Utreder insiderbrott  – har köpt aktier för 165 miljoner

Beloppet ovan är känt, men bedöms vara i underkant då specialutredaren av olaglig insiderhandel handlat med aktier minst 726 gånger.
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Dessa aktieaffärer har avhandlats de senaste fem åren, enligt en kartläggning.
Att beloppet och börshandeln högst sannolikt är större än vad som anges beror på att alla transaktioner inte fångas upp.
Det handlar om Terje Duus, en tidigare mäklare och numera särskilt utredare av olaglig insiderhandel i Norge.
Det är norska Dagens Næringsliv som berättar om specialutredaren på Økokrim och hans frekventa aktieaffärer, som baseras på transaktioner som registreras hos Tekinvestor.
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Här har utredaren gjort aktieaffärer
Som redan nämnts hamnar små transaktioner mellan stolarna, men det framgår oavsett att Duus under den granskade femårsperioden handlat med 72 olika värdepapper, däribland flera sparbanker, Kitron, Bouvet, DNO, Kid, Aker Solutions, Veidekke, Idex och Lerøy.
Pål Lønseth, Økokrims chef, framhåller i ett mejl till DN.no att anställda i princip fritt kan äga och ”handla med noterade aktier, fonder och finansiella instrument”.
Den berörda specialutredaren på Økokrim har avböjt att kommentera det hela.
Norska finansinspektionen, Finanstillsynet, rapporterar återkommande misstänkt värdepappersbottslighet till Økokrim.
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Finanstillsynet förbjuder aktiehandel
På den ansvariga tillsynsmyndigheten, den norska finansinspektionen, är aktiehandel bland de anställda strängt förbjudet. Om det visar sig att en anställd har aktier måste innehavet säljas eller frysas under tiden som vederbörande är anställd.
Detta finns reglerat i såväl den norska lagen som i Finanstillsynets interna riktlinjer, framgår det.
”Vi har strikta insiderregler som Økokrim och Finanstilsynet hanterar för att skydda börsens integritet. Alla som hanterar insiderinformation, från anställda inom finansbranschen till rådgivare, konsulter och anställda i börsnoterade företag, är föremål för noggranna och strikta rutiner, förklarar juridikprofessor Jon Petter Rui vid universitetet i Bergen.
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Professorn: Borde gälla även Økokrim
Han anser att samma regler som den norska finansinspektionen har borde gälla även Økokrim.
Tidigare chefen för värdepappersteamet i Økokrim, Eldens advokat Thomas Skjelbred, ser en risk för att ägarskap med stora aktieinnehav kan leda till frågor om opartiskhet, säger han till DN.no men utgår från att Økokrim är medvetet om detta.
I sak är det lagligt alltså att handla med aktier för den norska ekobrottsmyndighetens medarbetare och enligt Økokrim finns rutiner för vem på myndigheten som har insiderinformation. Det finns också en registreringsskyldighet för aktier på myndigheten, förklarar Pål Lønseth i artikeln.
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