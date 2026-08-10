Utreder insiderbrott  – har köpt aktier för 165 miljoner

Finanstillsynet förbjuder aktiehandel

På den ansvariga tillsynsmyndigheten, den norska finansinspektionen, är aktiehandel bland de anställda strängt förbjudet. Om det visar sig att en anställd har aktier måste innehavet säljas eller frysas under tiden som vederbörande är anställd.

Detta finns reglerat i såväl den norska lagen som i Finanstillsynets interna riktlinjer, framgår det.

”Vi har strikta insiderregler som Økokrim och Finanstilsynet hanterar för att skydda börsens integritet. Alla som hanterar insiderinformation, från anställda inom finansbranschen till rådgivare, konsulter och anställda i börsnoterade företag, är föremål för noggranna och strikta rutiner, förklarar juridikprofessor Jon Petter Rui vid universitetet i Bergen.

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Professorn: Borde gälla även Økokrim

Han anser att samma regler som den norska finansinspektionen har borde gälla även Økokrim.

Tidigare chefen för värdepappersteamet i Økokrim, Eldens advokat Thomas Skjelbred, ser en risk för att ägarskap med stora aktieinnehav kan leda till frågor om opartiskhet, säger han till DN.no men utgår från att Økokrim är medvetet om detta.

I sak är det lagligt alltså att handla med aktier för den norska ekobrottsmyndighetens medarbetare och enligt Økokrim finns rutiner för vem på myndigheten som har insiderinformation. Det finns också en registreringsskyldighet för aktier på myndigheten, förklarar Pål Lønseth i artikeln.

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