansiella instrument där detta är oförenligt med den statliga arbetsgivarens legitima intressen eller sannolikt försvagar förtroendet för förvaltningen.”
Försvarssektorn har dessutom egna riktlinjer för affärskontakter och intressekonflikter.
Efter upptäckten av medarbetarnas köp i försvarsleverantörer kände sig ändå Försvarsmateriel tvunget att skärpa kraven.
”Reglerna har inte ändrats, men det har klargjorts internt att det inte är tillåtet att äga aktier i våra leverantörer. Däremot är det tillåtet att äga fondandelar”, säger Dalløkken.
Han tillägger att ett register över potentiella intressekonflikter nyligen har upprättats.
”Det omfattar en specifik grupp anställda med särskilda befogenheter, inte hela personalstyrkan. Registret bygger på att de anställda själva rapporterar in uppgifter om ekonomiska intressen och nära personliga relationer.”
Beställde granater från företag som inte tillverkar – betalade i förskott. Dagens PS
Norskt oljebolag skulle tvätta svenska brottsmiljarder. Dagens PS